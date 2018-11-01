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Номер извещения
ГП834647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.10.2018 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
Почтовый адрес
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
Контактный телефон
+7 84371 2-12-03
Факс
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Адрес электронной почты
rover74@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семёнов Геннадий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.11.2018 15:00 GMT +301.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834647Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
01.11.2018 15:0001.11.2018 15:0001.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834647Дата и время вскрытия заявок Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск
Подведение итогов не позднее
05.11.2018 15:0005.11.2018 15:0005.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834647Подведение итогов не позднее Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3 Зеленодольск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бетон В7,5 ГОСТ 7473-2010 М100 – 7,70 м3 Бетон В30 ГОСТ 7473-2010 М400 – 83,00 м3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Адрес местонахождения
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
23.63.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1