Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поликарбонат сотовый прозрачный с профилями

    Поликарбонат сотовый прозрачный с профилями

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834651Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м ЗеленодольскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП834651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поликарбонат сотовый прозрачный с профилями

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.10.2018 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

    Юридический адрес

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Почтовый адрес

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Контактный телефон

    +7 84371 2-12-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rover74@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семёнов Геннадий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Зеленодольск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.11.2018 15:00 GMT +301.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834651Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.11.2018 15:0001.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834651Дата и время вскрытия заявок Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2018 15:0005.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834651Подведение итогов не позднее Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    05.11.201805.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834651Подведение итогов не позднее Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

    Адрес местонахождения

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Классификатор ОКПД2

    25.21.30.161

    Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) неармированные или не комбинированные с другими материалами, из поликарбонатов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка поликарбонат сотовый прозрачный с профилями "

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Запрос предложений № ГП213737
    Реагенты для водоподготовки
    Реагенты для водоподготовки
    589051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211100567
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    596440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 506 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить