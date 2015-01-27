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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31501949360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка консультационный услуг по сопровождению дополнительной эмиссии ОАО "Радиофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2015 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Почтовый адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Контактный телефон
+7 495 496-44-70
Факс
+7 495 496-44-70
Адрес электронной почты
e.romashova@radiofiizika.com
Ф.И.О. контактного лица
Ромашова Екатерина Львовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2015 09:00 GMT +327.01.2015 09:0027.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31501949360Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2015 10:0027.01.2015 10:0027.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31501949360Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква
Подведение итогов не позднее
27.01.2015 14:0027.01.2015 14:0027.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31501949360Подведение итогов не позднее Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг Заказчика
Начальная цена
1,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РАДИОФИЗИКА
Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА
Адрес местонахождения
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Отсутствуют
74.11
Документация лота
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