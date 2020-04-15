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    Главная / Торги / Реализация невостребованных МТР (Томск)

    Реализация невостребованных МТР (Томск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката, металлоконструкцийМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП833329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных МТР (Томск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.09.2018 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ФОТО ТМЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма КП Лот №5

    Форма КП Лот №3

    Форма КП Лот №8

    Форма КП Лот №9

    Форма КП Лот №10

    Форма КП Лот №11

    Форма КП Лот №12

    Форма КП Лот №2

    Форма КП Лот №1

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма КП Лот №4

    Форма КП Лот №6

    Форма КП Лот №7

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.vasin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Денис Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Известняк и гипс

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Закупки и тендеры Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Закупки и тендеры Металлоконструкции строительные и их части

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, кабель, кабель, кабель, кабель, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация сварочного оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация сварочного оборудованияМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация сварочного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация сварочного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    510

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29.43.20.633

    Машины и аппараты неавтоматические для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с трансформаторами

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Форма КП Лот №1

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катушка индукционного нагрева AR-HSS-1067-9000-12+"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дефектоскоп для контроля сплошности покрытий Elcometer 266 (портативный электроискровой )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Индукционная система нагрева ProHeat 35 (зав. № МС 450075G)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Катушка нагрева НСП-1420-56 узкая для сварки.комп №1, зав 040053"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Подогреватели стыков труб ПСТ 1020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Подогреватели стыков труб ПСТ 1220"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Подогреватели стыков труб ПСТ 1420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Подогреватели стыков труб ПСТ 820"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Термопояс теплоизоляционный для сварки труб ф1020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Аппарат для сварки палст.труб PIT32005 2000Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Горелка пропановая в комплекте с редуктором БКО-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Горелка сварочная CQ 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Комплект резак+редуктор+2*шланг 25м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Печь для сушки электродов ПСПЭ 20/400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Пояс предохранительный ПП-2АЖ-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Редуктор пропановый баллонный СВАРОГ БПО-5-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Резак универсальный РЗ-300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Резак универсальный РЗП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Балон газовый 560 мл"

    Кол-во: 64

    "Позиция 20"

    "Горелка газовая GTP-N02 пьезо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Адаптер для комплекта дистанционного управления к Idealarc DC-400, K10399"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан горелки DG 3390 (пропан)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Резак пропановый РЗП-02 М KRASS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Сопло 2А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сопло 3А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Сопло 3П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Сопло 4А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Сопло 4П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сопло А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Сопло пескоструйное UBC карбид бора Д 8,0 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Аппарат для сварки полипропиленовых труб АСП 1500, диам.20-63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Пульт для Denyo"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Пульт управления источником сварочного тока Kemppi"

    Кол-во: 7

    "Позиция 35"

    "Электрододержатель ESAB 500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Электроды ОК 74,70 d.3.2ммх450, кг"

    Кол-во: 5.8

    "Позиция 37"

    "Адаптер для комплекта дистанционного управления к Idealarc DC-400, K10399"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Баллон пропан 5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Дефектоскоп электроисковой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Захват для сопел"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Захват для сопел ВР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Мундштук GO3-200-4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Мундштук внутренний 1П к резаку РЗП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Мундштук внутренний 2П к резаку РЗП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Мундштук внутренний 3П к резаку РЗП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Мундштук внутренний 4П к резаку РЗП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Мундштук внутренний №3 А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Пруток присадочный ESAB OK Tigrod 12.64 2х1000 мм (126420R150)"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 49"

    "Редуктор аргонный АР-40-2ДМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Редуктор ацетиленовый БАО-5-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Редуктор пропановый БПО-5 МГ (АЗА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Ролик направляющий 400М10000442"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Сопло d=8мм из карбида бора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Сопло Linkoln 0.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Сопло Linkoln 1"

    Кол-во: 110

    "Позиция 57"

    "Сопло абразивоструйное карбит бора 10мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Сопло ВР200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Шаблон сварщика универсальный УШС-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Шаблон чистоты поверхности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Щиток защ.лиц для электросвар НН7 РREMIER Favori T2,(10)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Бандаж (опора) к машине "ОРБИТА-Р""

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Пояс направляющий 1220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Пояс направляющий 1420"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Пояс направляющий 320/402"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Пояс направляющий 425/500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Сегмент пояса направляющего 1020/530"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Центратор звенный наружный ЦЗНn-1421 (диам.1420мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Шестерня бортового редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Держатель электродов 500А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Крышка (накладка) лицевая передней панели корпуса источника сварочного тока RED-D-ARC EX350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Пояс бандажный 720"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Пояс-бандаж для машины ZINZER (800-1200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Редуктор пропановый аргоновый АП-40-5 АР-40-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Резак магнум 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Резак магнум А9 110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Резак магнум ТТ9 220"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Сопло d=8мм из карбида бора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Сопло пескоструйное UBC карбид бора Д 8,0 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Электрод сравнения ЭНЕС-ЗМ с каб. 6м."

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Баллон газовый"

    Кол-во: 157

    "Позиция 82"

    "Баллон кислородный 40л ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Реализация дорожных знаков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация дорожных знаковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация дорожных знаковМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация дорожных знаковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация дорожных знаков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    256

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.75.27.293

    Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов (кроме табличек с подсветкой)

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Форма КП Лот №2

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак "Внимание Автопогрузчик" D200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Знак "Запрещено курить" 200х200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Знак "Не включать! Работа на линии" 150х300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Знак "Опасная зона" 150х300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Знак "Осторожно! Газ" 150х300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Знак "Осторожно! Горячая поверхность" D200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Знак "Осторожно! Электрическое напряжение" D200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Знак "Пожароопасно. Легковоспламеняемые вещества" D200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Знак "Проход запрещен" 150х300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Знак "Работать в защитной одежде" 200х200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Знак W-01 "Легковоспламеняющиеся вещества""

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Знак W-28 "Осторожно скользко""

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Знак дорожный 2-й типоразмер 3.20 (тип А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Знак дорожный 2.3.1 (пересеч. со второст.дорогой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Знак дорожный 1.25 "Дорожные работы""

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Знак дорожный 3.24 (20км/ч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Знак дорожный 4.1.3 Движение налево"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Знак дорожный 6.17 "Схема объезда" 2000*1500- 4 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Знак дорожный 6.18.2 Направление объезда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Знак дорожный 6.18.3 Направление объезда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Знак дорожный 8.2.1. Зона действия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Крепления для знаков"

    Кол-во: 54

    "Позиция 23"

    "Наклейка W-08 "Осторожно эл.напряжения""

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Плакат "Безопасность работ на высоте" 450х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Плакат "Газоопасные работы" 450х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Плакат "Грузоподъемные работы" 450х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Плакат "Охрана труда" 450х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Плакат "Техника безопасности при сварочных работах" 450х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Плакат "Электробезопасность" 450х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Знак дорожный 2-й типоразмер 2.4 (тип А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Знак дорожный 2.6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Знак дорожный 2.7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Знак дорожный 3.11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Знак дорожный 3.25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Знак ПВХ-5мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Табличка "СТНГ кроме" 350х710 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Знак "Осторожно! Огневые работы" 400*600 металл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Знак "Газ! Вход запрещен""

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Знак "Перечеркнутая спичка"D-300 белый фон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Знак дорожный "Опасный поворот" 1.11.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Знак дорожный 2.6 "Преимущество встречного двиения" 2-й типоразмер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Знак дорожный 3.24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Табличка "Берегите лес от пожара""

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Табличка "Внимание выезд технологического транспорта""

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Табличка "Склад б/у инструментов, приспособлений и оборудования""

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Табличка "СТГ. Место заправки ГСМ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Знак "Огнеопасно""

    Кол-во: 43

    "Позиция 48"

    "Столб для крепления знаков"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Табличка "Проезд здесь""

    Кол-во: 71

    "Позиция 50"

    "Указатель расстояния (200м)"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Реализация спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация спецодеждыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация спецодеждыМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация спецодеждыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    32482

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.190

    Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12.1

    Производство спецодежды, кроме изготовленных по индивидуальному заказу

    Документация лота

    Форма КП Лот №3

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки высокие для сварщика, размер 41"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Ботинки высокие для сварщика, размер 42"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Ботинки высокие для сварщика, размер 46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ботинки высокие ЭТНА М S1 цв.чер. поликарбонат 200Дж Резина Т (46)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Костюм Базальт утепл. (104-108/170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Костюм Базальт утепл. (104-108/182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Костюм Базальт утепл. (104-108/194-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Костюм Базальт утепл. (112-116/170-176)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Костюм Базальт утепл. (112-116/194-200)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Костюм Базальт утепл. (120-124/182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Костюм Базальт утепл. (128-132/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Костюм Базальт утепл. (96-100/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Костюм Базальт утепл. (96-100/194-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (112-116 р.182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (112-116 р.194-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (104-108 р.182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (112-116 р.170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (112-116 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (120-124/182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (128-132/170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100 7/8)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100/182-188)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100/194-200)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (104-108 р.170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (112-116/182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/170-176)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/182-188)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (128-132/182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (96-100/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (96-100/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (104-108/170-176)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (104-108/182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (112-116/170-176)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (120-124/170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (96-100/182-188 штаны)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (112-116/170-176)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (112-116/182-188)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (112-116/194-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (120-124/194-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Костюм сварщика летний спилковый 48-50/170-176"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Костюм сварщика летний спилковый 48-50/182-188"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Костюм сварщика летний спилковый 56-58/170-176"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Костюм сварщика летний спилковый 56-58/194-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Костюм сварщика летний спилковый 60-62/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Костюм сварщика летний спилковый 60-62/194-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Костюм сварщика цельноспилковый 104-108/194-200"

    Кол-во: 26

    "Позиция 51"

    "Костюм сварщика цельноспилковый 112-116/194-200"

    Кол-во: 26

    "Позиция 52"

    "Костюм сварщика цельноспилковый 128-132/194-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Костюм сварщика цельноспилковый 96-100/194-200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Костюм сварщика цельноспилковый утепленный 104-108/194-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Костюм сварщика/монтажника летний комбинированный, размер 64-66/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(43)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(44)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 59"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(45)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(46)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 61"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (104-108 р.170-176)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 63"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (104-108 р.182-188)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 64"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (112-116 р.182-188)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (120-124 р.182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (96-100 р.170-176)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (120-124 р.170-176)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (104-108/182-188)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (112-116/182-188)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/182-188)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 71"

    "Костюм Монблан ут цв.т-син.-чер тк.Оксфорд(Тинсулейт)(128-132/182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Костюм СПЕЦ-1 цв.син-сер. (104-108/170-176)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Костюм СПЕЦ-1 цв.син-сер. (104-108/182-188)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (40)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 75"

    "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (41)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 76"

    "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (42)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Сапоги ТОФФ Альп цв. чер. р. 43"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ботинки "Rover Buts" муж. 43р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Ботинки "Rover Buts" муж. 44р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Валенки обрезиненные (27)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Валенки обрезиненные (28)"

    Кол-во: 39

    "Позиция 82"

    "Валенки обрезиненные (29)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Валенки обрезиненные (30)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Жилет сигнальный 2 класс защиты"

    Кол-во: 35

    "Позиция 85"

    "Жилет сигнальный со СОП (ГАБАРИТ оран)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Комбинезон КАСПЕР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Комбинезон одноразовый УНИС-1 р. 104-108"

    Кол-во: 39

    "Позиция 88"

    "Комплект ТОРОС ут. цв. т-син-вас тк смесовая (120-124/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Комплект Экстра-Н мужск.утепленный 120-124/170-176"

    Кол-во: 31

    "Позиция 90"

    "Комплект Экстра-Н ут т-син смесовая (112-116 р.170-176)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Костюм "Бостон" утепленный 120-124/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Костюм "Бостон" утепленный 128-132/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Костюм "Бостон" утепленный 48-50/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Костюм "Бостон" утепленный 56-58/170-176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Костюм "Леди Спец"ут. цв. син-сер. (88-92 р.158-164)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Костюм "Мастер Плюс" зимний 112-116/170-176"

    Кол-во: 8

    "Позиция 97"

    "Костюм "Мастер Плюс" зимний 112-116/182-188"

    Кол-во: 15

    "Позиция 98"

    "Костюм "Мастер Плюс" зимний 120-124/170-176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Костюм АЛТАЙ ут цв. т-син. (112-116/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Костюм АЛТАЙ ут цв. т-син. (120-124/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Костюм АЛТАЙ ут цв. т-син. (96-100/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Костюм Базальт утепл. (112-116/182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Костюм Базальт утепл. (96-100/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (120-124 р.170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (128-132 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Костюм защиты от ОПЗ и механических воздействий "Бостон""

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Костюм защиты от ОПЗ и механических воздействий "Нова""

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Костюм защиты от ОПЗ утепленный 4 класс защиты Бостон"

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "Костюм ЗЕВС ПЛЮС ут цв.чер-сер.тк.Арсенал (96-100/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Костюм ЗЕВС Плюс цв.чер-сер.тк.Арсенал (112-116/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Костюм Легион NEW куртка+брюки (60-62/170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Костюм САТУРН (96-100/170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Костюм САТУРН (96-100/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Костюм СЕВЕР зимний 112-116/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Костюм СЕВЕР зимний 120-124/170-176"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Костюм СЕВЕР зимний 52-54/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Костюм СЕКТОР цв. вас-чер-сер. тк. смесовая (96-100/182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Куртка для защиты от искр и брызг расплава утепл. 112-116/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Куртка утепл "Экстра-Н" 120-124/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Сапоги кирзовые "Стандарт", размер 46"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском "Вустер Ультра" т.м."Ahiless Safety" (утепленные) 44 р."

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском "Вустер Ультра" т.м."Ahiless Safety" (утепленные) 45 р."

    Кол-во: 13

    "Позиция 125"

    "Сапоги кожанные с жестким подноском "Вустер Ультра" т.м."Ahiless Safety" (утепленные) 46 р."

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Сапоги ПВХ р-р 42"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Сапоги ПВХ р-р 44,5 (285)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Сапоги ПВХ р-р 46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Сапоги Ранг Арктик (р.44)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Сапоги ТОФФ ТОРЖОК (42)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Сапоги ТОФФ ТОРЖОК (43)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Сапоги ТОФФ ТОРЖОК (44)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (41)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Штаны утепл. "Базальт" 120-124/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Штаны утепл. "Мастер Плюс" 112-116/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Штаны утепл. "Мастер Плюс" 128-132/194-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Штаны утепл. "Экстра-Н" 104-108/182-188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Ботинки "Rover Buts" муж. 43р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Ботинки "Rover Buts" муж. 44р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Ботинки "Rover Buts" муж. 45р"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Ботинки "Rover Buts" муж. 46р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Ботинки "Савэл" муж. 44р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Ботинки "Савэл" муж. 45р"

    Кол-во: 12

    "Позиция 144"

    "Ботинки "Савэл" муж. 46р"

    Кол-во: 18

    "Позиция 145"

    "Ботинки Moon200G 39 р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(42)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 147"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(43)"

    Кол-во: 53

    "Позиция 148"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(44)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 149"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(45)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 150"

    "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(46)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Ботинки зимние муж. "СМС" (систем мануал стабилити) 41 р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Ботинки зимние муж. "СМС" (систем мануал стабилити) ЯМАЛ 38 р."

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Ботинки зимние муж. "СМС" (систем мануал стабилити) ЯМАЛ 40 р."

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Ботинки ИКС Трейл (Р) чер.МП (39)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Ботинки ИКС Трейл (Р) чер.МП (47)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Ботинки кожаные летние ИТР "Лидер", размер 44"

    Кол-во: 13

    "Позиция 157"

    "Ботинки кожаные летние ИТР "Лидер", размер 45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Ботинки кожаные летние ИТР "Лидер", размер 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Ботинки кожаные мужские "Техногард" мет.подносок,МБС (42)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Ботинки мужские "Неогард" (нат мех) МБС р.37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Ботинки мужские "Неогард" (нат мех) МБС р.38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Ботинки РАНГ S1 цв. черн. композит 200Дж (40)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Ботинки РАНГ S1 цв. черн. композит 200Дж (41)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Ботинки резиновые 23р."

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер. р. 45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер. р. 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер.сталь 200ДжПУ/ТПУ р. 44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер.сталь 200ДжПУ/ТПУ р. 47"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Ботинки ФОРВЕЛД М3 цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (40)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "БотинкиТрейл ЛЕДИ ВИНТЕР ут. цв. чер. композит 200 Дж ПУ/ТПУ нат.мех (38)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Валенки обрезиненные (28)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Костюм сварщика зимний утеп. 56-58 р."

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Полуботинки 44 р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (40)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (41)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Сапоги кирзовые"Артак" 44 р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Сапоги Лига Нитрил 37 р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Сапоги Лига Нитрил 38 р"

    Кол-во: 12

    "Позиция 179"

    "Сапоги ПВХ р-р 37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Сапоги ПВХ р-р 38"

    Кол-во: 7

    "Позиция 181"

    "Валенки обрезиненные (28)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "Валенки обрезиненные (29)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Комплект Экстра-Н ут т-син смесовая (120-124 р.170-176)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Комплект Экстра-Н ут т-син смесовая (96-100 р.170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (104-108 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (112-116 р.170-176)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (120-124/170-176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100/182-188)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.170-176)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.182-188)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.194-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (120-124 р.194-200)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (128-132 р.182-188)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 194"

    "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.182-188)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/182-188)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Костюм п/энцефалитный защитного цвета со светоотр. вставками 48-50/194-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 197"

    "Костюм п/энцефалитный защитного цвета со светоотр. вставками 52-54/194-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Сапоги Support System ISLMN 45р."

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (40)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (41)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (44)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (45)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Сапоги ут. ТРЕЙЛ ГРАНД ут. цв.чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. шерст. мех (42)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Сапоги ут. ТРЕЙЛ ГРАНД ут. цв.чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. шерст. мех (43)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "Перчатки х/б с ПВХ"

    Кол-во: 670

    "Позиция 206"

    "Перчатки Navy 8.723 (НЭВИ) утепленные со спилком р.10"

    Кол-во: 45

    "Позиция 207"

    "Перчатки резиновые от хим.факторов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 208"

    "Перчатки трикотажные ПВХ нап.с покр. Точка класс вязки 10 (9)"

    Кол-во: 1966

    "Позиция 209"

    "Подшлемник сварщика МАРС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Пояс предохранительный УП-01 строп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Рукавицы G13(зк.)с брезентовым наладонником мт.двунитка(н/у)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 212"

    "Рукавицы комбинированные"

    Кол-во: 63

    "Позиция 213"

    "Когти монтер.КМ-2 220-315мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Когти монтер.КМ-3 300-415мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Когти монтерские КМ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Перчатки Ansell ВОРКГАРД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Перчатки Ansell СОЛВЕКС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 218"

    "Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G131 цв. жел-крас мт. спилок покр. частичное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 219"

    "Перчатки х/б"

    Кол-во: 48

    "Позиция 220"

    "Полумаска фильтрующая Л-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Респиратор 3М 5911 (+5 фильтров в комплекте)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Маска сварщика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Маска сварщика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Наколенники "Профи""

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Крепление к защитной маске сварщика"

    Кол-во: 55

    "Позиция 226"

    "Фонарь аккумуляторный Makita (2акк.+зар.устр-во, чемодан)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Маска сварочная ESAB"

    Кол-во: 20

    "Позиция 228"

    "Перчатки ANSELL EDGE 48-125 цв.бел."

    Кол-во: 3024

    "Позиция 229"

    "Перчатки ANSELL EDGE 48-126 цв.черн."

    Кол-во: 8628

    "Позиция 230"

    "Перчатки CERVA БАББЛЕР 135810 цв.бел-сер мт.нейлон покр. частичное"

    Кол-во: 7656

    "Позиция 231"

    "Перчатки CERVA ПАЛАВАН ВИНТЕР (10)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 232"

    "Перчатки CERVA ПАЛАВАН ВИНТЕР (11)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 233"

    "Перчатки КЩС тип 1 цв.чер мт.натуральный каучук (3)"

    Кол-во: 198

    "Позиция 234"

    "Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS 2200WV"

    Кол-во: 60

    "Позиция 235"

    "Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка А1"

    Кол-во: 43

    "Позиция 236"

    "Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном"

    Кол-во: 209

    "Позиция 237"

    "Рукавицы G11 брезентовые"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 238"

    "Рукавицы G13 комб+х/б+брезент (без подложки)"

    Кол-во: 5100

    "Позиция 239"

    "Щиток POCOM3 ПРЕМЬЕР 2 НН-7 50763 лин. СЗ"

    Кол-во: 112

    "Позиция 240"

    "Беруши"

    Кол-во: 100

    "Позиция 241"

    "Каска защитная белая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Каска защитная оранжевая"

    Кол-во: 11

    "Позиция 243"

    "Каска строительная бел"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "Краги спилковые пятипалые"

    Кол-во: 51

    "Позиция 245"

    "Маска защитная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Очки STAYER "МАСТЕР"защитные с непрямой вентиляцией"

    Кол-во: 25

    "Позиция 247"

    "Очки Виртуа АП "ЗМ" прозр.линз.поликарб. открытые(71512-00000М)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Очки газосварщика защитные Safety Googles"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Очки закрытые UVEX УЛЬТРАСОНИК 9302 286"

    Кол-во: 25

    "Позиция 250"

    "Патрон сменный 6059 3М"

    Кол-во: 45

    "Позиция 251"

    "Перчатки Ansell ВИНТЕР МАНКИ ГРИП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Перчатки Ansell ВОРКГАРД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Перчатки Ansell СОЛВЕКС"

    Кол-во: 78

    "Позиция 254"

    "Перчатки CERVA БАББЛЕР 135810 цв.бел-сер мт.нейлон покр. частичное"

    Кол-во: 18

    "Позиция 255"

    "Перчатки CERVA ФАЛЬКОН (10)"

    Кол-во: 97

    "Позиция 256"

    "Перчатки Ангара"

    Кол-во: 6

    "Позиция 257"

    "Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ (летние)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Подшлемник Строитель ут. цв. чер. тк. Диагональ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 259"

    "Полумаска "Уникс" средний размер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка А1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Респиратор КАМА FFP2 R D с клапаном выдоха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Респиратор РПГ-67А в комплекте с коробками типа А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 264"

    "Рукавицы комб.с брез.наладонником"

    Кол-во: 19

    "Позиция 265"

    "Рукавицы утепленные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 266"

    "Фильтр Дот Эко 120+"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Фильтр к полумаске 3М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Аэрозоль Safe and care ДЕТА специальный"

    Кол-во: 239

    "Позиция 269"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Перчатки "Пламя""

    Кол-во: 455

    "Позиция 271"

    "Подшлемник Строитель ут. цв. чер. тк. Диагональ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 272"

    "Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном"

    Кол-во: 178

    "Позиция 273"

    "Щиток защитный лицевой НБТ"

    Кол-во: 59

    "Позиция 274"

    "Аэрозоль Safe and care ДЕТА специальный"

    Кол-во: 249

    "Позиция 275"

    "Наушники противошумные EAR DEFENDER ГРИН"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Реализация металлопроката, металлоконструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката, металлоконструкцийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация металлопроката, металлоконструкцийМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация металлопроката, металлоконструкцийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация металлопроката, металлоконструкций

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40282

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.94.13.111

    Болты и винты из меди

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Форма КП Лот №4

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ограждение городка 155км. ОП Богучаны (ВЗиС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гвозди 3,0Х70"

    Кол-во: 41

    "Позиция 3"

    "Гвозди 4,0х100"

    Кол-во: 150.5

    "Позиция 4"

    "Гвозди 5.0*150"

    Кол-во: 244.4

    "Позиция 5"

    "Саморез ШСГМ 3,5*25 (1000шт)"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 6"

    "Болт М10*40"

    Кол-во: 4.3

    "Позиция 7"

    "Болт М12х50"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 8"

    "Болт М5х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Болт М6*30"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 10"

    "Болт М6*50"

    Кол-во: 4.75

    "Позиция 11"

    "Болт М8х30"

    Кол-во: 3.85

    "Позиция 12"

    "Болт М8х60"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 13"

    "Винт М3х12"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 14"

    "Винт М3х20"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 15"

    "Винт М4х12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Винт М4х20"

    Кол-во: 1.65

    "Позиция 17"

    "Винт М5*100"

    Кол-во: 181

    "Позиция 18"

    "Винт М5*14"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Винт М5х20"

    Кол-во: 1.25

    "Позиция 20"

    "Винт М5х40"

    Кол-во: 5.05

    "Позиция 21"

    "Гайка М 10 оц"

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Гайка М 12"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 23"

    "Гайка М 3"

    Кол-во: 6.9

    "Позиция 24"

    "Гайка М 5"

    Кол-во: 9.47

    "Позиция 25"

    "Гайка М 6"

    Кол-во: 9.45

    "Позиция 26"

    "Гайка М 8"

    Кол-во: 5.9

    "Позиция 27"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Гайка М5"

    Кол-во: 1.83

    "Позиция 29"

    "Гайка М8 оцинк"

    Кол-во: 3.85

    "Позиция 30"

    "Гайка оцинк. М5"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 31"

    "Шайба 10"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 32"

    "Шайба 12"

    Кол-во: 3.55

    "Позиция 33"

    "Шайба 3"

    Кол-во: 3.95

    "Позиция 34"

    "Шайба 4"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 35"

    "Шайба 5"

    Кол-во: 7.9

    "Позиция 36"

    "Шайба 6"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 37"

    "Шайба 8"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 38"

    "Гвозди 5.0*150"

    Кол-во: 222.9

    "Позиция 39"

    "Гвозди 6х200"

    Кол-во: 225.4

    "Позиция 40"

    "Гильза защитная термометрическая ГЗ-015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Саморез 3,5х41"

    Кол-во: 7.8

    "Позиция 42"

    "Саморез 4,5х35"

    Кол-во: 12500

    "Позиция 43"

    "Хомут"

    Кол-во: 38

    "Позиция 44"

    "Хомут 16-25 мм"

    Кол-во: 97

    "Позиция 45"

    "Болт М10х30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Болт М12х80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Гайка 12"

    Кол-во: 59

    "Позиция 48"

    "Гайка М 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Гайка М 12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Гайка стяжая"

    Кол-во: 64

    "Позиция 51"

    "Проволока вязальная 4 мм"

    Кол-во: 95.5

    "Позиция 52"

    "Пруток нарубленной стали d6 мм"

    Кол-во: 52

    "Позиция 53"

    "Шайба 12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Шайба М 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Шайба М16 усиленная"

    Кол-во: 33

    "Позиция 56"

    "Шпилька М16х1000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Болт 20х80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 58"

    "Болт М12*6*90"

    Кол-во: 48

    "Позиция 59"

    "Болт М20х100"

    Кол-во: 26

    "Позиция 60"

    "Болт М20х50 оц. DIN 933"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Болт М20х60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Винт М6Х20мм LG,ALLOY 3636615"

    Кол-во: 64

    "Позиция 63"

    "Гайка М 12"

    Кол-во: 120

    "Позиция 64"

    "Гайка М 20"

    Кол-во: 35

    "Позиция 65"

    "Гайка М 5"

    Кол-во: 66

    "Позиция 66"

    "Заклепка 8*28"

    Кол-во: 64

    "Позиция 67"

    "Кронштейн (стр. леса)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Кронштейн для огнетушителя (универсальный)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 69"

    "Скоба строит."

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Уголок метал. 30х30"

    Кол-во: 38

    "Позиция 71"

    "Шайба 5 плоская DIN125 оц"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Шайба 8"

    Кол-во: 102

    "Позиция 73"

    "Шайба М 12"

    Кол-во: 84

    "Позиция 74"

    "Шайба М13"

    Кол-во: 28

    "Позиция 75"

    "Шайба пружинная 65Г d6"

    Кол-во: 72

    "Позиция 76"

    "Штуцер М10"

    Кол-во: 28

    "Позиция 77"

    "Гвозди 150 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Гвозди 200мм"

    Кол-во: 6.6

    "Позиция 79"

    "Гвозди 80мм"

    Кол-во: 36.6

    "Позиция 80"

    "Шпилька М8х1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Анкера-шпилька HSA М6х65/20/10"

    Кол-во: 128

    "Позиция 82"

    "Анкера-шпилька m12х115/20"

    Кол-во: 47

    "Позиция 83"

    "Анкера-шпилька М8х75 HST HILTI"

    Кол-во: 103

    "Позиция 84"

    "Болт М6"

    Кол-во: 402

    "Позиция 85"

    "Винт с полукруглой головкой М8х30"

    Кол-во: 292

    "Позиция 86"

    "Гайка 400М10005966"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Гайка М 6"

    Кол-во: 141

    "Позиция 88"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Гвозди толевые 3,0х40 ГОСТ4029-63"

    Кол-во: 16

    "Позиция 90"

    "Заклепки алюминевые 3,2х12 мм 50 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Заклепки алюминевые 3,2х8 мм 50 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Заклепки алюминевые 4,0х12,7 мм 50 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Заклепки алюминевые 4,0х8 мм 50 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Саморез по металлу 3,5х32 потай, част. резьба, оксид (РМЗ)"

    Кол-во: 898

    "Позиция 95"

    "Саморез ШСГМ 3,5*25 (1000шт)"

    Кол-во: 3630

    "Позиция 96"

    "Шайба 6"

    Кол-во: 600

    "Позиция 97"

    "Труба d 15 L-3000"

    Кол-во: 17.4

    "Позиция 98"

    "Лист 1,25х2,5х0,003"

    Кол-во: 174.45

    "Позиция 99"

    "Лист металл 4,1х0,9х0,004"

    Кол-во: 263

    "Позиция 100"

    "Лист оцинк 1,25х2,5х0,001"

    Кол-во: 62.72

    "Позиция 101"

    "Болт 10425607"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Болт 10425736"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Болт 11214366"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Болт 12х50"

    Кол-во: 28

    "Позиция 105"

    "Болт 4000577"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Болт 4066202"

    Кол-во: 19

    "Позиция 107"

    "Болт 4600203"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Болт 4601148"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Болт замка цепи 10354577"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Болт М16х30"

    Кол-во: 131

    "Позиция 111"

    "Болт М24х70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Болт М8х70"

    Кол-во: 94

    "Позиция 113"

    "Болт с 6-гранной головкой 10425603"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Болт с 6-гранной головкой 10678567"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "Болт с 6-гранной головкой 11080690"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "Болт с 6-гранной головкой 4062068"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Болт с 6-гранной головкой 4062069"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "Болт с 6-гранной головкой 4600711"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Гайка 700904"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Гайка CRC 3635197"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Гайка М 6"

    Кол-во: 45

    "Позиция 122"

    "Гайка М12"

    Кол-во: 54

    "Позиция 123"

    "Гвозди 3,0Х80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 124"

    "Комплект крепежа (болт М8х80, гайка М8, шайба М8)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 125"

    "Крепеж для ограждения "Махаон": винт"

    Кол-во: 527

    "Позиция 126"

    "Крепеж для ограждения "Махаон": скоба"

    Кол-во: 417

    "Позиция 127"

    "Крепеж для ограждения "Махаон": шайба"

    Кол-во: 527

    "Позиция 128"

    "Саморез кровельный 5,5*32"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 129"

    "Скоба металлическая 1лапковая"

    Кол-во: 13

    "Позиция 130"

    "Скрепа для фиксации бандажной ленты"

    Кол-во: 180

    "Позиция 131"

    "Хомут"

    Кол-во: 37

    "Позиция 132"

    "Хомут обжимной 10х16"

    Кол-во: 77

    "Позиция 133"

    "Гайка колеса правая 375-3101040-Б"

    Кол-во: 36

    "Позиция 134"

    "Трубка медная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Болт М10*25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "Гайка М 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Лента стальная 2х40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Лента стальная 2х50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Метизная группа боковины KY0000В-71"

    Кол-во: 15

    "Позиция 140"

    "Метизная группа д/кабелей"

    Кол-во: 22

    "Позиция 141"

    "Метизная группа д/упора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 142"

    "Метизная группа контакта KY0000В-73"

    Кол-во: 16

    "Позиция 143"

    "Метизная группа пластины KY0000В-711"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Метизная группа шпильки KY0000В-72"

    Кол-во: 40

    "Позиция 145"

    "Проушины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Саморез 3,5х25"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 147"

    "Саморез 3,5х45"

    Кол-во: 3.75

    "Позиция 148"

    "Саморез 3,5х64"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Саморез 3,5х75"

    Кол-во: 6.55

    "Позиция 150"

    "Саморез 4,2х50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 151"

    "Саморез 4,8х35 кровельный"

    Кол-во: 1.95

    "Позиция 152"

    "Саморез 5х120"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 153"

    "Саморез кровельный 4,8х76"

    Кол-во: 800

    "Позиция 154"

    "Скоба металлическая 1лапковая"

    Кол-во: 49

    "Позиция 155"

    "Труба профильная 20х20х2"

    Кол-во: 4.6

    "Позиция 156"

    "Труба профильная 25х25х2,0 ГОСТ 8639"

    Кол-во: 7.3

    "Позиция 157"

    "Уголок оцинк 2х50х50 L=80мм"

    Кол-во: 96

    "Позиция 158"

    "Арматура 12 мм"

    Кол-во: 5.3

    "Позиция 159"

    "Полоса 40*4 оцинк. 6000мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 160"

    "Проволока ВР4 оцинк."

