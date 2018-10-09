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Номер извещения
ГП810207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сера гранулированная массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 массовая доля серы, % не менее 99,98 массовая доля золы, % не более 0,02 массовая доля органических веществ % не более 0,01 массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 массовая доля воды % не более 0,2 механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2018 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
+90 216 706 296 доб. 01002
Факс
Адрес электронной почты
Baymineral_cis@baymineral.com
Ф.И.О. контактного лица
Zemlyakova Nataliya Не
Место рассмотрения предложений
Istanbul
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Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2018 12:30 GMT +309.10.2018 12:3009.10.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810207Дата и время окончания срока приема заявок Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2018 12:3009.10.2018 12:3009.10.2018 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП810207Дата и время вскрытия заявок Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul
Подведение итогов не позднее
16.10.2018 12:3016.10.2018 12:3016.10.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810207Подведение итогов не позднее Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
16.10.201816.10.2018 12:3016.10.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810207Подведение итогов не позднее Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документамРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Адрес местонахождения
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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