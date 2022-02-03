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    Главная / Торги / Поставка мониторов 0311100016921000287

    Поставка мониторов 0311100016921000287

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.02.2022 08:0003.02.2022 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0311100016921000287Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мониторовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0311100016921000287

    Уникальный номер закупки

    0311100016921000287

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мониторов 0311100016921000287

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    25.12.2021 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ

    Юридический адрес

    420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,

    Почтовый адрес

    420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мониторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0311100016921000287Подведение итогов не позднее Поставка мониторов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мониторов

    Начальная цена

    980 999,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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