    Кол-во: 28

    "Позиция 161"

    "Проволока ВР5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Труба оцинковнная 60х6"

    Кол-во: 21.4

    "Позиция 163"

    "Крепление с болтом"

    Кол-во: 971

    "Позиция 164"

    "Секция ограждения"

    Кол-во: 346

    "Позиция 165"

    "Сетка сварная - секция ограждения З-Д (махаон) цвет серый, размер 1,5м"

    Кол-во: 14

    Лот 5

    Реализация мебели и оборудования для помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация мебели и оборудования для помещенийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация мебели и оборудования для помещенийМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация мебели и оборудования для помещенийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация мебели и оборудования для помещений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    335

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    Форма КП Лот №5

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильная камера на базе 20т. контейнера в комплекте с машиной холодильной моноблочной МВ 216 SF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автоматическая безреагентная станция очистки и обезараживания питьевой воды из нерж.стали"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кофемашина Delonghi "Magnifica" ESAM 04.350.S №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Телевизор 60" Samsung UE60J6300 LED, 1920x1080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Умывальник Мойдодыр с нагр.элем.17 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Кровать одноярусная"

    Кол-во: 28

    "Позиция 7"

    "Обогреватель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Обогреватель масляный Timberk"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Холодильник Бирюса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шкаф металлический SL-65T (630*460*340)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Электротеплонагреватель Delcot"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Гладилка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Ларь морозильный СНЕЖ. МЛК-250 (236л) глухая крышка 800х600х830 , 1 корзина (-18..-25)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Умывальник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Конвектор электрический Timberk"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Кондиционер оконный General Climate GCW-05CMN1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Ларь морозильный СНЕЖ. МЛК-250 (236л) глухая крышка 800х600х830 , 1 корзина (-18..-25)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Мойка Мойдодыр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Смеситель д/кухни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стол коричневый 80*120*75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Табурет квадрат черный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 22"

    "Фильтр очистки воды "ГЕЙЗЕР""

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Электроконвектор Neoclima Comforte Т2.0 ЭВНА-2,0/230С2 (сшп)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Водонагреватель накопительный на 100 л Ariston ABS VLS PW 100 зав № 1815039"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Конвектор Timberk(PF3M.1.5кВТ,м/т,ION.TOS.TRIO-SONIX F)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 26"

    "Кондиционер Ballu 07 CE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кондиционер напольный Electrolux"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Насос LEO XKJ 1301 1300Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Насос Джамбо 70/50 Н-24 автомат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Насос дренажный ПАРМА 400/5ПВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Радиатор электрический NeoClima"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Смеситель для ванны двуручный Moura2 р/затвор дл/излив Serra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кровать"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Кровать одноярусная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 35"

    "Печь воздухогрейная Сибирь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Печь интенсивного горения "Медиана""

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Печь отопительная длительного горения Stoker"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Пол утепленный для Терма 2М-47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Кровать металл одноярусная (спальное место 70х190)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Емкость для воды пластмассовая V-50л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Емкость для воды пластмассовая V-80л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Завеса тепловая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кондиционер мобильный Электролюкс ЕАС-10 EZ/Eu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кровать одноярусная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Нагреватель воздуха электр. ERGUS QE-3000ET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Печь микроволновая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Смеситель для ванны двуручный Moura2 р/затвор дл/излив Serra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Электроводонагреватель 7ВБО-17 ЭлБэт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Электроконфорка ЭКЧ Турция 220 мм 2,0 кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Контакт с замком KC0000B-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Насос водяной 236-1307010-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Насос К45/30 7,5 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Фильтр PL420X"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Водонагреватель проточный Electrolux SP 13 ELITEC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Ерш для туалета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Нагреватель канальный РВЕС 200/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Предфильтр 3146059"

    Кол-во: 69

    "Позиция 58"

    "Смеситель д/ванны"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "ТЭН 170А 10/0,8 к духовому шкафу ХПЭ-500"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "ТЭН 1500W 220V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "ТЭН 2000W 280V"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "ТЭНа для духового шкафа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Фильтр ФЖУ 100/1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "ARISTON ABS VLS EVO PW 100 водонагреватель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Водонагреватель накопительный на 100 л Ariston ABS VLS PW 100 зав № 1815039"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42563"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42568"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42569"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42570"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42571"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42572"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42573"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42574"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Водонагреватель эл.проточный ЭВАН ЭПВН-48 зав № 42580"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудованияМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    678

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    28.14.13.141

    Детали соединительные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.3

    Производство стальных фитингов для труб, кроме литых

    Документация лота

    Форма КП Лот №6

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник D-50/50мм угол 87,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тройник 110-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вентилятор осевой канальный ВОК-2,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Задвижка 3КС 31лс 77 нж Ду25 Ру160 под приварку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Задвижка ЭКС Ду 15 Ру250 31лс45нж под приварку ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Задвижка ЭКС Ду 50 Ру 250 31лс45нж под приварку ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный Ду32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый 3/4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый DN-15 ВхВ рычаг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Кран шаровый DN-15 ВхН рычаг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый DN-20 ВхВ рычаг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый DN-20 ВхН бабочка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый Ду65 рычаг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Кран шаровый муфтовый DN-15 бабочка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый муфтовый DN-20 бабочка"

    Кол-во: 22

    "Позиция 16"

    "Тройник PPRC 20 MeerPlast"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Уголок PPRC Ду 20 90гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Сгон 20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Фланец задвижки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Клапан обратный 1/2 ВР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Клапан обратный Ду25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кран D 20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Кран D 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кран латун. с фильтром мех.очистки 3/4"

    Кол-во: 14

    "Позиция 26"

    "Кран шаровый 3/4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Отвод 50*45"

    Кол-во: 66

    "Позиция 28"

    "Отвод полипропиленовый 110 мм 90гр"

    Кол-во: 108

    "Позиция 29"

    "Отвод ПП 110х45 гр. с кольцом"

    Кол-во: 21

    "Позиция 30"

    "Отвод ПП 50х87"

    Кол-во: 33

    "Позиция 31"

    "Тройник PP 110х110х87 (20 шт.) 508029.R"

    Кол-во: 54

    "Позиция 32"

    "Тройник д.50"

    Кол-во: 27

    "Позиция 33"

    "Американка ВР 1/2" d0"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Вентилятор канальный ВКО 300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Вентилятор осевой VENTS 150 S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Отвод PP-R 90 d20"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "Патрубок стальной ЭВ Ду50-9,8 Мпа 57х5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Тройник PP-R d20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Бобышка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Бобышка (внутр.резьба) х15"

    Кол-во: 13

    "Позиция 41"

    "Бобышка (наруж.резьба) х15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Бобышка FK1/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Бобышка НР15 вн.d15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Заглушка 89*9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Заглушка метал.10101997"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Кран сферический под манометр Ду 10 Pу 16,0 МПа КС2-10х16лс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой DN 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кран шаровой Ду 25 Ру1,6 КШ.П25 16-00 под приварку У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кран шаровый DN25 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Кран шаровый DN32 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Отвод 45 57х5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Отвод 90 Ду 25 1-33,7*3,6-16МПа ст.09г2с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Переход М24-М14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тройник 9/9/9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Тройник ПП Ду 110х110х90гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Втулка РЕ 100 SDR 17х110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Втулка РЕ 100 SDR 17х90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Кран колесный в сборе УРАЛ375-4224120-Ж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Муфта соединительная воздухопровода 6361КХ-1109041"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Отвод полипропиленовый 110 мм 90гр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Тройник 110/110мм, угол 90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Бобышка переходная ст.09г2с L=10 Ду15 Ру160 с резьбой В/Н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Заглушка 57"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Заглушка 89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Днище ДШ 219х8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Днище ДШ 530 (9К52)-8,0-0,75-ХЛ ТУ 1469-014-1395041-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Днище ДШ 720х8 ст.09Г2С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Заглушка DN150 PN16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Заглушка DN50 PN2.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Заглушка фланцевая 1-150-0,6 ст.20 АТК 24.200.02-90"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛ2 200-160 31с545 исполнение У1 сталь 20Л с КОФ, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛ2 200-250 31с545 исполнение У1 сталь 20Л с КОФ, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Кран шаровой стальной под приварку Ду50, Ру160,0 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Отвод 25 159х13 ст.09Г2С ГОСТ 17375"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Отвод П 90-159*8-09Г2С 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Отвод П90 57х4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 78"

    "Переход К-159*8-57*6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Переход П К-325х8-219х8 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Переход ПШС 1020 (16К52)х720 (12К52)-5,0-0,75-У Рисп.=7,8МПа ОТТ 23.040.00-КТН-190-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Переход ПШС 1020 (18К56)х720 (9К56)-5,0-0,75--У РИСП.=7,8МПа ОТТ 23.040.00-КТН-190-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Переход ПШС 530(8К56)-325(8К56)-5,0-0,75-У, Рисп=7,5МПа ОТТ-23.040.00-КТН-190-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Тройник 219х8 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Тройник 219х8-159х8 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 85"

    "Тройник 219х8-57х6 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Тройник 320х8-159х6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Фланец приварной d219"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Фланец приварной высокого давления d150 PN100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Заглушка"

    Кол-во: 29

    Лот 7

    Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаровМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаровМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    56

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.360

    Сооружения для строительной индустрии, транспорта и связи

    29.20.21.129

    Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Форма КП Лот №7

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вагон-Дом на санях №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Прицеп-вагон (дом) передвижной типа Сибирь" А8*2,8 на базе тракторного прицепа, зав №1762"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Прицеп-вагон (дом) передвижной типа Сибирь" А8*2,8 на базе тракторного прицепа, зав №1763"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Установка по утилизации (сжиганию) отходов "Форсаж-2" зав.№ 379"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Контейнер 20ф (№IPXU 3140177)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Контейнер 20ф (№PCIU 3919444)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Контейнер ИСО-20DC CCLU3044365"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Контейнер ИСО-20DC INBU3898612 (705)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Контейнер ИСО-20DC SEAU 2304639 - GESU 2063023"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Контейнер 20ф (№7316652)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Рефконтейнер с агрегатом АКК-SCH15-MTZ40-Щ2-Ф-Р2-К+режим "зима-лето"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Контейнер 20 фут Б/У CCLU 2110816"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Контейнер 20 фут Б/У ECMU 1206251"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Контейнер 20 фут Б/У INBU 3374024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Контейнер 20 фут Б/У SCZU 7338645"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Контейнер 20 фут Б/У TGHU 2229246"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Контейнер 20 фут Б/У WCTU 2109732"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Контейнер 20 фут Б/У СLHU 3322234"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Контейнер 20 фут Б/У ССLU 2091260"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Контейнер 20 фут Б/У BERU 2217590"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Контейнер морской 40 футовый утепленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Контейнер № PC 4009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Контейнер № QRP 3524588 20 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Контейнер № QRP 8553152 20 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Контейнер 20 фут Б/У № 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Контейнер 20 фут Б/У № 6, зав № 1951818"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Контейнер ИСО-20DC FSCU3620642"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Контейнер 20 фут Б/У GESU 2368568"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Контейнер 20ф (№4243808)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Контейнер №229852 (8)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Контейнер №304436 (5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Контейнер №389861 (2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Контейнер №391944 (4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Контейнер №40 ф.534791 (3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Контейнер №733864 (5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Контейнер №8886081 (2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Контейнер 20 ф. №4021811"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Контейнер 3 ф. №709005496"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Контейнер 40 ф. №485767(3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Контейнер 40 ф. №534791(3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Контейнер 40 ф. №888608(1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Контейнер 5 ф. №514178049"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Контейнер 20 фут CCLU2743413"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Контейнер 20 фут TGHU2727465"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Контейнер 20 фут TRDU2878962"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Контейнер 20 фут TRLU3517838"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Палатка армейская Терма 2М-47 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Палатка армейская Терма 2М-47 №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Палатка УСТ - 56 (№1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Палатка УСТ - 56 (№2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Палатка УСБ - 56 (№3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Полевой склад горючего емкостью 500 куб.м (ПСГ-500) Богучаны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Резервуар пожарный РГС-50-61 зав.№338"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Резервуар пожарный РГС-120-01 зав.№340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Резервуар пожарный РГС-50-61 зав.№339"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Резервуар пожарный РГС-50-61 зав.№337"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Реализация КИП, геодезического оборудования, инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация КИП, геодезического оборудования, инструментаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация КИП, геодезического оборудования, инструментаМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация КИП, геодезического оборудования, инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация КИП, геодезического оборудования, инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7741

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Форма КП Лот №8

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тахеометр Nikon DTM-322(5'') зав № 811630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" PRO-100 combi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Алкотестер PRO-100 combi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Калибратор Ж58А.7907-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Трассодефектоискатель Сталкер 75-04 с дополнительным аксессуарами ДКИ-02,ДКИ-Е,КИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Динамометр ДПУ-500-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Машина газорезательная Tubocut IV (ручной привод) 4 зав № 160914"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сварочный аппарат для пленки ТН-501 сер. №14D020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ключ динамометрический на 3/4" 300-1500 Nm 6175 GN HANS №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ключ динамометрический на 3/4" 300-1500 Nm 6175 GN HANS №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Аппарат пескодробеструйнй DBS-100 RC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Станок ручной для гибки арматуры ALBA DR-30 (макс. диаметр 30 мм) №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Станок ручной для гибки арматуры ALBA DR-30 (макс. диаметр 30 мм) №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Юпитер-К №00581"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Толщиномер покрытий КОНСТАНТА К6Ц с преобразователем ИД2 и ИД1 s/n №2784"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тахеометр Leica TS06 plus R500 5" arctic, зав.№ 1319170 (2008 г.в.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Ноутбук Lenovo Yoga2-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Станок шиномонтажный грузовой TS-26D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шкура шлифовальная основа водостойкая ткань 775 мм Р-20"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 20"

