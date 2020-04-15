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Номер извещения
ГП833329
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных МТР (Томск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.09.2018 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.vasin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васин Денис Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Ключевые слова:
металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, кабель, кабель, кабель, кабель, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл
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Реализация сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация сварочного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация сварочного оборудованияМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация сварочного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
510
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
29.43.20.633
27.90.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 64
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 20
Кол-во: 5.8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4.5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 110
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 157
Кол-во: 5
Реализация дорожных знаков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация дорожных знаковМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация дорожных знаковМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация дорожных знаков
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
256
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.75.27.293
42.11
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 54
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 43
Кол-во: 5
Кол-во: 71
Кол-во: 1
Реализация спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация спецодеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация спецодеждыМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация спецодежды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
32482
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
14.12.30.190
14.12.1
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 26
Кол-во: 26
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 50
Кол-во: 26
Кол-во: 26
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 28
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 39
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 39
Кол-во: 1
Кол-во: 31
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 53
Кол-во: 55
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 670
Кол-во: 45
Кол-во: 25
Кол-во: 1966
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 43
Кол-во: 63
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 48
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 55
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 3024
Кол-во: 8628
Кол-во: 7656
Кол-во: 60
Кол-во: 240
Кол-во: 198
Кол-во: 60
Кол-во: 43
Кол-во: 209
Кол-во: 1200
Кол-во: 5100
Кол-во: 112
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 51
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 45
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 78
Кол-во: 18
Кол-во: 97
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 19
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 239
Кол-во: 1
Кол-во: 455
Кол-во: 50
Кол-во: 178
Кол-во: 59
Кол-во: 249
Кол-во: 1
Реализация металлопроката, металлоконструкций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката, металлоконструкцийМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация металлопроката, металлоконструкцийМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация металлопроката, металлоконструкций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40282
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.94.13.111
25.11.23.119
25.11
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 41
Кол-во: 150.5
Кол-во: 244.4
Кол-во: 12000
Кол-во: 4.3
Кол-во: 3.9
Кол-во: 5
Кол-во: 4.8
Кол-во: 4.75
Кол-во: 3.85
Кол-во: 4.5
Кол-во: 1.8
Кол-во: 1.8
Кол-во: 2
Кол-во: 1.65
Кол-во: 181
Кол-во: 1000
Кол-во: 1.25
Кол-во: 5.05
Кол-во: 7
Кол-во: 10.8
Кол-во: 6.9
Кол-во: 9.47
Кол-во: 9.45
Кол-во: 5.9
Кол-во: 3
Кол-во: 1.83
Кол-во: 3.85
Кол-во: 3.9
Кол-во: 3.7
Кол-во: 3.55
Кол-во: 3.95
Кол-во: 3.9
Кол-во: 7.9
Кол-во: 3.9
Кол-во: 3.5
Кол-во: 222.9
Кол-во: 225.4
Кол-во: 1
Кол-во: 7.8
Кол-во: 12500
Кол-во: 38
Кол-во: 97
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 59
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 64
Кол-во: 95.5
Кол-во: 52
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 33
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 48
Кол-во: 26
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 64
Кол-во: 120
Кол-во: 35
Кол-во: 66
Кол-во: 64
Кол-во: 8
Кол-во: 80
Кол-во: 8
Кол-во: 38
Кол-во: 60
Кол-во: 102
Кол-во: 84
Кол-во: 28
Кол-во: 72
Кол-во: 28
Кол-во: 3
Кол-во: 6.6
Кол-во: 36.6
Кол-во: 2
Кол-во: 128
Кол-во: 47
Кол-во: 103
Кол-во: 402
Кол-во: 292
Кол-во: 4
Кол-во: 141
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 898
Кол-во: 3630
Кол-во: 600
Кол-во: 17.4
Кол-во: 174.45
Кол-во: 263
Кол-во: 62.72
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 28
Кол-во: 8
Кол-во: 19
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 131
Кол-во: 6
Кол-во: 94
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 45
Кол-во: 54
Кол-во: 25
Кол-во: 14
Кол-во: 527
Кол-во: 417
Кол-во: 527
Кол-во: 0.11
Кол-во: 13
Кол-во: 180
Кол-во: 37
Кол-во: 77
Кол-во: 36
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 22
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 1.4
Кол-во: 3.75
Кол-во: 2
Кол-во: 6.55
Кол-во: 200
Кол-во: 1.95
Кол-во: 1.7
Кол-во: 800
Кол-во: 49
Кол-во: 4.6
Кол-во: 7.3
Кол-во: 96
Кол-во: 5.3
Кол-во: 32
Кол-во: 28
Кол-во: 4
Кол-во: 21.4
Кол-во: 971
Кол-во: 346
Кол-во: 14
Реализация мебели и оборудования для помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация мебели и оборудования для помещенийМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация мебели и оборудования для помещенийМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация мебели и оборудования для помещений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
335
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
31.01.12.190
31.01
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 28
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 17
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 69
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудованияМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация СДТ, ЗРА, вентиляционного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
678
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.14.13.142
28.14.13.141
24.20.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 8
Кол-во: 66
Кол-во: 108
Кол-во: 21
Кол-во: 33
Кол-во: 54
Кол-во: 27
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 29
Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаровМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаровМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация ВЗиС, контейнеров, резервуаров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
56
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
41.20.20.360
29.20.21.129
41.20
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Реализация КИП, геодезического оборудования, инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация КИП, геодезического оборудования, инструментаМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация КИП, геодезического оборудования, инструментаМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация КИП, геодезического оборудования, инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7741
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.73.10.000
25.73
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6.3
Кол-во: 8.95
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 99
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 131
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 44
Кол-во: 5
Кол-во: 26
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 96
