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Номер извещения
ГП810300
Уникальный номер закупки
182У
Наименование закупки
Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2018 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-14 доб. 2111
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
Andreevmo@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2018 17:00 GMT +310.10.2018 17:0010.10.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810300Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100Саратов
Подведение итогов не позднее
15.10.2018 22:5915.10.2018 22:5915.10.2018 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810300Подведение итогов не позднее Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.10.201815.10.2018 22:5915.10.2018 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810300Подведение итогов не позднее Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение периодического технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности паровых котлов BOOSTER BSS-3000G, трубопровода пара IV категории и парового котла ППУА 1800/100
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16 услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО 5855 м на северо-восток от ориентира центр с. Карпенка, УКПГ "Карпенская", вахтовый жилищный комплекс с. Карпенка.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
71.20.19.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1