    "Шкура шлифовальная основа водостойкая ткань 775 мм Р-40"

    Кол-во: 8.95

    "Позиция 21"

    "Ареометр АНТ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ареометр АНТ-2 (750-830 кг/м3)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Ареометр АНТ-2 (830-910 кг/м3)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Мерник М2Р-10-01П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Мерник М2Р-10-01П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Метршток МШС-3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Пробоотборник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Стакан мерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Термометр ТЛ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Термометр ТЛС-4 (-30+20)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Цепь Husqvarna 16"3/5 Н37 1,3 56 DL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Измеритель заземления сопротивления ИС-10/1 с комплектом штырей заземления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Бензопила Husqvarnа 135,1,4 кВт/1,9 л.с.16 "3/8""

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Бур для бурения льда 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вертлюг для окрасочного пистолета 1/2" Mark V 207947"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Вибратор Vekor 35H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Вибратор ИВ 99/42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Дрель BOSCH GBM 13-2RE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Дрель ударная GВМ 10 RE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Дюбель-гвоздь 4,5*40 для монтажного пистолета"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Зубило пикообразующее 30*410 НЕХ-30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Зубило плоское 30*410 НЕХ-30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Зубило плоское Hammer 30-410"

    Кол-во: 7

    "Позиция 44"

    "Измеритель регистратор ИС-203.4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Клещи токоизмерительные Flurt 303"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Ключ рожковый 20х22 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Ключ рожковый 30*32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Ключ трещетка КНТ-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ключ трещетка КНТ-13"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Круг отрезной 150х2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Круг отрезной 230*3 импорт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Круг шлифовальный 1200х20х32мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 53"

    "Круг шлифовальный 150*6 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Круг шлифовальный 200х20х32 35м/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кувалда 3,0 кг. кованная с обратной дерев. ручкой 20110-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Лента для восстановления изоляции SCT20"

    Кол-во: 99

    "Позиция 57"

    "Манометр кислородный 25Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Мегаомметр ЭСО202/2Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Молоток отбойный GSH-65C PIT НЕХ-30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Молоток отбойный эл. Зубр 3М-1250К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Мультиметр С 4317 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Мультиметр цифровой Universal M838 IEK (TDM-2S-838)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Набор торксов ударных 25-70 1/2" 8 пр. АSA-40007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "НапильникHusqvarna круглый повышенной стойкости 4.8мм 2 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Насадка для шуруповерта шестигранная 10,0мм 1/4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Насадка для шуруповерта шестигранная 8,0мм 1/4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Отвертка фигурная L=100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Пассатижи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Переходник для шуруповерта М8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Перфоратор "DeWalt""

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Пика шестигранный хвостик НЕХ-30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Пила "Hitachi" циркулярная ручная С6SS 1050Вт d=165x30 мм,45/90 гр.0-57/0-38 мм,5500 об/мин,3,2кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Пистолет монтажный ПМ-603"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Пистолет окрасочный XTR7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Пневмошлифмашина с набором шарошек Sumake ST -7733 MK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Подкос 2-х уровневый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Преобразователь давления измерительный АИР-10-SH/ДИ/1190/-/-/-/НГ-14/М20/12N/t5070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Станок заточный Кратон ВG 251/150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Съемник для пистолета"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Термометр ТИН-3 №1 (-38...50) ц.д.1 (рт.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Термометр ТИН-3 №3 (-80...20) для определения температуры астывания и помутнения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-205-Н/-/16АГ-07-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Тиски слесарные STAYER STANDART с поворотным основанием,150мм/12,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Угольник металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Указатель напряжения УВН-10Д"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Шина Husqvarna 16"3/8,59 звеньев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Шлифмашина GWS 15-150 BOSCH"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Шлифмашина GWS 24-230 Н BOSCH"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Шлифмашина угловая "GWS 17-125 CI" (Bosch)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Шуруповерт BOSCH PSR 1-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Шуруповерт акк. GSR 1440 LI BOSCH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Щетка дисковая жгутовая 178х13х22"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Электропривод высокоскоростной GrOST-VGV 1600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Бокорез 190 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Бур 16х450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Валик поролоновый"

    Кол-во: 131

    "Позиция 97"

    "Валик прижимной резиновый 180 мм 0391-18"

    Кол-во: 40

    "Позиция 98"

    "Виброрейка 4,3 М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Гвоздодер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Зубило 25х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Зубило ручное (скарпель)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Киянка резиновая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Ключи имбусовые 8 шт. средние 2-10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Круг зачистной 115х6х22,2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Круг лепестковый торцевой Р60 125х22,2мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Круг отрезной 115*2,5*22 по мет"

    Кол-во: 100

    "Позиция 107"

    "Круг отрезной 125х2,5х22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Круг шлифовальный 125х6,0х22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Круглогубцы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Кувалда 10КГ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Кувалда 2КГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Кувалда 3кг с ручкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Кувалда 5,0 кг. кованная с обратной дерев. ручкой 20959"

    Кол-во: 7

    "Позиция 114"

    "Кувалда 5КГ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Лом д-28"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Лом кованный строит. дл.-1,3 м д-30 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Лом обыкновенный 30х1300мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Лом-гвоздодер 600мм арматурный 17мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 119"

    "Лопата снеговая б/черенка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Лопата снеговая с черенком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Лопата совковая, б/черенка"

    Кол-во: 44

    "Позиция 122"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Лопата штыковая, б/черенка"

    Кол-во: 26

    "Позиция 124"

    "Молоток с дерев. ручкой 500г"

    Кол-во: 14

    "Позиция 125"

    "Молоток 300гр. 10228"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Молоток-кирка каменщика 600гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Мультиметр цифровой VDV-151"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Набор инструмента кейс 27979-Н 66"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Набор инструмента кейс 279977-Н59"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Набор ключей рожковых 12шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Набор надфилей 140мм 6шт (Россия)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Набор насадок 50Р2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Набор отверток Stayer"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Набор сверел по мет. 1-10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Набор сверл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Набор сверл по дереву 8 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Насадка с торцевой головкой магнитная 8-65 мм 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Нож универсальный деревянная рукоятка 200 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Ножницы по металлу 250мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Ножницы секторные НС-32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Ножовка по дереву 400мм шаг 5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Ножовка по дереву 500мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Ножовка по металлу 300 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Отвертка реверсная+насадки 14 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Пила ручная двухручная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Плоскогубцы 200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Полотно одностороннее узкое мет. 300 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Правило алюм. Трапеция 2000 мм "Сибртех" 89603"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Пресс гидравлический ПГР-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Рукоятка для кувалды 400мм, деревян."

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Рукоятка для кувалды 650мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Рулетка 3 м*16мм ,3 фиксатора Тulips"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Рулетка геодезическая стальная лента 50 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Сверло ЗУБР 12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Сверло по дереву спиральное 20х450 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Сверло по дереву спиральное 28х450 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Стамеска 20 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Сумка для инструментов Stanley Rigid Multipurpose 1-96-193 16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Топор 1,2 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Топор 1,3 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Топор 1,4 кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Торсион"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Уровень 1000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Уровень 1500мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Уровень 2000мм алюминиевый 3 глаз.усиленный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Уровень магнитный 100см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Черенок для лопат"

    Кол-во: 96

    "Позиция 169"

    "Шкура шлифовальная водостойкая 170х240 16-Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая 170х240 25-Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Шпатель 60мм, пласт. ручка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Щетка дисковая жгутовая (усиленная) 178*14х22х0,8мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Щетка дисковая жгутовая Д125х6х22,2х0,5мм 40жгутов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Щетка стальная пласт. ручка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 175"

    "Бур d 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Валик поролоновый"

    Кол-во: 45

    "Позиция 177"

    "Головка рукавная ГР-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Грабли"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Диск лепестковый 150*22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Диск шлифовальный 125х6х22"

    Кол-во: 16

    "Позиция 181"

    "Домкрат реечный JR160 (16т)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Зубило"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Карандаш для ремонта изоляции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Ключ разводной 300х35мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Ключ свечной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Круг лепестковый 180х22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Круг шлифовальный 150*6 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 189"

    "Кувалда 3КГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Лом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 17

    "Позиция 192"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 14

    "Позиция 193"

    "Манометр МП2-УФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Манометр МП4-УУ2-250.0 kgf/cm2-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Манометр ТМ-310 Р 7.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Ножницы по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Топор пожарный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 198"

    "Тяпка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "Шнек для земли Калибр БС-НШ-250/ЗЕМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Щетка дисковая жгутовая 178х13х22"

    Кол-во: 19

    "Позиция 201"

    "Щетка для болгарки 150х22мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Ключ 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Ключ балонный 24*27"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "Ключ газовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Лопата снеговая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Лопата штыковая, с/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Набор стамесок-долот Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Насадка для швабры из микрофибры Лапша 14*44 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Нож для рубанка ПРАКТИКА 82х29х3мм,бысторежущая сталь (2шт.) для Макита 1923Н 1902 КРО810"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Нож столовый нерж."

    Кол-во: 186

    "Позиция 212"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Рубанок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Станок точильный электр. Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Уровень 2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Цепь для бензопилы Husqvarna 240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Цепь пильная в бухте OREGON 100футов 91р (3/8-1,3мм-1640звен), 1 бухта= 56 звен., 112 шт= 2 цепи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Бур по бетону ЗУБР"ЭКСПЕРТ", хвостовик SDS-Plus, самоцентр.нак.спираль S4, 14х260мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Вешка 3,6 м алюминиевая, винт (CLS-36SL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Вибратор глубинный ЭПК-1300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Головка 10 (1/2")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Головка 12 (1/2")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Головка 14 (1/2")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Головка 17 (1/2")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Головка 22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Головка 24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "Головка 27 (1")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Головка 30 (1")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Головка 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Головка 34 (1")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Головка 35 (1")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Головка 46 (1")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Головка 7 (1/2")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Головка 8 (1/2")"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Головка рукавная ГР-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Головка торцевая Н4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Головка торцевая Н5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Головка торцевая Н6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Диск зачистной 230*6,0*22,23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Дрель Makita НР1620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Дрель-шуруповёрт GSК BOSCH 1440-LI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Дрель-шуруповерт акк. PSR 18 VE-2 (18В+2 акк+кейс) BOSCH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Дрель-шуруповерт аккум. SCD20C2K (18B,Li-lon, 2 бат, 13 мм, 1,3А) Stanley"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Зубило 25х240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Инструмент для снятия изоляции СИ-6М Шток 06103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Ключ комбинированный 10мм ДТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Ключ комбинированный 14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Ключ комбинированный 14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Ключ комбинированный 16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Ключ комбинированный 17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Ключ комбинированный 17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Ключ комбинированный 18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Ключ комбинированный 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Ключ комбинированный 20 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Ключ комбинированный 21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Ключ комбинированный 22мм, хромированный Stayer ТЕХНО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Ключ комбинированный 23 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Ключ комбинированный 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Ключ комбинированный 27мм, фосфатированный Сибртех"

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "Ключ комбинированный 29 мм FORCE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Ключ комбинированный 30 мм, JONNESWAY"

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "Ключ комбинированный 32мм, оцинк. МЕХАНИК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Ключ комбинированный 34 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Ключ комбинированный 41 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Ключ комбинированный 45 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Ключ комбинированный 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Ключ комбинированный 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Ключ комбинированный 60 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Ключ комбинированный 8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Ключ разводной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Ключ разводной 375 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 273"

    "Ключ рожковый 10-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Ключ рожковый 11х13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Ключ рожковый 14*15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Ключ рожковый 14*17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Ключ рожковый 17*19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Ключ рожковый 19-22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Ключ рожковый 20х22 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Ключ рожковый 30*32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Ключ рожковый 32/36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Ключ рожковый 8х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Ключ свечной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Ключ шестигранник 8мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Ключ шестигранный 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Ключ шестигранный 14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Ключ шестигранный 17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Ключ шестигранный 19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Круг лепестковый торцевой, 125*22,23 Z40 Тур G28"

    Кол-во: 7

    "Позиция 290"

    "Круглогубцы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 291"

    "Кувалда 5КГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Лом круглый 1,3м 2180-1,3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 293"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 18

    "Позиция 294"

    "Лопата совковая, б/черенка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 296"

    "Лопата штыковая, с/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Манометр ТМ-620Р 00 (0..160кгс/см2) М20х1,5 кл точн. 1,0 заполнение глицерин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Микрометр трубный от 25 до 50 мм Зав.№ 120219464"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Молоток"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Молоток с дерев. ручкой 500г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Набор головок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 302"

    "Набор диэлектр.инструмента 7 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Набор зубил и кернов 5 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Набор КИН ЭХЗ 00097"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Набор КТП ЭХЗ 00110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Набор напильников "Эксперт" 5шт Зубр 1465-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 307"

    "Насадка №26 к пистолету ПВА-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Насадка №32 к пистолету ПВА-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Нивелир VEGA L24,Поверен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Ножовка ЗУБР ЭКСПЕРТ-4 по дереву, зак.зуб, шаг зуба 3,5мм, 400мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Отвертка крест. 2*100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 312"

    "Отвертка шлиц. 5*100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 313"

    "Отвес монтажный №б/н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Отражатель Berger 63-1010-O"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Пассатижи комб 180 мм KINGTONY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Пистолет для вязки арматуры ПВА-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Пистолет заправочный с встр. турб. счетчиком CCD 0.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Прибор обжимной гидравлический ПРГ-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Проволока для пистолета ПВА-32 1мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 320"

    "Рейка нивелирная VEGA TS5M телескоп. с уровнем 5м."

    Кол-во: 5

    "Позиция 321"

    "Рейка нивелирная VEGA TS5M телескопическая с уровнем 4 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 322"

    "Рейка нивелировочная TS3-3E (3м) с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Рулетка 10 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Рулетка 30 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Рулетка 5 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 326"

    "Сверло 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Сверло 18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Сверло по дереву спиральное 20х450 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Стенкомер индикаторный С-25 зав.№492"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Тиски 100 мм поворот с наковальней "Спарта" 186235"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Топор 2кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Трещетка д/головок автомат."

