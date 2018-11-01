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    Главная / Торги / Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3

    Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834647Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 ЗеленодольскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП834647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.10.2018 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

    Юридический адрес

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Почтовый адрес

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Контактный телефон

    +7 84371 2-12-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rover74@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семёнов Геннадий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Зеленодольск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.11.2018 15:00 GMT +301.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834647Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.11.2018 15:0001.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834647Дата и время вскрытия заявок Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2018 15:0005.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834647Подведение итогов не позднее Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    05.11.201805.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834647Подведение итогов не позднее Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

    Адрес местонахождения

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Классификатор ОКПД2

    23.63.10

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3"

    Кол-во: 1

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Запрос предложений № ГП834637
    Бетон В15 М200 – 49,3 м3
    Бетон В15 М200 – 49,3 м3
    183955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.11.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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