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Номер извещения
ГП501158
Уникальный номер закупки
352-А-ВЦ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.01.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.02.2015 11:00 GMT +317.02.2015 11:0017.02.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП501158Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.02.2015 11:0019.02.2015 11:0019.02.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП501158Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.02.2015 11:0020.02.2015 11:0020.02.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП501158Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
24.02.2015 11:0024.02.2015 11:0024.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП501158Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Начальная цена
135,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
17 483,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
129,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, д. 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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