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Удлинитель головок короткий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Указатель напряжения ПИН90М зав.№20346"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Уровень 1,8 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Уровень 1000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "Уровень 1500мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Уровень 2000мм алюминиевый 3 глаз.усиленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Уровень 600мм 2 глазка+1поворот алюмин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "Уровень геодезический"

    Кол-во: 13

    "Позиция 341"

    "УШМ Bosch GWS 17-125 СI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "УШМ Интерскол 150/1300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Шлифмашина GWS 24-230 Н BOSCH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 344"

    "Шлифмашина угловая BOSCH GWS18-V Li+доп.аккум (18В, 125 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 345"

    "Шлифмашина угловая BOSCH GWS850СЕ, (850Вт, д=125 мм, электр)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 346"

    "Шлифмашина угловая "GWS 17-125 CI" (Bosch)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Шлифмашина угловая "GWS 22-230 НI""

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Шлифмашина угловая Makita 9069 (2000w, 230mm, 6600 об/мин, 4,2кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Шлифмашина угловая Makita GA6021С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Шлифмашина угловая Makita GA9030 SF01 (230)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Шприц для промывания полостей Ш-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Шприц для промывания полостей Ш-712"

    Кол-во: 3

    "Позиция 353"

    "Штангенциркуль ШЦ-2-250 0,1 гб 60мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Штатив PFW5B-R деревянный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "Щетка дисковая витая 125*22мм для УШМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "Электропаяльник ЭПСН-100/220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Электропаяльник ЭПСН-100\220 с долговечным жалом, пластик (220 В, 100 Вт до 400 град) Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Электропаяльник ЭПСН-40/220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 359"

    "Электропаяльник ЭПСН-65\220 дер.(220 В, 65 Вт. до 400 град) г. Белгород"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Круг 16 оцин. 1,5 м"

    Кол-во: 72

    "Позиция 361"

    "Топор"

    Кол-во: 8

    "Позиция 362"

    "Адаптер к битам"

    Кол-во: 5

    "Позиция 363"

    "Адгезиметр "Константа АЦ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Адгезиметр АМЦ 2-20 с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Ареометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "Ареометр АНТ-2 (830-910 кг/м3)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 367"

    "Бита 10мм с торцевой головкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Бита PH3 25мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "Бита РН-2"

    Кол-во: 11

    "Позиция 370"

    "Бур по бетону 12х60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Буроям бенз. БС-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Валик поролоновый"

    Кол-во: 162

    "Позиция 373"

    "Валик прикатывающий железный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Весы электронные CAS SW-II-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Веха геодезическая с отражателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Веха телескопическая 2600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Гвоздодер 300мм шестигранный, SPARTA 252225"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Гвоздодер Stayer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 379"

    "Гвоздодер Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Грабли"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Датчик температуры Hama"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Диск алмазный 230"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Заклепочник 2,4/3,2/4,0/4,8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Зонд поверхностный прямой L=500мм ЗПВ-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 385"

    "Измеритель точки росы Elcometer 319"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Инструмент заточный Oregon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "Карандаш для ремонта изоляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Киянка резиновая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 389"

    "Ключ комбинированный 46 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Ключ рожковый 27*30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Ключ шестигранник 6 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Ключ шестигранный 14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Ключ шестигранный 17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Ключ шестигранный 19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Комплект ВИК Аршин-Стандарт (с поверкой)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Комплект ВИК Эксперт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 397"

    "Круг алмазный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Круг отрезной 230*3 импорт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "Круг шлифовальный 230х6,0х22,2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 400"

    "Кувалда 3КГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Лебедка DV-18 24 V Come Up"

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "Лезвия ножа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 403"

    "Лопата штыковая, б/черенка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Манометр ДА8010-3.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Манометр ДМ 02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Манометр МП4-УУ.2-600 0kPa-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Манометр МПЗ-УУ2*16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "Манометр пропановый 0,6Мпа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 409"

    "Мультиметр цифровой Fluke"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "Мундштук к анализатору алкоголя"

    Кол-во: 59

    "Позиция 411"

    "Мундштук П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 412"

    "Набор HDR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Набор ключей 8-32 мм.8шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Напильник 3-х гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 415"

    "Нивелир VEGA L24,Поверен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Ножницы по металлу 250мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Отражатель VEGA SP02Tc маркой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Пассатижи 180 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Пассатижи 200 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 420"

    "Патрон термитный НГК для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов АС-70 ТУ 1793-003-43750384-2003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 421"

    "Полотно по металлу"

    Кол-во: 32

    "Позиция 422"

    "Прибор для контроля защитных покрытий при ударе Константа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Призменный отражатель OPTIMA (марка, сумка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Пруток термоплавкий НРЛ-ТП 25х300мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 425"

    "Рейка телескопическая TS-3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Рейка телескопическая TS-5 (5м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Ремкомплект к УШМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 428"

    "Ручка для валика"

    Кол-во: 46

    "Позиция 429"

    "Сигнализатор стационарный (0-200 мг/м3 СО) безадресное испорнение СТГ-3-СО ИБЯЛ413.411.051"

    Кол-во: 4

    "Позиция 430"

    "Термоанемометр Testo 410-1 № 38431331/310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Термометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 432"

    "Термометр контактный ТК-5.04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Термометр контактный ТК-5.04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Термометр контактный ТК-5.04 (В КОМПЛЕКТЕ С ЗОНДОМ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Термометр контактный ТК-5.04 с зондом 150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 436"

    "Термометр контактный ТК-5.04 с зондом ЗПВ-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 437"

    "Термометр контактный ТК-5.06 (1365771/1286873)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Термометр контактный цифровой ТК-5.08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 439"

    "Термометр ртутный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Термометр ТТЖ исп. 1ПЗ(-50 +50С) 0,5-240/103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Тестер диагностический АСКАН-10 Профи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Тонометр OMRON M2 Basic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Тонометр ВР AG1-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 444"

    "Топливомер ПТ-041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 445"

    "Тренога под тахеометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Трубомер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 447"

    "Тяж L=1000 мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 448"

    "Тяж L=1200 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 449"

    "Тяж L=2500 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 450"

    "Тяпка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Уровень 600мм 2 глазка+1поворот алюмин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Уровень магнитный 800мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Устройство контроля изоляции трубопроводов УКИ-1К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Черенок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Черенок для лопат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Шпатель 40-50 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Штангенциркуль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Штангенциркуль ШЦ-2-1600 0,05 губ 125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Штангенциркуль ШЦ-I-250 0,05 ГОСТ 166-89 Г.Т.О."

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Щетка для УШМ 125мм, М22мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 461"

    "Щетка для УШМ диск-ая 150ммх22,2мм"

    Кол-во: 23

    "Позиция 462"

    "Щетка для УШМ диск-ая 180ммх22,2мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 463"

    "Щетка для УШМ усиленная 180ммх22,2мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 464"

    "Щетка тонкосъемная для BOSH 12-125"

    Кол-во: 17

    "Позиция 465"

    "Щетка тонкосъемная для BOSH 1607014176"

    Кол-во: 12

    "Позиция 466"

    "Эталон запыленности грунта SP3200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Эталон запыленности поверхности Elcometer 142"

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "Эталон шероховатости TQC LD2040 по ISO 8503-1 (песок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Эталон шероховатости с поверхностью "Grit" "Песок"(25,60,100,150) Elcometer 125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Валик поролоновый"

    Кол-во: 4120

    "Позиция 471"

    "Весы электронные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Газоанализатор ОК-92 МТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Диск отрезной алмаз. сегментный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 474"

    "Измеритель точки росы Elcometer 319"

    Кол-во: 2

    "Позиция 475"

    "Катетометр электронный КТ-20 (с сертификатом о калибровке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Мундштук к алкометру ДИНГО Е010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 477"

    "Ручка для валика"

    Кол-во: 160

    "Позиция 478"

    "Стенкомер индикаторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Термометр контактный ТК-5.04 с зондом ЗПВ-150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 480"

    "Термометр мед OMRON ECO TEMP BASIC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Весы ТВИ3002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 482"

    "Машинка для резки труб ППМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 483"

    "Машинка для резки труб ППМ Orbita ручная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 484"

    "Веха малая с минипризмой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 485"

    "Веха телескопическая 1м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 486"

    "Веха телескопическая 3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "Дрель электрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 488"

    "Дрель-шуруповёрт Bosch GBM 13-2 RE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 489"

    "Кувалда 3КГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "Машина обвязочная стальной ленты"

    Кол-во: 2

    "Позиция 491"

    "Нивелир VEGA L24,Поверен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 492"

    "Нивелир оптический Geobox N7-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 493"

    "Ножницы для резки кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 494"

    "Отражатель 0005448792"

    Кол-во: 1

    "Позиция 495"

    "Пистолет клеющий И534"

    Кол-во: 2

    "Позиция 496"

    "Плата стартовая М14520-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "Плата управления УИН.ШУ.0203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "Призма геодезическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 499"

    "Пробоотборник ППМН-1000 (1л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 500"

    "Рейка телескопическая TS-5 (5м)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 501"

    "Ремкомплект для бензопилы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 502"

    "Рулетка геодезическая стальная лента 50 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Рюкзак VEGA TSB 01 для тахеометра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Тигель-форма многоразовая МТФ-НГК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 505"

    "Трубы для клеющего пистолета"

    Кол-во: 6

    "Позиция 506"

    "Туба для клеевого пистолета 8*120"

    Кол-во: 12

    "Позиция 507"

    "Уровень 1200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Фен технический BOSH GHG 660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    "Фен технический Makita HG 5012К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 510"

    "Черенок для молотка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 511"

    "Черенок для швабры МОП"

    Кол-во: 11

    "Позиция 512"

    "Швабра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 513"

    "Штатив алюминиевый ТГ-3230 Geobox"

    Кол-во: 4

    "Позиция 514"

    "Штатив деревянный Geobox ТГ-7012 двойной зажим"

    Кол-во: 3

    "Позиция 515"

    "Лопата совковая с черенком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 516"

    "Лом стальной ЛС5Н"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 517"

    "Коронка Е 356 HDL"

    Кол-во: 14

    "Позиция 518"

    "Лом стальной ЛС5Н"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 519"

    "Нож 9032135"

    Кол-во: 5

    "Позиция 520"

    "Нож 9032837"

    Кол-во: 2

    "Позиция 521"

    "Нож 9413950"

    Кол-во: 2

    "Позиция 522"

    "Нож 10303790"

    Кол-во: 1

    "Позиция 523"

    "Нож 5 отверстий 800 мм 10303796"

    Кол-во: 1

    "Позиция 524"

    "Стойка контрольно-измирит.пункта СКИП-2-0-8-2,0-УХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 525"

    "Веха 5520-11, 2,6 м телескопическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 526"

    "Веха телескопическая 2,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 527"

    "Штатив SJW60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 528"

    "Штатив универсальный S6-N"

    Кол-во: 2

    Лот 9

    Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизацииМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3783

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    34.30.20.990

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    Форма КП Лот №9

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Болт с 6-гранной головкой 4601148"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Вставка фильтр 10010834"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ЗИП трактора (пакет №2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Масло И-20а"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "Насос (для перекачки ГСМ ручной Б/У) js-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Поршневые кольца 10472346"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Поршневые кольца 10472347"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Предохранитель 2А АО164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Предохранитель 40А 0В191"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Р/к пробки сливного отверстия 10289208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Радиальное уплотнение 761024103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сальник 10121952"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Сервис пакет 10035246"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Сервис пакет 11731416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Сервис-пакет 1500 на бульдозер HR734 м/ч 9417630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Сервис-пакет 1500 /2500/ м/ч 11731424"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сервис-пакет 2000 м/ч для трубоукладчика RL64 9416156"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Сервис-пакет на бульдозер HR 734 10306002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Сервис-пакет ТО 1000 м/час 9416154 (10225050/291114/0004137,Германия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Фильтр 015-1117010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Фильтр 10032835"

    Кол-во: 58

    "Позиция 23"

    "Фильтр 10037619"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Фильтр 10100613"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Фильтр 10429946"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Фильтр 14016586 (b66-117-493r)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Фильтр 1931043"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Фильтр 201-1117040а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Фильтр 326-1641"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фильтр 326-1644"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фильтр 400м10022546"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Фильтр 55283"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Фильтр 5618166"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Фильтр 7027479"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фильтр 7090561"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Фильтр 714 10428628"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Фильтр 916 10651581"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фильтр Difa 6301 М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Фильтр f-5210"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Фильтр FC-5509"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Фильтр J/Deer t280007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Фильтр J/Deer t341322"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Фильтр J211021 (9m-9740)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Фильтр JAF 421002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Фильтр JAF 421014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Фильтр LF 4054"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Фильтр LF 691А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Фильтр OG-1039"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Фильтр SF 1912-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Фильтр SF 8315-А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Фильтр SK3170"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Фильтр wdk 725"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Фильтр wdk 940/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Фильтр WK723"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Фильтр WK731"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Фильтр аf26125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Фильтр аt191102"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Фильтр антикоррозионный (R914) 7381493"

    Кол-во: 21

    "Позиция 59"

    "Фильтр антикоррозионный (RL52) 7367052"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Фильтр В-7143"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Фильтр ВF7845"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Фильтр ВF988"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Фильтр возд. 10037617"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Фильтр возд. 10097542"

    Кол-во: 24

    "Позиция 65"

    "Фильтр возд. 10123751"

    Кол-во: 13

    "Позиция 66"

    "Фильтр возд. 10342370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Фильтр возд. 7028951"

    Кол-во: 21

    "Позиция 68"

    "Фильтр возд. 7412733"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Фильтр возд. наружний 10343995 (RL64)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Фильтр воздушный 10035246"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный 7412732"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Фильтр воздушный 7414298"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Фильтр воздушный MF400 3Ф25 НВР01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Фильтр воздушный В 4338"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Фильтр воздушный внутренний ( RL 52) 7411395"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Фильтр воздушный внутренний (R916) 10330470"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Фильтр воздушный внутренний (R944) 10217168"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Фильтр воздушный внутренний 10294938 (R934)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Фильтр воздушный внутренний 10343996"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Фильтр воздушный М10010833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Фильтр воздушный наружный ( RL 52) 7411394"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Фильтр воздушный наружный (R914) 7367183"

    Кол-во: 23

    "Позиция 83"

    "Фильтр воздушный наружный (R916) 10330469"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Фильтр воздушный наружный (R944) 10217169"

    Кол-во: 17

    "Позиция 85"

    "Фильтр воздушный наружный 10294938 (R934)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "Фильтр воздушный Р613335"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Фильтр гидравлики (контур питания поворотного механизма) 10220705"

    Кол-во: 45

    "Позиция 88"

    "Фильтр гидравлики (контур питания) 10428561 (RL 64, PR 764)"

    Кол-во: 73

    "Позиция 89"

    "Фильтр гидравлики обратного потока (R914,916) 7373878"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Фильтр гидравлики обратного потока (R934,944) 7373881"

    Кол-во: 18

    "Позиция 91"

    "Фильтр гидравлический 10035245"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Фильтр гидравлический 10035247"

    Кол-во: 19

    "Позиция 93"

    "Фильтр гидравлический 11060250"

    Кол-во: 9

    "Позиция 94"

    "фильтр грубой очистки топлива 7381816"

    Кол-во: 13

    "Позиция 95"

    "Фильтр кабины (PR 734,764,754,RL 44,64) 10287303"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Фильтр кабины (SR 714) 10335614"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Фильтр кабины АПС 10333821"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Фильтр кабины приточный (R 914) 5618683"

    Кол-во: 16

    "Позиция 99"

    "Фильтр М10023412"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Фильтр М10023413"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Фильтр маслен. 10044373 (PR 764)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 102"

    "Фильтр маслен. 7381111"

    Кол-во: 14

    "Позиция 103"

    "Фильтр масляный 10297295"

    Кол-во: 61

    "Позиция 104"

    "Фильтр масляный 1R0762"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Фильтр масляный 1R1807"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Фильтр масляный 5502096"

    Кол-во: 28

    "Позиция 107"

    "Фильтр масляный 5700043"

    Кол-во: 15

    "Позиция 108"

    "Фильтр масляный SO7202"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Фильтр масляный для ДВС W1170/13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Фильтр Р 502067"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Фильтр р502051"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Фильтр р550440"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Фильтр р550588"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Фильтр р551102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Фильтр р551808"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Фильтр р553004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 117"

    "Фильтр р821575"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Фильтр рf7890-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Фильтр с-7105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Фильтр сr112c10r"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Фильтр сливного масла (RL916) 10337547"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Фильтр сменный д/масла 5340.1012075"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Фильтр Т610Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Фильтр ТS10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Фильтр тонкой очистки топлива 7382045"

    Кол-во: 11

    "Позиция 126"

    "Фильтр тонкой очистки топлива 7382048"

    Кол-во: 25

    "Позиция 127"

    "Фильтр топл. Сепар. (RL52)7382153"

    Кол-во: 9

    "Позиция 128"

    "Фильтр топливный (грубой очистки) RE541922"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Фильтр топливный (тонкой очистки) RE522878"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Фильтр топливный 7091068"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Фильтр топливный 7091069"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Фильтр топливный SN55438"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Фильтр топливный грубой очистки 10044302"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Фильтр топливный грубой очистки 553183708"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Фильтр топливный тонкой очистки (10429946)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 10289138 (PR 764)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 137"

