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    Главная / Торги / Выбор поставщика ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Выбор поставщика ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП834396

    Уникальный номер закупки

    этп0001

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.10.2018 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тендерное задание

    Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТП БАНК
    Все закупки и тендеры АО ОТП БАНК

    Юридический адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.

    Почтовый адрес

    127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.

    Контактный телефон

    +7 495 783-54-00 доб. 2320

    Факс

    +7 495 783-54-00

    Адрес электронной почты

    p.a.vasilev@otpbank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834396Дата и время вскрытия заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2018 15:0007.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    07.12.201807.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерного задания и приложения к нему.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерного задания.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОТП БАНК
    Все закупки и тендеры АО ОТП БАНК

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.

    127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оргтехника"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834396Дата и время вскрытия заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2018 15:0007.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    07.12.201807.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерного задания и приложения к нему.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерного задания.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОТП БАНК
    Все закупки и тендеры АО ОТП БАНК

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.

    127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие и расходные материалы для IT оборудования"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834396Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834396Дата и время вскрытия заявок Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2018 15:0007.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    07.12.201807.12.2018 15:0007.12.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834396Подведение итогов не позднее Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки Выбор ИТ оборудования, компьютерного оборудования и оргтехники для АО "ОТП Банк".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерного задания и приложения к нему.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерного задания.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОТП БАНК
    Все закупки и тендеры АО ОТП БАНК

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.

    127299, Российская Федерация, Москва, улица Клары Цеткин, д. 4А, стр.1.

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефония"

    Кол-во: 1

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