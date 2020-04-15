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Требования к документации

196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ботинки высокие для сварщика, размер 41" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Ботинки высокие для сварщика, размер 42" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Ботинки высокие для сварщика, размер 46" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Ботинки высокие ЭТНА М S1 цв.чер. поликарбонат 200Дж Резина Т (46)" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Костюм Базальт утепл. (104-108/170-176)" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Костюм Базальт утепл. (104-108/182-188)" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Костюм Базальт утепл. (104-108/194-200)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Костюм Базальт утепл. (112-116/170-176)" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Костюм Базальт утепл. (112-116/194-200)" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Костюм Базальт утепл. (120-124/182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Костюм Базальт утепл. (128-132/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Костюм Базальт утепл. (96-100/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Костюм Базальт утепл. (96-100/194-200)" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (112-116 р.182-188)" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (112-116 р.194-200)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (104-108 р.182-188)" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (112-116 р.170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (112-116 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (120-124/182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (128-132/170-176)" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100 7/8)" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100/182-188)" Кол-во: 7

"Позиция 23" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100/194-200)" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (104-108 р.170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (112-116/182-188)" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/170-176)" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/182-188)" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (128-132/182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (96-100/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (96-100/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (104-108/170-176)" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (104-108/182-188)" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (112-116/170-176)" Кол-во: 7

"Позиция 38" "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (120-124/170-176)" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Костюм от искр и брызг распла утепл. компб. (96-100/182-188 штаны)" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (112-116/170-176)" Кол-во: 9

"Позиция 41" "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (112-116/182-188)" Кол-во: 12

"Позиция 42" "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (112-116/194-200)" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Костюм сварщика комбинированный со спилком со съемным утеплителем / куртка + брюки/ (120-124/194-200)" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Костюм сварщика летний спилковый 48-50/170-176" Кол-во: 5

"Позиция 45" "Костюм сварщика летний спилковый 48-50/182-188" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Костюм сварщика летний спилковый 56-58/170-176" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Костюм сварщика летний спилковый 56-58/194-200" Кол-во: 3

"Позиция 48" "Костюм сварщика летний спилковый 60-62/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Костюм сварщика летний спилковый 60-62/194-200" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Костюм сварщика цельноспилковый 104-108/194-200" Кол-во: 26

"Позиция 51" "Костюм сварщика цельноспилковый 112-116/194-200" Кол-во: 26

"Позиция 52" "Костюм сварщика цельноспилковый 128-132/194-200" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Костюм сварщика цельноспилковый 96-100/194-200" Кол-во: 20

"Позиция 54" "Костюм сварщика цельноспилковый утепленный 104-108/194-200" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Костюм сварщика/монтажника летний комбинированный, размер 64-66/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Жилет сигнальный 2 класс защиты" Кол-во: 6

"Позиция 57" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(43)" Кол-во: 9

"Позиция 58" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(44)" Кол-во: 16

"Позиция 59" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(45)" Кол-во: 12

"Позиция 60" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(46)" Кол-во: 9

"Позиция 61" "Жилет сигнальный 2 класс защиты" Кол-во: 50

"Позиция 62" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (104-108 р.170-176)" Кол-во: 26

"Позиция 63" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (104-108 р.182-188)" Кол-во: 26

"Позиция 64" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (112-116 р.182-188)" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (120-124 р.182-188)" Кол-во: 5

"Позиция 66" "Костюм Базальт цв.черн.тк. Кожа (спилок) (96-100 р.170-176)" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (120-124 р.170-176)" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (104-108/182-188)" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (112-116/182-188)" Кол-во: 7

"Позиция 70" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/182-188)" Кол-во: 14

"Позиция 71" "Костюм Монблан ут цв.т-син.-чер тк.Оксфорд(Тинсулейт)(128-132/182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Костюм СПЕЦ-1 цв.син-сер. (104-108/170-176)" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Костюм СПЕЦ-1 цв.син-сер. (104-108/182-188)" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (40)" Кол-во: 28