    "Элемент воздушного фильтра 077-1109080 (УАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Элемент воздушного фильтра 7414300 основной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Элемент воздушного фильтра SL81138"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Элемент фильтра 10013434"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Элемент фильтрующий 7367182"

    Кол-во: 8

    "Позиция 142"

    "Элемент фильтрующий гидравлический (контур питания) 10440983 (PR 734, RL 44)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 143"

    "Элемент фильтрующий гидравлический 11342118"

    Кол-во: 15

    "Позиция 144"

    "Элемент фильтрующий сменный 10115197"

    Кол-во: 12

    "Позиция 145"

    "Элемент фильтрующий сменный 5612546"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Автокамера 215/16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Флиппер R16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Картридж для воздушного фильтра BAF-К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Масло для пневмоинструмента Pneumo 68 1 литр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Ремкомплект помпы Mark V Graco 248213"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Трубка ТНВД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Фильтр воздушный для BAF-1с воздушный шлангом длиной 20м с быстроразъемными"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Фильтр топливный ЯМЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 154"

    "Масло Pneumo68 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Масло д/бензопилы 2-х такт.MaxGut 1 л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 156"

    "Масло для смазкицепи MaxGut 1 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 157"

    "Шкворень"

    Кол-во: 36

    "Позиция 158"

    "Прокладка впускного коллектора ЯМЗ 236-1115026"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Ремень поликлиновой 8РК-1350ES"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Масло Husqvarna для двухактных двигателей 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Масло для смазки цепей 1л. Интерскол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Комплект вкладышей на один двигатель 236-1000102-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Комплект вкладышей на один двигатель 236-1000104-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Масло для смазкицепи MaxGut 1 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Ролик Kleeman 400F10428714"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Стекло 7028789"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Стекло 7028830"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Стекло лобовое 10035530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Стекло лобовое 7028789"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Комплект крепежа прямой КПП 60.40.20.ОЦ полимер(RAL-5015)"

    Кол-во: 144

    "Позиция 171"

    "Втулка нижняя НS3200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Цепь противоскольжения 425/85 R21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Масло трансмисионное JCB STD 4000/3900"

    Кол-во: 200

    "Позиция 174"

    "Масло трансмиссионное LIEBHERR Syntogear Plus 75W90, 210л"

    Кол-во: 209

    "Позиция 175"

    "Смазка многофункциональная Gadus S2 V20XKD 0 180кг"

    Кол-во: 540

    "Позиция 176"

    "Антифриз"

    Кол-во: 7

    "Позиция 177"

    "Болт ножа отвала 7403204"

    Кол-во: 21

    "Позиция 178"

    "Масло полусинтетическое 10W40 (1л)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Пластина 9816048"

    Кол-во: 11

    "Позиция 180"

    "Подшипник МТЗ Д2.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Подшипник роликовый 10035656"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Смазка консистентная LIEBHERR, 0,4кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Смазка Циатим-201 13кг КНБ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 184"

    "Стетоскоп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Сцепление в сборе Д-243 (диск, корзина, выжимной)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Фильтр масляный LF3536"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Форсунка МТЗ 11.1111"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Форсунка МТЗ 11.1112"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Жидкость трансмиссионная SPIRAX S4 СХ30 20л."

    Кол-во: 100

    "Позиция 190"

    "Комплект крепежа прямой КПП 60.40.20.ОЦ полимер(RAL-5015)"

    Кол-во: 312

    "Позиция 191"

    "Вал КПП ЯМЗ промежуточный 236Н-1701048-Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Втулка 5557-2905410 амортизатора Урал"

    Кол-во: 9

    "Позиция 193"

    "Втулка ведущая Д395А-0201.205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Втулка опорная штанги 3160-2909033 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Втулка рессоры УАЗ 469 (Ярти) 469-2902028"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Втулка ЯМЗ КПП шестерни 3 передач вторичного вала 236-1701135"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Датчик фаз УАЗ 406.3847050-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Коллектор воздушный 236Н-1115021"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "Коллектор воздушный АК7М2МГ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Коллектор впускной левый МАЗ,УРАЛ 236-1115024 дв.ЯМЗ-236М2,236НЕ/БЕ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 201"

    "Колодка тормозная 240-1104353"

    Кол-во: 5

    "Позиция 202"

    "Комплект колодок тормозных передних 3160-3501090"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Комплект прокладок УАЗ 14310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Комплект пружин для тормозных колодок УРАЛ (7 шт/компл)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 205"

    "Крестовина УАЗ 31029 ( со стопорными кольцами, маслен.) 469-2201025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Кулак шарнира 5557-2303074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Муфта сцепления KZISZ-5-1601180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Накладка тормозная н/о УРАЛ (ФРИТЕКС) 55571Х-3501105-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Подшипник 6-7203У"

    Кол-во: 8

    "Позиция 210"

    "Полуось заднего моста левая 4320-2403070"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "Полуось заднего моста правая 4320-2403070"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Полуось переднего моста левая 375-2303069"

    Кол-во: 8

    "Позиция 213"

    "Полуось переднего моста правая 375-2303068"

    Кол-во: 11

    "Позиция 214"

    "Полуось УАЗ левая 3741-240-3071-01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 215"

    "Полуось УАЗ правая 3741-240-3071-10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 216"

    "Привод стеклоочистителя 24V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Прокладка маслобензостойкая LEMA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Проставка 9743336"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Резина маслостойкая 1700х800х3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Ремень вентиляторный 21х14х1303 ЛиАЗ, ЛАЗ-1308020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Смазка Shell Gadus S2 V220 АС2, 0,4кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 222"

    "Стекло 4268"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Трос ручного тормоза УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Тросик тормоза"

    Кол-во: 9

    "Позиция 225"

    "Трубка соединительная топливная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 226"

    "Тяга топливной системы УРАЛ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 227"

    "Фильтр масляный Sakura C-71060"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Фильтр топливный Э6801"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Фланец карданный УРАЛ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 230"

    "Форсунка 2-03-01-12-151525 (0280158107)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Цилиндр тормозной главный УРАЛ 4320-3505010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Чехол воздушного фильтра 740.1109574"

    Кол-во: 12

    "Позиция 233"

    "Шестерня 24 зуб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Шестерня 3-й передачи вторичного вала ЯМЗ (37зуб.) 1701131"

    Кол-во: 7

    "Позиция 235"

    "Шестерня 38 зуб."

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "Шестерня 5 передачи вторичного вала ЯМЗ (23 зуб.) 1701129 236У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Шестерня 50 зуб."

    Кол-во: 3

    "Позиция 238"

    "Шестерня задней передачи 20 зуб."

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Шрус УАЗ 3163 (к-т)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Реле V231232-D2002-A200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Реле К480ESW"

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "А/шина 15,5/65/18"

    Кол-во: 7

    "Позиция 243"

    "А/шина 16,5/70/18"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "А/шина 15,5/65/18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "А/шина 16,5/70/18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Бортовой редуктор задн. моста ДЗ-98В 1.62.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Гидроцилиндр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Гидроцилиндр подъема кузова 55111-8603010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Ковш-рыхлителя скальный усиленный для эксковатора Liebherr 944"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Кронштейн для гидромолота Rammer 3288 LIEB-944C.06.05.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Крыло левое УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Решетка радиатора УРАЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Дизельная электростанция SDMO DX 6000 E XL C б/у инв №162"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Автомойка высокого давления HD 1040 В-ССЕ 1-810-970 без нагрева воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Вибротрамбовка 70кг.DYNAMIC TRE75H( Honda GX100,2,2кВт/3.0л.с.)(10702020/030613/0016888)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Вибротрамбовка 75кг.DYNAMIC TRE82H(G120,2,9кВт/4.0л.с.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Мотопомпа JD 6-250 G10 FVM06 TR №4 VIN 66C10164"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Пушка тепловая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Бак топливный для вибротрамбовки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Пушка тепловая электрическая Кратон EPH-9.0/720 C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Мотопомпа дизельная PTD-405N"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связиМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    55838

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    31.20.40.190

    Части электрической аппаратуры распределительной и регулирующей прочие

    27.32.13.199

    Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Форма КП Лот №10

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель высоковольный 4-жильный"

    Кол-во: 49.45

    "Позиция 2"

    "Кабель КПБП 1х6"

    Кол-во: 92.45

    "Позиция 3"

    "Кабель КПБП 2х6"

    Кол-во: 207.2

    "Позиция 4"

    "Кабель низковольтный 10-жильный"

    Кол-во: 93.2

    "Позиция 5"

    "Вилка силовая 16А Тип 013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический ВА21-29-140010-2А-6/н-380АС-УЗ-КЭА 3 100305"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Лампа галогенная линейная 500Вт (117мм)"

    Кол-во: 736

    "Позиция 8"

    "Розетка силовая 16А Тип 213"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Светильник головной взрывозащищенный СГВ-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Счетчик ППО 25-1,6 СУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "TDM АВДТ 32 2 Р С32 дифф. автоматический выкл. 30 мА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "TDM АД 14 32 дифф. автоматический 4Р 40А 30мА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Автомат 40-003-40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Вилка 232 ВS6 32А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Вилка переносная 034 3Р+Е 63А IP 54 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Вилка переносная 045 125А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Вилка переносная 3Р+РЕ 32A 380В IP44 ССИ-024"

    Кол-во: 61

    "Позиция 18"

    "Вилка переносная ССИ 025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Вилка переносная ССК-034"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Вилка прямая с/з 16А каучук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Вилка ССИ-023 2Р 32А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Выключатель авт. 1 п С6А ВА 47-29 4,5 кА Basic EKF mcb4729-1-25C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Выключатель 1кл."

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Выключатель автомат. ВА 47-100 ЗР 100А, 10кА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Выключатель автомат. ВА 47-29 1Р 10А"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "Выключатель автомат. ВА 47-29 1Р 25А, 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 34

    "Позиция 27"

    "Выключатель автомат. ВА 47-29 ЗР 40А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Выключатель автомат. ВА 47-29 ЗР 63А, 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Выключатель автоматический ВА 21-29-340010-2А-61н-400АС-УЗ-КЭАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3П 16А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 2П 16А"

    Кол-во: 112

    "Позиция 32"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3П 16А"

    Кол-во: 48

    "Позиция 33"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3П 25А"

    Кол-во: 52

    "Позиция 34"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3П 32А"

    Кол-во: 48

    "Позиция 35"

    "Выключатель автоматический ВА5139-340010 630А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 250А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 400А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Зажим анкерный сеч.:50,0-70,0 кв.мм DN 54 PA 1500 50-70 /ЗАН 50-70/1500 ИЭК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Зажим кабельный 16х95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Зажим кабельный 6х95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Зажим соединительный изолирующий СИЗ-1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Зажим соединительный изолирующий СИЗ-2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Зажим соединительный изолирующий СИЗ-3"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Зажим соединительный изолирующий СИЗ-Л-2 12мм 2с"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Заземление для ВЛ до 10кВ ЗПЛ-10 13,4 м25мм 2 1 штанга"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Заземление переносное ЗП-2-Р1 РУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Заземление переносное ЗП-2-Р1 РУ 25 мм2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Заземление переносное ЗПЛ-10 для ВЛ 10кВ (25мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Кабель ВВГнг 2*6"

    Кол-во: 0.069

    "Позиция 50"

    "Кабель греющий SLR 16-2"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 51"

    "Кабель КГ 2*2,5"

    Кол-во: 144

    "Позиция 52"

    "Кабель ПУГВ 1*6"

    Кол-во: 468.8

    "Позиция 53"

    "Кабель силовой ВВГ-П 3х4 ТРТС (100м) (Радиус)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 54"

    "Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ТР ТС(100м) (Радиус)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 55"

    "Кабель-канал 25*16 (дл.2м) т-пЛАСТ 50.01.001.0005"

    Кол-во: 33

    "Позиция 56"

    "Кабель-канал 40х25 (дл.2м) Т-Пласт 50.01.001.0009"

    Кол-во: 13

    "Позиция 57"

    "Кабель-канал 60 х 60 2м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Ковер диэлектрический 500х500мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Колодка 3-ая с загл.каучук 2Р+Е 1х16 220-240"

    Кол-во: 33

    "Позиция 60"

    "Коробка распр. 70х70х40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Коробка распр. 80х80х55 IP54"

    Кол-во: 11

    "Позиция 62"

    "коробка соединительная КС-20"

    Кол-во: 11

    "Позиция 63"

    "Лампа 60Вт/Е27 1/154"

    Кол-во: 294

    "Позиция 64"

    "Лампа Navigator 189mm 1000W 94222"

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "Лампа Б 60вт Е27 накаливания"

    Кол-во: 487

    "Позиция 66"

    "Лампа Б 95вт Е27 накаливания"

    Кол-во: 987

    "Позиция 67"

    "Лампа газоразрядная ДРЛ 250"

    Кол-во: 92

    "Позиция 68"

    "Лампа галогенная линейная 500Вт (117мм)"

    Кол-во: 92

    "Позиция 69"

    "Лампа люминисцентная FL 18W/765"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "Лампа люминисцентная FL 36W/635"

    Кол-во: 300

    "Позиция 71"

    "Лампа накаливания ЛОН-95 Вт Е27"

    Кол-во: 142

    "Позиция 72"

    "Муфта концевая 3КНТПн-10 (25-50)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Наконечник ал. ТА 95-12-13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Наконечник кабельный медн. ТМ 10-6-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Наконечник медн. ТЛ 10-8-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Наконечник медн.95мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Наконечник ПУГВ 1х6"

    Кол-во: 132

    "Позиция 78"

    "Наконечник ТМ 70-12-13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Наконечник ТМЛ 25-8-8 (КВТ)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Наконечник ТМЛ 35-12-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Наконечник ТМЛ 50-12-11"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Наконечник ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Наконечник ТМЛ25-8-7"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Плафон для светильников"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Пояс предохранительный ПП-2АЖ-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Провод ПуГВ 1х10"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 87"

    "Провод ПНСВ -1,2"

    Кол-во: 31380

    "Позиция 88"

    "Прожектор LED 50вт LED1 50W/2500лм/6500к CW IP65 LEEK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Прожектор светодиодный Navigator 50 Вт в комплекте с удлинителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Прожектор светодиодный пылевлагозащитный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 91"

    "Распаечная коробка электропроводки накладная 100х100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Розетка 135 стационарная 5Р 63А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Розетка 2Р+Е 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Розетка 2х мест"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Розетка кабельная переносная ССИ-223"

    Кол-во: 34

    "Позиция 96"

    "Розетка настен. каучук 2Р+Е 1х16 220-240V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Розетка одноместная 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Розетка переносная 3Р+РЕ 32A 380B IP44 ССИ-224"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Розетка ССИ-125 32А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Розетка ССП-124"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Розетка стацион. 145 3Р-РЕ+N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Светильник НКУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Светильник НПБ светодиодный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 104"

    "Светильник светодиодный 50Вт"

    Кол-во: 140

    "Позиция 105"

    "Скрутка СИЗ-6 3-10мм желтый (50шт) (74140) Navigator"

    Кол-во: 150

    "Позиция 106"

    "Трансформатор ОСО -0,250 220/36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Трансформатор ЯТП 0,25-220/36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Указатель напряжения 6-10кВ УВН80-2М световой индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Фонарь акк. светодиодный (без акк.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Фонарь аккумуляторный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Фотореле ФР-602"

    Кол-во: 13

    "Позиция 112"

    "Щит метал. ЩМП -1-0 36 УХЛЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP 31 УХЛЗ метал.ЩМП-2-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Щит ЩРН-12-1 38 IP31 металл корпус"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Щиток для автоматов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 116"

