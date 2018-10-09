Сера гранулированная массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 массовая доля серы, % не менее 99,98 массовая доля золы, % не более 0,02 массовая доля органических веществ % не более 0,01 массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 массовая доля воды % не более 0,2 механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП810207 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Сера гранулированная массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 массовая доля серы, % не менее 99,98 массовая доля золы, % не более 0,02 массовая доля органических веществ % не более 0,01 массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 массовая доля воды % не более 0,2 механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003 Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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