www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП834396
Уникальный номер закупки
этп0001
Наименование закупки
Выбор поставщика ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.10.2018 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.
Почтовый адрес
127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.
Контактный телефон
+7 495 783-54-00 доб. 2320
Факс
+7 495 783-54-00
Адрес электронной почты
p.a.vasilev@otpbank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834396Дата и время вскрытия заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Подведение итогов не позднее
07.12.2018 15:0007.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерного задания и приложения к нему.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.
127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834396Дата и время вскрытия заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Подведение итогов не позднее
07.12.2018 15:0007.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерного задания и приложения к нему.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.
127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834396Дата и время вскрытия заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Подведение итогов не позднее
07.12.2018 15:0007.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерного задания и приложения к нему.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.
127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1