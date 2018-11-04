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Номер извещения
ГП810493
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская Задолженность ООО Рунга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.10.2018 20:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.11.2018 00:00 GMT +304.11.2018 00:0004.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810493Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович. Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.11.2018 00:0006.11.2018 00:0006.11.2018 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП810493Дата окончания срока рассмотрения заявок Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович. Казань
Дата и время проведения
07.11.2018 00:0007.11.2018 00:0007.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП810493Дата и время проведения Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович. Казань
Подведение итогов не позднее
14.11.2018 00:0014.11.2018 00:0014.11.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810493Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович. Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
14.11.201814.11.2018 00:0014.11.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810493Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович. Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность ООО «Рунга» по Кредитному договору № 254 от 18.05.2006 года на сумму 10 983 430 рублей 81 копейка. Поручители: Мулеев Олег Петрович, Куриков Петр Алексеевич, Тимряков Иван Егорович, Тимряков Сергей Николаевич, Мулеев Юлий Алексеевич, Гордеев Юрий Петрович, Блинов Николай Степанович, Ерилин Иван Михайлович, Хайруллов Мударис Мунирович, Матросова Елена Владимировна, Ахметзянов Салих Шакирович.
Начальная цена
109 834,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
торговая площадка - https://etp.gpb.ruРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.11.2018 00:00 GMT +304.11.2018 00:0004.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810493Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович. Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.11.2018 00:0006.11.2018 00:0006.11.2018 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП810493Дата окончания срока рассмотрения заявок Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович. Казань
Дата и время проведения
07.11.2018 00:0007.11.2018 00:0007.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП810493Дата и время проведения Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович. Казань
Подведение итогов не позднее
14.11.2018 00:0014.11.2018 00:0014.11.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810493Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович. Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
14.11.201814.11.2018 00:0014.11.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810493Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович. Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность ООО «ТД «ХимСервис-РТИ» по Кредитным договорам за №№ 75/11 от 12.05.2008 года, 137/11 от 27.07.2007 года, 202/11 от 14.11.2007 года, 69/11 от 25.04.2008 года, 126/11 от 21.05.2010 в размере 4 848 031 рублей 97 копеек. Поручители: Зульфанова Рима Мугиновной, Зульфанов Марсель Марсович.
Начальная цена
242 401,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сайт электронной площадки - https://etp.gpb.ruРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.11.2018 00:00 GMT +304.11.2018 00:0004.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810493Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н. Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.11.2018 00:0006.11.2018 00:0006.11.2018 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП810493Дата окончания срока рассмотрения заявок Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н. Казань
Дата и время проведения
07.11.2018 00:0007.11.2018 00:0007.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП810493Дата и время проведения Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н. Казань
Подведение итогов не позднее
14.11.2018 00:0014.11.2018 00:0014.11.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810493Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н. Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
14.11.201814.11.2018 00:0014.11.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810493Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н. Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность ООО «Паркет двери Плюс» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 79-295-11/ЮЛ от 29.07.2013 года на сумму 1 662 768 рублей 69 копеек. Поручители: Ткач Ю.В., Фролова О.Н.
Начальная цена
166 276,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сайт электронной площадки - https://etp.gpb.ruРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1