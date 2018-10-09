Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Сера гранулированная массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 массовая доля серы, % не менее 99,98 массовая доля золы, % не более 0,02 массовая доля органических веществ % не более 0,01 массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 массовая доля воды % не более 0,2 механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003

    Сера гранулированная массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 массовая доля серы, % не менее 99,98 массовая доля золы, % не более 0,02 массовая доля органических веществ % не более 0,01 массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 массовая доля воды % не более 0,2 механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2018 12:3009.10.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810207Дата и время окончания срока приема заявок Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003IstanbulПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП810207

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сера гранулированная массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 массовая доля серы, % не менее 99,98 массовая доля золы, % не более 0,02 массовая доля органических веществ % не более 0,01 массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 массовая доля воды % не более 0,2 механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2018 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Условия Покупки

    Паспорт безопасности химической продукции

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    +90 216 706 296 доб. 01002

    Факс

    Адрес электронной почты

    Baymineral_cis@baymineral.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Zemlyakova Nataliya Не

    Место рассмотрения предложений

    Istanbul

    Ключевые слова:

    песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок

    Список лотов

    Лот 1

    Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2018 12:30 GMT +309.10.2018 12:3009.10.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП810207Дата и время окончания срока приема заявок Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2018 12:3009.10.2018 12:3009.10.2018 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП810207Дата и время вскрытия заявок Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2018 12:3016.10.2018 12:3016.10.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810207Подведение итогов не позднее Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.10.201816.10.2018 12:3016.10.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП810207Подведение итогов не позднее Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003Istanbul

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сера гранулированная -массовая доля гранул диаметром 2,0-5,0мм. % не менее 92,00 -насыпная плотность, г/куб.см 1,1-1,3 -массовая доля серы, % не менее 99,98 -массовая доля золы, % не более 0,02 -массовая доля органических веществ % не более 0,01 -массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту % не более 0,0015 -массовая доля воды % не более 0,2 -механические загрязнения(бумага, дерево, песок и др.) не допускаются Показатели качества серы определяются по методам испытания, указанным в ТУ 2112-096-31323949-2003

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документам

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сера техническая газовая гранулированная"

    Кол-во: 0

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211098954
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Химии (Группа И, подгруппы: ИА – Химия лабораторная, ИБ – Оборудование лабораторное, ИВ – Химреагенты для производства) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-022-22).
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    596165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    238 097
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП213212
    49/17.01.22/КО/Э Поставка диэтилентриамина
    49/17.01.22/КО/Э Поставка диэтилентриамина
    587021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП202396
    129/02.02.22/КО/Э Поставка катализатора AmaMax-10RS (Clariant) или катализатора KM1R (Haldor Topsoe)
    129/02.02.22/КО/Э Поставка катализатора AmaMax-10RS (Clariant) или катализатора KM1R (Haldor...
    595816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    28 119 541
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП225930
    Поставка материалов (герметик, течеискатель, паронит и другое) для технического обслуживания и ремонтных работ для Завода СПГ на ОГТ Салмановского (Утреннего) НГКМ
    Поставка материалов (герметик, течеискатель, паронит и другое) для технического обслуживания и...
    592913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    НОВАТЭК НТЦ
    Запрос предложений № ГП202315
    Поставка химии 2022
    Поставка химии 2022
    595588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП202226
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества. Предмет аукциона в электронной форме, краткое описание и состав имущества: 1. Катализатор FAMAX 200MS; 2. Инертный материал Farmax IR4DS; 3. Смесь катализатора железно-молибденового и инертного материала Farmax IR4DS 70/30; 4. Смесь катализатора железно-молибденового и инертного материала Farmax IR4DS 60/40. Имущество продаётся единым лотом. Производитель - компания «Clariant» (Италия). Дата изготовления – июнь 2021 г. Всё имущество упаковано в полиэтиленовые бочки по 50 кг и находится по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной...
    595327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.03.2022 18:00(GMT+03:00)
    51 995 158
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 10:00
    Дата аукциона:
    04.03.2022 г., 11:00
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225315
    6/25.01.22/АС/КО/Э Поставка гидрохинона
    6/25.01.22/АС/КО/Э Поставка гидрохинона
    590904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237365
    Закупка герметика силиконового, клея, очистителя клея
    Закупка герметика силиконового, клея, очистителя клея
    594292
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить