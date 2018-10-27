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Номер извещения
ГП833252
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Задолженность ООО "Автотранссервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2018 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
г. КАЗАНЬ
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Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2018 09:00 GMT +327.10.2018 09:0027.10.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП833252Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек. г. КАЗАНЬ
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.10.2018 09:0030.10.2018 09:0030.10.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП833252Дата окончания срока рассмотрения заявок Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек. г. КАЗАНЬ
Дата и время проведения
02.11.2018 09:0002.11.2018 09:0002.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП833252Дата и время проведения Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек. г. КАЗАНЬ
Подведение итогов не позднее
05.11.2018 09:0005.11.2018 09:0005.11.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833252Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек. г. КАЗАНЬ
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
05.11.201805.11.2018 09:0005.11.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП833252Подведение итогов не позднее Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек. г. КАЗАНЬ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность ООО «Автотранссервис» (ИНН 1658081260) по Кредитным договорам за №№ 208025 от 11.02.2008 года, 208117 от 07.05.2008 года, 208207 от 05.08.2008 года в общей сложности на сумму 344 622 094 рубля 92 копейки. Поручители: - Костоланова Светлана Александровна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено. Сумма продажи 3 446 220 рублей 95 копеек.
Начальная цена
3 446 220,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1