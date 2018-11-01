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Номер извещения
ГП834651
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поликарбонат сотовый прозрачный с профилями
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.10.2018 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
Почтовый адрес
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
Контактный телефон
+7 84371 2-12-03
Факс
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Адрес электронной почты
rover74@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семёнов Геннадий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.11.2018 15:00 GMT +301.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834651Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
01.11.2018 15:0001.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834651Дата и время вскрытия заявок Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск
Подведение итогов не позднее
05.11.2018 15:0005.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834651Подведение итогов не позднее Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
05.11.201805.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834651Подведение итогов не позднее Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м Зеленодольск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка поликарбонат сотовый прозрачный 16мм с профилями ОГА 349-1203 Поликарбонат сотовый толщиной 16мм, прозрачный Novattro – 403м2 Соединительный профиль разъемного типа для листов поликарбоната толщиной 16мм – 270 п/м Торцевой профиль для поликарбоната толщиной 16мм – 192 п/м
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Адрес местонахождения
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
25.21.30.161
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1