    "Ящик силовой ЯРП-250-IP54-У3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Кабель АПВ 1*4"

    Кол-во: 500

    "Позиция 118"

    "Муфта 1ПСТ-нг-L5-1-25/50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Муфта PPRC 20 MeerPlast"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Муфта разъем. с ВР 20*1/2 PPRC MeerPlast"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Наконечник медный луж ТМЛ 35-10-9"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "Наконечник медный луж ТМЛ 50-10-11"

    Кол-во: 90

    "Позиция 123"

    "Прожектор светодиодный ДО-30вт IP65 6500K 2565 Лм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Удлинитель силовой 4 роз. шнур 50 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Кабель 3-жильный электроустановочный 380В"

    Кол-во: 52.9

    "Позиция 127"

    "Колодка клеммная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Колодка клемная 106 мм 30А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Колодка клемная 6 мм 5А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 130"

    "Разъем РпИм 2,5-7,0 плоский (мама) (100 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Разъем РпИм 2,5-7,0 плоский (папа) (99 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Удлинитель силовой 4 роз. шнур 50 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Бирка У-134 квадратная"

    Кол-во: 97

    "Позиция 135"

    "Зажим 16-95"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Короб угловой вверх КМ; ТЫС МУВ 100*50 УХЛ2,5 в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Лампа 500v"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Лента ЛМ-5 ухл 2,5"

    Кол-во: 448

    "Позиция 139"

    "Муфта соединительная POLJ-01/2х25-50-T"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Наконечник контактный 1,2 КР14-45 В 100"

    Кол-во: 38

    "Позиция 141"

    "Наконечник КР 2100-4В1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 142"

    "Наконечник медн.25мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Наконечник ТМЛ 70-10-13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 144"

    "Провод ШВВП 2*0,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Хомут кабельный с горизонтальным замком (не разъемный) КСГ 9х260"

    Кол-во: 58

    "Позиция 146"

    "Диод М9661-42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Лампа Б 95вт Е27 накаливания"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Лампа накаливания 40Вт Е27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Лампа энергосберегающая 11 Вт"

    Кол-во: 26

    "Позиция 150"

    "Лента саморегулирующаяся нагреват. 230В"

    Кол-во: 22

    "Позиция 151"

    "Лента Термокабель"

    Кол-во: 328

    "Позиция 152"

    "Стабилизатор напряжения автоматический Ресанта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Тиристор М12283-12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Тумблер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Удлинитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Бирка маркировочная У134"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 157"

    "Источник переменного тока Novatec Electro PS220/12-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Кабель 4PR 26 WG"

    Кол-во: 161

    "Позиция 159"

    "Кабель ВБбШв 2х6 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 102

    "Позиция 160"

    "Кабель КГ 1х10"

    Кол-во: 19.3

    "Позиция 161"

    "Кабель КГ 1х2,5"

    Кол-во: 31

    "Позиция 162"

    "Кабель КГ 1х4"

    Кол-во: 16.2

    "Позиция 163"

    "Кабель КГ 1х50"

    Кол-во: 60.8

    "Позиция 164"

    "Кабель КГ 1х75"

    Кол-во: 27.2

    "Позиция 165"

    "Кабель КГ 3х1,5"

    Кол-во: 57.8

    "Позиция 166"

    "Кабель КГ 3х2"

    Кол-во: 11.4

    "Позиция 167"

    "Кабель КГ 3х2,5"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 168"

    "Кабель КГ 4х1,31"

    Кол-во: 54.2

    "Позиция 169"

    "Кабель КГ 5х2,5"

    Кол-во: 9.4

    "Позиция 170"

    "Кабель сварочный обратной связи"

    Кол-во: 32.8

    "Позиция 171"

    "Кабель ТППэн 5х2х0,5"

    Кол-во: 66.5

    "Позиция 172"

    "Контактор малогабаритный Schneider Electric LC1D09 25A 690V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Контактор малогабаритный КМ; ТЫС МН-23210 50А 660V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Контактор малогабаритный КМ; ТЫС МЭ-8011 80А 660V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Контактор малогабаритный ПМЛ-2160М УХЛ4Б 40А 660V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Наконечник Т 50-10-11"

    Кол-во: 49

    "Позиция 177"

    "Разъем ШР20П4НГ8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Трансформатор пониж ток 220V/36V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Удлинитель 3-местный с заглушками, L=15 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Удлинитель 3-местный с заглушками, L=22 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Удлинитель 3-местный с заглушками, L=32 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Удлинитель 3-местный с заглушками, L=68 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Хомут кабельный 2,6*200"

    Кол-во: 4700

    "Позиция 184"

    "Протектор магниевый ПМ-5у"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Бирка маркировочная квадратная 128х128"

    Кол-во: 99

    "Позиция 186"

    "Блок диодно-резисторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Вилка нагрузочная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Вилка СКР-25"

    Кол-во: 11

    "Позиция 189"

    "Витая пара внутр. UTP 4PR24AWG CAT5e(305м)цв.сер."

    Кол-во: 305

    "Позиция 190"

    "Выключатель 1кл."

    Кол-во: 11

    "Позиция 191"

    "Выключатель к УШМ Bosch 1607200200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Зажим промеж. ЗПС 4*95/10000 (PS 495)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции 1х25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Коробка распаячная 100х100х50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 195"

    "Лампа 36V 60W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 196"

    "Лампа 75Вт"

    Кол-во: 129

    "Позиция 197"

    "Лампа галогеновая 1000 Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "Лампа накаливания 95 Вт 27"

    Кол-во: 288

    "Позиция 199"

    "Лампа паяльная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Лента диэлектрическая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "Лента электрическая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Наконечник ал. ТА 25-8-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Наконечник ал. ТА 50-10-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Наконечник ал. ТА 70-12-12"

    Кол-во: 8

    "Позиция 205"

    "Наконечник ал. ТА 95-12-13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 206"

    "Наконечник Е7А0001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Патрон"

    Кол-во: 690

    "Позиция 208"

    "Переключатель напряжения ротационный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Преобразователь напряжения ALAN RDT-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Прерыватель тока ПТ-1 "Менделеевец""

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Прожектор уличный на упоре"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Регулятор напряжения AVR AN-5W-203 Denyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Розетка двойная "РА 16 234-БИ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Светильник влагозащитный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Светильник наст. "Трансвит Дельта с АПП" белый люмен лампа 11W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "СКР 35х70 гнездо"

    Кол-во: 13

    "Позиция 217"

    "СКР 70х95 гнездо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "СКР-25 гнездо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "СКР-35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Хомут кабельный 2,5х200"

    Кол-во: 100

    "Позиция 221"

    "Зажим для заземления 500А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Зажим для заземления ЕГ-600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Клеммы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Муфта концевая для кабелей ESB - 2602"

    Кол-во: 112

    "Позиция 225"

    "Муфта концевая СРРА 009-А-009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Кабель КГ-ХЛ 660В 120 4м с наконечником и разъемом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Ковер диэлектрический 500х500мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "комплект индукционное одеяло +кабель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Трубка ТУТ 28-9,5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 231"

    "Удлинитель У1С-1-30 на рамке"

    Кол-во: 3

    "Позиция 232"

    "Кабель одножильный экранированный RFS GellFlex LSF 38-50JD"

    Кол-во: 32

    "Позиция 233"

    "Командоконтроллер 10118561"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Механизм клиновой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Наконечник рулевой Урал 4320-3405075-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "Палец соединительный 10424536"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Переключатель в сборе 3163-3709.005 (4187)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Подсветка номера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Узел щеточный в (сборе)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 240"

    "Блок пластин индикаторов скорсти коррозии БПИ-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 241"

    "Блок управления для ген. GEN-500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Вилка кабельная 32А 3P+E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Вилка переносная 2Р+Е 16А 220В каучук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Вилка переносная 3Р+РЕ 16А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 245"

    "Выключатель 1кл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Заземление 600А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Заземление д/щитка 2м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 248"

    "Кабель КГ-ХЛ 1х25"

    Кол-во: 95.2

    "Позиция 249"

    "Кабель КГхЛ 4*10 мм кв, 1м"

    Кол-во: 20.5

    "Позиция 250"

    "Лампа Б 60вт Е27 накаливания"

    Кол-во: 62

    "Позиция 251"

    "Лампа Б 95вт Е27 накаливания"

    Кол-во: 19

    "Позиция 252"

    "Масса 600А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Прожектор светодиодный IP65 Jazz Way"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Разъем плоский изолиров. 1,5-7-0,8 карб. РПИ-П"

    Кол-во: 300

    "Позиция 255"

    "Разъем плоский изолиров. 2,5-7-0,8 карб. РПИ-П"

    Кол-во: 200

    "Позиция 256"

    "Разъем плоский изолиров. 2,5-7-0,8 карб. РПИО"

    Кол-во: 200

    "Позиция 257"

    "Разъем РпИп 2-5-0,8"

    Кол-во: 67

    "Позиция 258"

    "Разъем РпИп 2-5-0,8 плоский (мама) ТДМ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 259"

    "Разъем РпИп 2-5-0,8 плоский (папа) ТДМ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 260"

    "Регулятор напряжения WZA-350E"

    Кол-во: 8

    "Позиция 261"

    "Регулятор ППЗ 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Регулятор температуры ПМ-16-7-08-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 263"

    "Розетка 1-м ОП Олимп 16А белая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Розетка СКР-25 (мама)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Розетка СКР-25 (папа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "СКР-50 вставка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Трансформатор тока УИН.ШУ.02.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Щиток КС 20 IP 65"

    Кол-во: 4

    "Позиция 269"

    "Лоток ЛМ 100х60-3000 ХЛ1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 270"

    "Лоток ЛМГ 100х65х2000 ХЛ1"

    Кол-во: 315

    "Позиция 271"

    "Кабель КГ-ХЛ 1*35"

    Кол-во: 1680

    "Позиция 272"

    "Комплектная трансформаторная подстанция КТПН б/у 630/10/0,4кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "КТПК-Т-В/К-630/10(6)0,4 У1 с трансформатором ТМ (Г) 630/10(6)0,4 У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Сервер TSK ИНВ № 000000026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Компьютер HP 6000 Pro MT DualCore E5500, 2GB DDR3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Сетевое оборудование 2N VoiceBlu Next, VolP-GSM шлюз, 2GSM канала, SIP, PoE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Копировальный аппарат Xerox WorkCentre 5325 CPS б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Сканер Epson WorkForce DS-7500N 220v B11B205331BT 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Принтер Evolis Zenius classic цв. красный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Антена спутниковая приемопередающая Кu диапозона 1,8м с преобразователем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Наушники "Lite-Com PLUS" ст.ог.34 дБ, РМR 446 "PELTOR", №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Наушники "Lite-Com PLUS" ст.ог.34 дБ, РМR 446 "PELTOR", №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Наушники "Lite-Com PLUS" ст.ог.34 дБ, РМR 446 "PELTOR", №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Наушники "Lite-Com PLUS" ст.ог.34 дБ, РМR 446 "PELTOR", №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Наушники "Lite-Com PLUS" ст.ог.34 дБ, РМR 446 "PELTOR", №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Наушники "Lite-Com PLUS" ст.ог.34 дБ, РМR 446 "PELTOR", №6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Копировальный аппарат XEROX "WorkCentre 5022DN" (А3, принтер-копир-сканер-факс), №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Копировальный аппарат XEROX "WorkCentre 5022DN" (А3, принтер-копир-сканер-факс), №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Планшет Microsoft Surface 3 Tablet 128 Gb LTE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Навигатор Garmin Etrex 20X"

    Кол-во: 3

    "Позиция 291"

    "Спутниковый телефон Iridium 9575"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "Считыватель данных с карт тахографа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Радиостанция Грифон G-44 в компл. с АКБ 1500 мАч и зарядным устройством"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Радиостанция Грифон G-45 в компл. с АКБ 1500 мАч и зарядным устройством"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Рация JET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Рация Vertex Standart"

    Кол-во: 4

    Лот 11

    Реализация строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация строительных материаловМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация строительных материаловМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация строительных материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация строительных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    33596

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    52.46.16.190

    Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Форма КП Лот №11

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенополистерол экстр. СТИРЕКС"

    Кол-во: 132

    "Позиция 2"

    "Войлок муллитокремнеземнистый НКРВ-200"

    Кол-во: 64.2

    "Позиция 3"

    "Фанера 14 мм березовая 1525*1525мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Асбестно-цементное полотно"

    Кол-во: 14.82

    "Позиция 5"

    "Изолента"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Клинья для опалубки"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 7"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 16\8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "ДВП 2,5мм 1-сторон 1,22*2,75"

    Кол-во: 4.21

    "Позиция 11"

    "Трубка ТУТ 20/10 черная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Трубка ТУТ 40/20 черная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "О-кольцо 944301903-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Парогидроизоляция Изоспан 70м2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Теплоизоляция Роплет 14000*1200*50мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Утеплитель Изовер 10,0 м2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Утеплитель Изовер 10,8 м2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Изолента 15мм*10м желтая Safeline"

    Кол-во: 90

    "Позиция 19"

    "Изолента 15мм*10м зеленая Safeline"

    Кол-во: 84

    "Позиция 20"

    "Изолента 15мм*10м красная Safeline"

    Кол-во: 90

    "Позиция 21"

    "Изолента SafeLine 19/20м желто-зеленая"

    Кол-во: 90

    "Позиция 22"

    "Изолента SafeLine 19/20м черная"

    Кол-во: 34

    "Позиция 23"

    "Труба металлопластик. d15/20 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Трубка ТУТ 25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Трубка ТУТ 35"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Уплотнение 7028790"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ПСБ С-15 1000*2000*100 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Труба БНТ 100"

    Кол-во: 51

    "Позиция 29"

    "Заглушка для опалубки"

    Кол-во: 350

    "Позиция 30"

    "Конус для опалубки"

    Кол-во: 860

    "Позиция 31"

    "Манжета герметизирующая МГ 80-273 А-1 (А-2), тип 2 конусная неармированная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Лента для восстановления изоляции SCT20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Лента ФУМ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Скотч алюминиевый TDSTELS 50мм*50м (36шт/уп)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Кирпич М100 керамический полнотелый рядовой одинарный"

    Кол-во: 642

    "Позиция 36"

    "Полотно нетканное"

    Кол-во: 8.5

    "Позиция 37"

    "Полотно нетканное геотекстильное Геоком Д-300 (4,2*50), цвет, ПЭ, ТУ 8397-056-05283280-2002"

    Кол-во: 8400

    "Позиция 38"

    "Полотно нетканое геотекстильное для орожного строительства и баластиовки газопроводов и нефтепроводов марки "Геоком Д-500" ТУ 8397-056-05283280-2002"

    Кол-во: 21321.5

    Лот 12

    Реализация прочих МТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация прочих МТРМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация прочих МТРМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833329Подведение итогов не позднее Реализация прочих МТРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация прочих МТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11418

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложить свои условия
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    32.40.20.122

    Наборы из прочих материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Форма КП Лот №12

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брезент"

    Кол-во: 80.3

    "Позиция 2"

    "Пленка п/э 150 мкм рукав 1,5м"

    Кол-во: 320

    "Позиция 3"

    "Полог брезентовый 3,45*3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Полог брезентовый 5,5*3,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Пленка п/э 1500х2х500 мкр"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Брезент ОП"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Пояс предохранительный УП-01 строп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Ролик раскаточный РОР 1700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Строп СТП 3,0т-3,0м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Полотенце МВП 25,0/6000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Полотенце МВП 8,0/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Полотенце МВП 10,0/6000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Полотенце МВП 25,0/6000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Полотенце МВП 16,0/5000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Полотенце СТТ 4т/1,9м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Серьга для подъема 3/4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Серьга для подъема 5/8""

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Строп СТП 10,0/4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Строп СТП 16,0т/5000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Строп СТП 3,0/3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Строп СТП 3,0т-3,0м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Строп СТП 5,0/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Строп СТП 5,0/3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Строп текстильный петлевой 16тн/5м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Строп текстильный петлевой СТП 2,0т/1000мм 50мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "Строп текстильный петлевой СТП 5,0т/2000мм 125мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 27"

    "Строп текстильный петлевой СТП 5,0т/3000мм 125мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Строп текстильный петлевой СТП 5,0т/5000мм 125мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Талреп-стяжка 3-6тн/10м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Устройство для вертикального подъема груза, 2000 кг, 4-22 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Строп 1СК 6т/4м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Строп 2СК 8т/6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Строп 4СТ 20т/3,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Строп текстильный 4СТ 6,0т-8м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Привязь удерживающая с наплечными лямками без стропа УПР IIД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Траверса большая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Траверса малая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Бадья для бетона "Туфелька" БП 2,0 №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Бадья для бетона "Туфелька" БП 2,0 №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Рукав напорный TU-10-25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Термос ал. Т12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Термос ал. Т24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Термос ал. Т36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Мешок пп 46*80"

    Кол-во: 2429

    "Позиция 45"

    "Огнетушитель ОП-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Огнетушитель ОП-4"

    Кол-во: 54

    "Позиция 47"

    "Огнетушитель ОП-6з АВСЕ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Багор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Багор пожарный БМП метал."