"Позиция 75" "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (41)" Кол-во: 12

"Позиция 76" "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (42)" Кол-во: 6

"Позиция 77" "Сапоги ТОФФ Альп цв. чер. р. 43" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Ботинки "Rover Buts" муж. 43р" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Ботинки "Rover Buts" муж. 44р" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Валенки обрезиненные (27)" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Валенки обрезиненные (28)" Кол-во: 39

"Позиция 82" "Валенки обрезиненные (29)" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Валенки обрезиненные (30)" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Жилет сигнальный 2 класс защиты" Кол-во: 35

"Позиция 85" "Жилет сигнальный со СОП (ГАБАРИТ оран)" Кол-во: 30

"Позиция 86" "Комбинезон КАСПЕР" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Комбинезон одноразовый УНИС-1 р. 104-108" Кол-во: 39

"Позиция 88" "Комплект ТОРОС ут. цв. т-син-вас тк смесовая (120-124/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Комплект Экстра-Н мужск.утепленный 120-124/170-176" Кол-во: 31

"Позиция 90" "Комплект Экстра-Н ут т-син смесовая (112-116 р.170-176)" Кол-во: 5

"Позиция 91" "Костюм "Бостон" утепленный 120-124/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Костюм "Бостон" утепленный 128-132/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Костюм "Бостон" утепленный 48-50/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Костюм "Бостон" утепленный 56-58/170-176" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Костюм "Леди Спец"ут. цв. син-сер. (88-92 р.158-164)" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Костюм "Мастер Плюс" зимний 112-116/170-176" Кол-во: 8

"Позиция 97" "Костюм "Мастер Плюс" зимний 112-116/182-188" Кол-во: 15

"Позиция 98" "Костюм "Мастер Плюс" зимний 120-124/170-176" Кол-во: 3

"Позиция 99" "Костюм АЛТАЙ ут цв. т-син. (112-116/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Костюм АЛТАЙ ут цв. т-син. (120-124/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Костюм АЛТАЙ ут цв. т-син. (96-100/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Костюм Базальт утепл. (112-116/182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Костюм Базальт утепл. (96-100/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (120-124 р.170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (128-132 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Костюм защиты от ОПЗ и механических воздействий "Бостон"" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Костюм защиты от ОПЗ и механических воздействий "Нова"" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Костюм защиты от ОПЗ утепленный 4 класс защиты Бостон" Кол-во: 7

"Позиция 111" "Костюм ЗЕВС ПЛЮС ут цв.чер-сер.тк.Арсенал (96-100/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Костюм ЗЕВС Плюс цв.чер-сер.тк.Арсенал (112-116/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Костюм Легион NEW куртка+брюки (60-62/170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Костюм САТУРН (96-100/170-176)" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Костюм САТУРН (96-100/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Костюм СЕВЕР зимний 112-116/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Костюм СЕВЕР зимний 120-124/170-176" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Костюм СЕВЕР зимний 52-54/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Костюм СЕКТОР цв. вас-чер-сер. тк. смесовая (96-100/182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Куртка для защиты от искр и брызг расплава утепл. 112-116/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Куртка утепл "Экстра-Н" 120-124/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Сапоги кирзовые "Стандарт", размер 46" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Сапоги кожанные с жестким подноском "Вустер Ультра" т.м."Ahiless Safety" (утепленные) 44 р." Кол-во: 2

"Позиция 124" "Сапоги кожанные с жестким подноском "Вустер Ультра" т.м."Ahiless Safety" (утепленные) 45 р." Кол-во: 13

"Позиция 125" "Сапоги кожанные с жестким подноском "Вустер Ультра" т.м."Ahiless Safety" (утепленные) 46 р." Кол-во: 2

"Позиция 126" "Сапоги ПВХ р-р 42" Кол-во: 3

"Позиция 127" "Сапоги ПВХ р-р 44,5 (285)" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Сапоги ПВХ р-р 46" Кол-во: 4

