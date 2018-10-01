Поставка канцелярских товаров для филиала "Конаковская ГРЭС" ПАО Энел Россия

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату стоимости продукции не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами приемо-сдаточные документы (товарная накладная по форме ТОРГ-12) на поставленную продукцию и предоставлен Поставщиком Покупателю соответствующий оригинал счета-фактуры на стоимость поставленной продукции.