    Кол-во: 18

    "Позиция 52"

    "Багор пожарный БПМ (металлический)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 53"

    "Огнетушитель ОП-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Огнетушитель ОП-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Огнетушитель ОП-5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "Огнетушитель ОП-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Огнетушитель порошковый ОП-2 (з)-АВСЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4"

    Кол-во: 125

    "Позиция 59"

    "Подставка под огнетушитель П-15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Багор пожарный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Огнетушитель ОП-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Огнетушитель ОП-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Огнетушитель ОУ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Гастроемкость"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Ветошь, кг"

    Кол-во: 77.15

    "Позиция 66"

    "Войлок технический грубошерстный"

    Кол-во: 79.85

    "Позиция 67"

    "Проволока Егоза"

    Кол-во: 8.8

    "Позиция 68"

    "Рукав напорный TU-10-25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Трос ф 10-12"

    Кол-во: 19.8

    "Позиция 70"

    "Канат пеньковый д. 22 мм"

    Кол-во: 295.75

    "Позиция 71"

    "Лестница 2секц. алюминиевая 14 ступеней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Лестница 3х7 ступеней 3-секц, алюминиевая 4 метра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Лестница 3х8 ступеней 3-секц, алюминиевая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Лестница стеклопластиковая приставная ЛСП-2,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Лестница стеклопластиковая приставная ЛСП-3,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Лестница стеклопластиковая приставная ЛСП-4,4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Лестница стремянка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Паронит 1,7х1,0"

    Кол-во: 227.5

    "Позиция 79"

    "Замок навесной ВС1-П80 ПЛ (ВС 90 П) Булат"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Лебедка ручная для монтажа СИП ЛР-15 кВт Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Лебедка ручная усиленная 2000кг,3 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Бочка 80 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Бочка для пищевых продуктов 60л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК-Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Блок подготовки воздуха с лубрикатором и регулятором давления FRL-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Канистра 20 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Кран букса"

    Кол-во: 19

    "Позиция 88"

    "Пленка световозвращающая желтая"

    Кол-во: 8.4

    "Позиция 89"

    "пленка световозвращающая красная"

    Кол-во: 19.96

    "Позиция 90"

    "Пленка светоотражающая синяя тип А 1,24*45,7м ГОСТ-52290"

    Кол-во: 78.7

    "Позиция 91"

    "Рукав I-9,0-0,63 (пропан) черный"

    Кол-во: 20.7

    "Позиция 92"

    "Салфетки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Фильтр пистолета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Шланг d25"

    Кол-во: 10.2

    "Позиция 95"

    "Шланг кислородный d9мм"

    Кол-во: 41.6

    "Позиция 96"

    "Шланг пропановый 9мм"

    Кол-во: 47.25

    "Позиция 97"

    "Ведро оцинкованное 12 л."

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Ветошь/10 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Замок клиновой"

    Кол-во: 44

    "Позиция 100"

    "Канистра 5 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Кельма с дерев. ручкой КШ 86249"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Крюк малый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 103"

    "Лестница 3х7 ступеней 3-секц, алюминиевая 4 метра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Лестница алюминиевая 2*8 ступеней L=3500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Лестница-трансформер алюм. 3*12 ступеней"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Носилки пластиковые 70 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 107"

    "Пятка опорная 100х100 d32"

    Кол-во: 48

    "Позиция 108"

    "Тяга плоская"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Тяга резьбовая d18"

    Кол-во: 21.3

    "Позиция 110"

    "Уайт-спирит"

    Кол-во: 18

    "Позиция 111"

    "Угол внешний 63*63*1500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Ведро пожарное конусное"

    Кол-во: 28

    "Позиция 113"

    "Замок 3001158"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Канистра топливная 600 гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Лента монтажная перфорированная h=100мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Мешок МКР 1,0-С2-1,0 ППР стандарт (без.вклад.),170гр/м2 2х стопный плотный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 117"

    "Палец"

    Кол-во: 28

    "Позиция 118"

    "Переходник Борит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Плакат"

    Кол-во: 23

    "Позиция 120"

    "Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2,0 в чехле"

    Кол-во: 14

    "Позиция 121"

    "Профиль С-образный оцинк. 2м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Рукав пожарный 50-10-У 20м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Рукав пожарный 70-10-У 20м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Рукав пожарный напорный РПК-В/Н-50-1, Щ-У1 в сборе с ГР-50АП, РС-50.01"

    Кол-во: 24

    "Позиция 125"

    "Светофильтр №5 110*90 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Ствол пожарный РС-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Стекло защитное 110Х90"

    Кол-во: 48

    "Позиция 128"

    "Столбик сигнальный дорожный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Шнур хоз. усил. ф15мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Щит пожарный ЩП-В с комплектующими (ГОСТ ППР-2012)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 131"

    "Ящик д/песка сборно-разборный 0,5 куб.м."

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Ведро оцинкованное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Ветошь"

    Кол-во: 14

    "Позиция 134"

    "Вешалка (плечики) д/ верхней одежды"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Вилка столовая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 136"

    "Впускной механизм с нижней подводкой для унитаза"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Головка пожарная с переходом 70-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Графин (Башкирия) 500мм."

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Запасная часть от шлагбаума DoorHan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Картридж для смесителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "КПБ 1,5сп бязь"

    Кол-во: 8

    "Позиция 142"

    "Лейка для душа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Лента ФУМ"

    Кол-во: 37

    "Позиция 144"

    "Ложка чайная"

    Кол-во: 122

    "Позиция 145"

    "Матрас ватный 70*190"

    Кол-во: 13

    "Позиция 146"

    "Мешки д/мусора 30л"

    Кол-во: 67

    "Позиция 147"

    "Мешки д/мусора 60л."

    Кол-во: 59

    "Позиция 148"

    "Монтажка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Муфта d-50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 150"

    "Муфта ПП Ду 110"

    Кол-во: 14

    "Позиция 151"

    "Мыло туалетное"

    Кол-во: 43

    "Позиция 152"

    "Мыло хоз.65% 200г традиционное"

    Кол-во: 11

    "Позиция 153"

    "Одеяло ватное 140*205"

    Кол-во: 14

    "Позиция 154"

    "Переход 100/50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Переходник резиновый канализационный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 156"

    "Перфолента монтажная L=24 м"

    Кол-во: 22.5

    "Позиция 157"

    "Пленка п/э 1500х2 L-50м"

    Кол-во: 11.5

    "Позиция 158"

    "Подводка гибкая д/смесителя (2 шт/упак)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Подставка д/досок нержав."

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Половник 250г нерж. ручка 390мм (d-11)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Половник 500г нерж. ручка 390мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Привод со штекером ПС 325"

    Кол-во: 14

    "Позиция 163"

    "Прут с резьбой 1000 мм М8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Ремкомплект для смесителя САНТЕХНИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Ремкомплект сантехнический "Родничок""

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Совок для мусора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Стойка для шлагбаума DoorHan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Таз, 11л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Тарелка"

    Кол-во: 160

    "Позиция 170"

    "Тарелка глуб. 240мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Урна для мусора "Демос""

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Шлагбаум DoorHan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Шланг для душа 150 см ПВХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Шланг кислородный d9мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 175"

    "Шланг сантех. 400 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Шланг сантех. 600 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Шланг сантех. 800 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Головка заглушка напорная ГЗВ-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Головка муфтовая всасывающая ГМВ-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Головка цапковая напорная ГЦ-50-1,6 ПМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Гофра мет."

    Кол-во: 12.9

    "Позиция 182"

    "Гофротруба для унитаза L=600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Катушка для троса"

    Кол-во: 12

    "Позиция 184"

    "Лестница приставная 11 ступеней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Маркер-краска белый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 186"

    "Монтажка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Муфта PP-R d20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Муфта ПП Ду 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Переход резиновый ВР50 НР72"

    Кол-во: 34

    "Позиция 190"

    "Пудра алюминиевая (серебрянка)"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 191"

    "Рукав d32/25"

    Кол-во: 18.4

    "Позиция 192"

    "Рукав В-2-50-3 Атм, 4м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Рукав кислородный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 194"

    "Рукав пожарный Н/В-50-10-У1, 20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "Рукав пожарный, L=16 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Сифон для раковины"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "Стенд 200х120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Термос арм. 6л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Унитаз-компакт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "фонарь аккумуляторный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Фильтр"

    Кол-во: 175

    "Позиция 202"

    "Щиток НБТ мт.пластик лин.прозрачная"

    Кол-во: 167

    "Позиция 203"

    "Аптечка кемпинг-пластик 552-3207"

    Кол-во: 27

    "Позиция 204"

    "Стремянка стеклопластиковая ССС-1,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 205"

    "Ткань асбестовая АТ-3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 206"

    "Ткань асбестовая АТ-4 ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 6.4

    "Позиция 207"

    "Бидон 18 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Искрогаситель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Канистра-бочка 50л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Лента сигнальная "Осторожно кабель" 300мм (100м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Лыжи деревянные "Промысловые" 185см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Метла Баба Яга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Фляга "Гранде" 80 л. с ручкой С906"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Люлька для перевозки баллонов"

    Кол-во: 24

    "Позиция 215"

    "Подставка для перевозки баллонов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 216"

    "Ведро оцинкованное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Ведро пластиковое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Вставка полиуретановая 12,5 типа LTTPH"

    Кол-во: 24

    "Позиция 219"

    "Гильза алюмин 25-7"

    Кол-во: 42

    "Позиция 220"

    "Емкость для воды пластмассовая V-50л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Емкость для воды пластмассовая V-80л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Замок Palladium"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 13

    "Позиция 224"

    "Замок накладной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Колесо направляющее 9183367"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Лента бандажная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 227"

    "Лента бандажная ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207, 50 метров в упак) ИЭК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Линейка измерительная метал. 1000х40 с первич.поверкой №б/н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Механизм цилиндровый (личинка) 35х55"

    Кол-во: 9

    "Позиция 230"

    "Муфта соединительная (электрод-электрод) типа ЭЛЭР-2,1 для грунта ЭХЗ 4834.058.018"

    Кол-во: 28

    "Позиция 231"

    "Переход М24-М14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Пластина Kleemann F10428744"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Пломба пластмассовая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 234"

    "Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2,0 в чехле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Смесь термитная железная НГК ТУ 1793-002-43750384-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Совок д/пищевых продуктов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Соединитель шлангов 4-403-002 в.д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Средство дез. хлорамин 300гр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 239"

    "Стеклопакет 597х497"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Сцепление в сборе Д-243 (диск, корзина, выжимной)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Таз пластмассовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Термит железа, 1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Трубка СТТ 105х30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Трубка СТТ 150х60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 245"

    "Трубка ТТУ 20/10 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 246"

    "Трубка ТТУ 60/25 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 247"

    "Трубка ТТУ 60/30 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 248"

    "Трубка ТУТ 26/10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 249"

    "Трубка ТУТ 26/20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 250"

    "Трубка ТУТ 28/11"

    Кол-во: 100

    "Позиция 251"

    "Трубка ТУТ 50/25 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 252"

    "Угольник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Угольник 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Фиксатор пальца коронки 107-3469"

    Кол-во: 108

    "Позиция 255"

    "фонарь ручной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Фотоэлементы PHOTOCELL-N (комплект) 20м (DOORHAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Каретка для подвески ворот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Лента сигнальная ЛСЭ300 "Осторожно кабель""

    Кол-во: 3

    "Позиция 259"

    "Манжета пилотная "жертвенная""

    Кол-во: 9

    "Позиция 260"

    "Табличка "Газовая смесь. Полные баллоны""

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Табличка "Газовая смесь. Пустые баллоны""

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Шланг пропановый 9мм, м"

    Кол-во: 80

    "Позиция 263"

    "Рукав кислородный Д=9мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 264"

    "Мешок МКР 1,0-С2-1,0 ППР стандарт (без.вклад.),170гр/м2 2х стопный плотный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 265"

    "Резина сырая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Рукав 14х23-1,6 (гост 10362-76)"

    Кол-во: 30.2

    "Позиция 267"

    "Рукав напорно-всасывающий Ду 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Фляга ал 18л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Бинт стерильный 7м-14см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Ведро для мусора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Ведро оцинкованное 12 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Гофра для унитаза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Колба мерная 1-200-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Корзина д/мусора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 275"

    "Лента бандажная ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207, 50 метров в упак) ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Лента ЛМ-5 ухл 2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 277"

    "Мыло 90гр ассортим"

    Кол-во: 46

    "Позиция 278"

    "Мыло хозяйственное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 279"

    "Паста кварцево-вазелиновая, 500 гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Патрон термитный АС-70"

    Кол-во: 109

    "Позиция 281"

    "Подставка под ёрш"

    Кол-во: 8

    "Позиция 282"

    "Резьба стальная Дн-72"

    Кол-во: 16

    "Позиция 283"

    "Ремкомплект 7606419004А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Салфетка хозяйственная ( вискоза)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "Сегмент перфоленты"

    Кол-во: 115

    "Позиция 286"

    "Совок для мусора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Стойка для шлагбаума DoorHan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Таз, 11л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Удлинитель гибкий для унитаза L=1000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 290"

    "Удлинитель гибкий для унитаза L=800 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 291"

    "Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума"

    Кол-во: 380

    "Позиция 292"

    "Удостоверение о проверке знаний требований норм охраны труда"

    Кол-во: 490

    "Позиция 293"

    "Хомут 150х3,6 черный нейлон (100 шт)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 294"

    "Хомут пластиковый 3,6 х 300"

    Кол-во: 85

    "Позиция 295"

    "Шнур хозяйственный d10 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 296"

    "Шнур хозяйственный d12 мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 297"

    "Керамзит фр.10-20"

    Кол-во: 19

    "Позиция 298"

    "Плита распорная 400F10377373"

    Кол-во: 2

    "Позиция 299"

    "Стойка для шлагбаума DoorHan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Столб П-образный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 301"

    "Брус 150*150"

    Кол-во: 21

    "Позиция 302"

    "Труба армированная стекловолокон. ПН 25 2м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Труба пластик. 50мм L=2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Труба пластиковая d20 мм L=2 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Носилки санитарные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Переход ПЭ 57х4 - 32х3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Труба ПВХ d20 L=1500"

    Кол-во: 33

    "Позиция 308"

    "Труба ПВХ d25 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Труба ПП PPRC ф20 L=2м"

    Кол-во: 27

    "Позиция 310"

    "Столб"

    Кол-во: 362

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