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Номер извещения
31807061015
Уникальный номер закупки
2018-АС-2.1-0092
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовление полиграфической продукции (бланки, журналы) для нужд ООО "Аэропорт Советский" на 2019-2021гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
Почтовый адрес
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
Контактный телефон
+7 34675 2-92-28
Факс
+7 34675 3-11-30
Адрес электронной почты
sovaerour@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Авакарица Иван Михайлович
Место рассмотрения предложений
Советский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (бланки, журналы) для нужд ООО "Аэропорт Советский" на 2019 - 2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2018 11:30 GMT +305.11.2018 11:3005.11.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807061015Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (бланки, журналы) для нужд ООО "Аэропорт Советский" на 2019 - 2021 гг.Советский
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2018 11:3005.11.2018 11:3005.11.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807061015Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (бланки, журналы) для нужд ООО "Аэропорт Советский" на 2019 - 2021 гг.Советский
Подведение итогов не позднее
15.11.2018 11:3015.11.2018 11:3015.11.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807061015Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (бланки, журналы) для нужд ООО "Аэропорт Советский" на 2019 - 2021 гг.Советский
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции (бланки, журналы) для нужд ООО "Аэропорт Советский" на 2019 - 2021 гг.
Начальная цена
318 513,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628242, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, аэропорт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Советский»
Все закупки и тендеры «Аэропорт Советский»
Адрес местонахождения
628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Советский, Аэропорт мкр., -
18.12
18.12
Документация лота
Кол-во: 1