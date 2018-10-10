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    Главная / Торги / Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100

    Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2018 17:0010.10.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810300Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП810300

    Уникальный номер закупки

    182У

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2018 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 Паспорта

    Приложение 4 Трубопровод

    Приглашение

    Приложение 1 Заявка контрагента

    Приложение 2 Техническое задание

    Изменения в извещении

    Приложение 5 Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-14 доб. 2111

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    Andreevmo@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2018 17:00 GMT +310.10.2018 17:0010.10.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810300Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100Саратов

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2018 22:5915.10.2018 22:5915.10.2018 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810300Подведение итогов не позднее Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.10.201815.10.2018 22:5915.10.2018 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810300Подведение итогов не позднее Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО 5855 м на северо-восток от ориентира центр с. Карпенка, УКПГ "Карпенская", вахтовый жилищный комплекс с. Карпенка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон (стандартное условие оплаты ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» отсрочка платежа 60 календарных дней по факту подписания акта выполненных работ)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Периодическое техническое освидетельствование оборудования"

    Кол-во: 1

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