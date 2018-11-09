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    Главная / Торги / Изготовление инструмента

    Изготовление инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.11.2018 10:0009.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834790Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление инструментаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП834790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2018 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертеж

    Чертеж

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 332-84-38 доб. 7555

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Vitalijj.Sergeev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Виталий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.11.2018 10:00 GMT +309.11.2018 10:0009.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834790Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление инструментаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.11.2018 10:0009.11.2018 10:0009.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834790Дата и время вскрытия заявок Изготовление инструментаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.11.201816.11.2018 10:0016.11.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834790Подведение итогов не позднее Изготовление инструментаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПбРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент"

    Кол-во: 0

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