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    Главная / Торги / Закупка консультационный услуг по сопровождению дополнительной эмиссии ОАО "Радиофизика"

    Закупка консультационный услуг по сопровождению дополнительной эмиссии ОАО "Радиофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2015 09:0027.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31501949360Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31501949360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка консультационный услуг по сопровождению дополнительной эмиссии ОАО "Радиофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2015 18:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приказ

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАДИОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА

    Юридический адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Почтовый адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Контактный телефон

    +7 495 496-44-70

    Факс

    +7 495 496-44-70

    Адрес электронной почты

    e.romashova@radiofiizika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ромашова Екатерина Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги юридические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2015 09:00 GMT +327.01.2015 09:0027.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31501949360Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2015 10:0027.01.2015 10:0027.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31501949360Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2015 14:0027.01.2015 14:0027.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31501949360Подведение итогов не позднее Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.201527.01.2015 14:0027.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31501949360Подведение итогов не позднее Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг ЗаказчикаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг в процессе выпуска ценных бумаг/дополнительного выпуска ценных бумаг Заказчика

    Начальная цена

    1,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РАДИОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА

    Адрес местонахождения

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.11

    Деятельность в области права

    Документация лота

    приказ

    29.09.2016

    документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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