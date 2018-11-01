Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС толщиной 100мм – 64,19 м3 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ В60 толщиной 50мм – 55,77 м3 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н30 толщиной 100мм – 111,54 м3

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП834644 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС толщиной 100мм – 64,19 м3 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ В60 толщиной 50мм – 55,77 м3 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н30 толщиной 100мм – 111,54 м3 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ТЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО Юридический адрес 422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5 Почтовый адрес 422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5 Контактный телефон +7 84371 2-12-03 Факс {} Адрес электронной почты rover74@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Семёнов Геннадий Николаевич Место рассмотрения предложений Зеленодольск Закупки и тендеры Татарстан Республика Ключевые слова:

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