"Позиция 129" "Сапоги Ранг Арктик (р.44)" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Сапоги ТОФФ ТОРЖОК (42)" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Сапоги ТОФФ ТОРЖОК (43)" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Сапоги ТОФФ ТОРЖОК (44)" Кол-во: 4

"Позиция 133" "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (41)" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Штаны утепл. "Базальт" 120-124/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Штаны утепл. "Мастер Плюс" 112-116/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Штаны утепл. "Мастер Плюс" 128-132/194-200" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Штаны утепл. "Экстра-Н" 104-108/182-188" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Ботинки "Rover Buts" муж. 43р" Кол-во: 4

"Позиция 139" "Ботинки "Rover Buts" муж. 44р" Кол-во: 4

"Позиция 140" "Ботинки "Rover Buts" муж. 45р" Кол-во: 6

"Позиция 141" "Ботинки "Rover Buts" муж. 46р" Кол-во: 3

"Позиция 142" "Ботинки "Савэл" муж. 44р" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Ботинки "Савэл" муж. 45р" Кол-во: 12

"Позиция 144" "Ботинки "Савэл" муж. 46р" Кол-во: 18

"Позиция 145" "Ботинки Moon200G 39 р" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(42)" Кол-во: 25

"Позиция 147" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(43)" Кол-во: 53

"Позиция 148" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(44)" Кол-во: 55

"Позиция 149" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(45)" Кол-во: 50

"Позиция 150" "Ботинки высокие ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6 цв. чер.композит 200Дж ПУ/НИТРИЛ(46)" Кол-во: 10

"Позиция 151" "Ботинки зимние муж. "СМС" (систем мануал стабилити) 41 р" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Ботинки зимние муж. "СМС" (систем мануал стабилити) ЯМАЛ 38 р." Кол-во: 1

"Позиция 153" "Ботинки зимние муж. "СМС" (систем мануал стабилити) ЯМАЛ 40 р." Кол-во: 3

"Позиция 154" "Ботинки ИКС Трейл (Р) чер.МП (39)" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Ботинки ИКС Трейл (Р) чер.МП (47)" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Ботинки кожаные летние ИТР "Лидер", размер 44" Кол-во: 13

"Позиция 157" "Ботинки кожаные летние ИТР "Лидер", размер 45" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Ботинки кожаные летние ИТР "Лидер", размер 46" Кол-во: 5

"Позиция 159" "Ботинки кожаные мужские "Техногард" мет.подносок,МБС (42)" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Ботинки мужские "Неогард" (нат мех) МБС р.37" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Ботинки мужские "Неогард" (нат мех) МБС р.38" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Ботинки РАНГ S1 цв. черн. композит 200Дж (40)" Кол-во: 3

"Позиция 163" "Ботинки РАНГ S1 цв. черн. композит 200Дж (41)" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Ботинки резиновые 23р." Кол-во: 1

"Позиция 165" "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер. р. 45" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер. р. 46" Кол-во: 5

"Позиция 167" "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер.сталь 200ДжПУ/ТПУ р. 44" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Ботинки ТОФФ Суперстайл-М цв.чер.сталь 200ДжПУ/ТПУ р. 47" Кол-во: 3

"Позиция 169" "Ботинки ФОРВЕЛД М3 цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (40)" Кол-во: 1

"Позиция 170" "БотинкиТрейл ЛЕДИ ВИНТЕР ут. цв. чер. композит 200 Дж ПУ/ТПУ нат.мех (38)" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Валенки обрезиненные (28)" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Костюм сварщика зимний утеп. 56-58 р." Кол-во: 1

"Позиция 173" "Полуботинки 44 р" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (40)" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Сапоги WORKLOAD УРЕНГОЙ с чулком ут.цв.чер.композит 200Дж ПУ/Нитрил (41)" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Сапоги кирзовые"Артак" 44 р" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Сапоги Лига Нитрил 37 р" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Сапоги Лига Нитрил 38 р" Кол-во: 12