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 45
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 17
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 19
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 186
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 72
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 162
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 59
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 32
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 46
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 23
Кол-во: 75
Кол-во: 20
Кол-во: 17
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4120
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 160
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 0.9
Кол-во: 14
Кол-во: 2.2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизацииМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация запасных частей, ГСМ, малой механизации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3783
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
34.30.20.990
45.31.1
Документация лота
Кол-во: 600
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 58
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 21
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 24
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 23
Кол-во: 5
Кол-во: 17
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 45
Кол-во: 73
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 19
Кол-во: 9
Кол-во: 13
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 14
Кол-во: 61
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 28
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 25
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 35
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 36
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 144
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 209
Кол-во: 540
Кол-во: 7
Кол-во: 21
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 312
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 11
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 24
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связиМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связиМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация электротехники, кабельно - проводниковой продукции, оборудования связи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
55838
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
31.20.40.190
27.32.13.199
46.69.5
Документация лота
Кол-во: 49.45
Кол-во: 92.45
Кол-во: 207.2
Кол-во: 93.2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 736
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 61
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 48
Кол-во: 34
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 112
Кол-во: 48
Кол-во: 52
Кол-во: 48
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 0.069
Кол-во: 1800
Кол-во: 144
Кол-во: 468.8
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 33
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 33
Кол-во: 30
Кол-во: 11
Кол-во: 11
Кол-во: 294
Кол-во: 100
Кол-во: 487
Кол-во: 987
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 142
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 132
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 0.1
Кол-во: 31380
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 34
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 140
Кол-во: 150
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 90
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 52.9
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 97
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 448
Кол-во: 3
Кол-во: 38
Кол-во: 90
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 58
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 26
Кол-во: 22
Кол-во: 328
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2200
Кол-во: 1
Кол-во: 161
Кол-во: 102
Кол-во: 19.3
Кол-во: 31
Кол-во: 16.2
Кол-во: 60.8
Кол-во: 27.2
Кол-во: 57.8
Кол-во: 11.4
Кол-во: 6.3
Кол-во: 54.2
Кол-во: 9.4
Кол-во: 32.8
Кол-во: 66.5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 49
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4700
Кол-во: 4
Кол-во: 99
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 305
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 129
Кол-во: 20
Кол-во: 288
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 690
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 112
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 3
Кол-во: 32
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 37
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 95.2
Кол-во: 20.5
Кол-во: 62
Кол-во: 19
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 67
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 315
Кол-во: 1680
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Реализация строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация строительных материаловМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация строительных материаловМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация строительных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
33596
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
52.46.16.190
46.73.6
Документация лота
Кол-во: 132
Кол-во: 64.2
Кол-во: 16
Кол-во: 14.82
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 4.21
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 90
Кол-во: 84
Кол-во: 90
Кол-во: 90
Кол-во: 34
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 51
Кол-во: 350
Кол-во: 860
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 6
Кол-во: 642
Кол-во: 8.5
Кол-во: 8400
Кол-во: 21321.5
Реализация прочих МТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2020 12:00 GMT +318.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833329Дата и время окончания срока приема заявок Реализация прочих МТРМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП833329Дата и время вскрытия заявок Реализация прочих МТРМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация прочих МТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11418
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
32.40.20.122
46.73.6
Документация лота
Кол-во: 80.3
Кол-во: 320
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 17
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2429
Кол-во: 3
Кол-во: 54
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 18
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 125
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 77.15
Кол-во: 79.85
Кол-во: 8.8
Кол-во: 100
Кол-во: 19.8
Кол-во: 295.75
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 227.5
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 19
Кол-во: 8.4
Кол-во: 19.96
Кол-во: 78.7
Кол-во: 20.7
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 10.2
Кол-во: 41.6
Кол-во: 47.25
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 44
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 48
Кол-во: 100
Кол-во: 21.3
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 28
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 28
Кол-во: 1
Кол-во: 23
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 48
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 37
Кол-во: 122
Кол-во: 13
Кол-во: 67
Кол-во: 59
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 14
Кол-во: 43
Кол-во: 11
Кол-во: 14
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 22.5
Кол-во: 11.5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 160
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12.9
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 120
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 34
Кол-во: 6.5
Кол-во: 18.4
Кол-во: 5
Кол-во: 17
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 175
Кол-во: 167
Кол-во: 27
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 6.4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 42
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 28
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1000
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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