"Позиция 179" "Сапоги ПВХ р-р 37" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Сапоги ПВХ р-р 38" Кол-во: 7

"Позиция 181" "Валенки обрезиненные (28)" Кол-во: 6

"Позиция 182" "Валенки обрезиненные (29)" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Комплект Экстра-Н ут т-син смесовая (120-124 р.170-176)" Кол-во: 4

"Позиция 184" "Комплект Экстра-Н ут т-син смесовая (96-100 р.170-176)" Кол-во: 2

"Позиция 185" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (104-108 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (112-116 р.170-176)" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (120-124/170-176" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Костюм Базальт чер Кожа (спилок) (96-100/182-188)" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.170-176)" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.182-188)" Кол-во: 4

"Позиция 191" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (112-116 р.194-200)" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (120-124 р.194-200)" Кол-во: 5

"Позиция 193" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (128-132 р.182-188)" Кол-во: 4

"Позиция 194" "Костюм Бастион Плюс ут черн Парусина/спилок (96-100 р.182-188)" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Костюм для защиты от искр и брызг распла (120-124/182-188)" Кол-во: 3

"Позиция 196" "Костюм п/энцефалитный защитного цвета со светоотр. вставками 48-50/194-200" Кол-во: 6

"Позиция 197" "Костюм п/энцефалитный защитного цвета со светоотр. вставками 52-54/194-200" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Сапоги Support System ISLMN 45р." Кол-во: 1

"Позиция 199" "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (40)" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (41)" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (44)" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Сапоги Трейл ГРАНД утеп.цв. чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. мех (45)" Кол-во: 3

"Позиция 203" "Сапоги ут. ТРЕЙЛ ГРАНД ут. цв.чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. шерст. мех (42)" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Сапоги ут. ТРЕЙЛ ГРАНД ут. цв.чер. сталь 200 Дж ПУ/ТПУ нат. шерст. мех (43)" Кол-во: 4

"Позиция 205" "Перчатки х/б с ПВХ" Кол-во: 670

"Позиция 206" "Перчатки Navy 8.723 (НЭВИ) утепленные со спилком р.10" Кол-во: 45

"Позиция 207" "Перчатки резиновые от хим.факторов" Кол-во: 25

"Позиция 208" "Перчатки трикотажные ПВХ нап.с покр. Точка класс вязки 10 (9)" Кол-во: 1966

"Позиция 209" "Подшлемник сварщика МАРС" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Пояс предохранительный УП-01 строп" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Рукавицы G13(зк.)с брезентовым наладонником мт.двунитка(н/у)" Кол-во: 43

"Позиция 212" "Рукавицы комбинированные" Кол-во: 63

"Позиция 213" "Когти монтер.КМ-2 220-315мм" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Когти монтер.КМ-3 300-415мм" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Когти монтерские КМ-1" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Перчатки Ansell ВОРКГАРД" Кол-во: 10

"Позиция 217" "Перчатки Ansell СОЛВЕКС" Кол-во: 6

"Позиция 218" "Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G131 цв. жел-крас мт. спилок покр. частичное" Кол-во: 30

"Позиция 219" "Перчатки х/б" Кол-во: 48

"Позиция 220" "Полумаска фильтрующая Л-200" Кол-во: 5

"Позиция 221" "Респиратор 3М 5911 (+5 фильтров в комплекте)" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Маска сварщика" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Маска сварщика" Кол-во: 4

"Позиция 224" "Наколенники "Профи"" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Крепление к защитной маске сварщика" Кол-во: 55

"Позиция 226" "Фонарь аккумуляторный Makita (2акк.+зар.устр-во, чемодан)" Кол-во: 3

"Позиция 227" "Маска сварочная ESAB" Кол-во: 20

"Позиция 228" "Перчатки ANSELL EDGE 48-125 цв.бел." Кол-во: 3024

"Позиция 229" "Перчатки ANSELL EDGE 48-126 цв.черн." Кол-во: 8628

"Позиция 230" "Перчатки CERVA БАББЛЕР 135810 цв.бел-сер мт.нейлон покр. частичное" Кол-во: 7656

"Позиция 231" "Перчатки CERVA ПАЛАВАН ВИНТЕР (10)" Кол-во: 60

"Позиция 232" "Перчатки CERVA ПАЛАВАН ВИНТЕР (11)" Кол-во: 240

"Позиция 233" "Перчатки КЩС тип 1 цв.чер мт.натуральный каучук (3)" Кол-во: 198

"Позиция 234" "Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS 2200WV" Кол-во: 60

"Позиция 235" "Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка А1" Кол-во: 43

"Позиция 236" "Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном" Кол-во: 209

"Позиция 237" "Рукавицы G11 брезентовые" Кол-во: 1200

"Позиция 238" "Рукавицы G13 комб+х/б+брезент (без подложки)" Кол-во: 5100

"Позиция 239" "Щиток POCOM3 ПРЕМЬЕР 2 НН-7 50763 лин. СЗ" Кол-во: 112

"Позиция 240" "Беруши" Кол-во: 100

"Позиция 241" "Каска защитная белая" Кол-во: 3

"Позиция 242" "Каска защитная оранжевая" Кол-во: 11

"Позиция 243" "Каска строительная бел" Кол-во: 6

"Позиция 244" "Краги спилковые пятипалые" Кол-во: 51

"Позиция 245" "Маска защитная" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Очки STAYER "МАСТЕР"защитные с непрямой вентиляцией" Кол-во: 25

"Позиция 247" "Очки Виртуа АП "ЗМ" прозр.линз.поликарб. открытые(71512-00000М)" Кол-во: 2

"Позиция 248" "Очки газосварщика защитные Safety Googles" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Очки закрытые UVEX УЛЬТРАСОНИК 9302 286" Кол-во: 25

"Позиция 250" "Патрон сменный 6059 3М" Кол-во: 45

"Позиция 251" "Перчатки Ansell ВИНТЕР МАНКИ ГРИП" Кол-во: 2

"Позиция 252" "Перчатки Ansell ВОРКГАРД" Кол-во: 4

"Позиция 253" "Перчатки Ansell СОЛВЕКС" Кол-во: 78

"Позиция 254" "Перчатки CERVA БАББЛЕР 135810 цв.бел-сер мт.нейлон покр. частичное" Кол-во: 18

"Позиция 255" "Перчатки CERVA ФАЛЬКОН (10)" Кол-во: 97

"Позиция 256" "Перчатки Ангара" Кол-во: 6

"Позиция 257" "Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ (летние)" Кол-во: 2

"Позиция 258" "Подшлемник Строитель ут. цв. чер. тк. Диагональ" Кол-во: 12

"Позиция 259" "Полумаска "Уникс" средний размер" Кол-во: 2

"Позиция 260" "Полумаска фильтрующая РПГ-67 марка А1" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Респиратор КАМА FFP2 R D с клапаном выдоха" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Респиратор РПГ-67А в комплекте с коробками типа А" Кол-во: 11

"Позиция 264" "Рукавицы комб.с брез.наладонником" Кол-во: 19

"Позиция 265" "Рукавицы утепленные" Кол-во: 12

"Позиция 266" "Фильтр Дот Эко 120+" Кол-во: 2

"Позиция 267" "Фильтр к полумаске 3М" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Аэрозоль Safe and care ДЕТА специальный" Кол-во: 239

"Позиция 269" "Очки защитные" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Перчатки "Пламя"" Кол-во: 455

"Позиция 271" "Подшлемник Строитель ут. цв. чер. тк. Диагональ" Кол-во: 50

"Позиция 272" "Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном" Кол-во: 178

"Позиция 273" "Щиток защитный лицевой НБТ" Кол-во: 59

"Позиция 274" "Аэрозоль Safe and care ДЕТА специальный" Кол-во: 249