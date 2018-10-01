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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для филиала "Конаковская ГРЭС" ПАО Энел Россия

    Поставка канцелярских товаров для филиала "Конаковская ГРЭС" ПАО Энел Россия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2018 08:0001.10.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП821988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП821988

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для филиала "Конаковская ГРЭС" ПАО Энел Россия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2018 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект открытого договора на 3 года ( с фиксацией единичной расценки)

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Контактный телефон

    +7 34365 3-30-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Kokovina@enel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Коковина Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская обл.

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2018 08:00 GMT +301.10.2018 08:0001.10.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП821988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2018 09:0001.10.2018 09:0001.10.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП821988Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2018 08:3010.10.2018 08:3010.10.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП821988Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    10.10.201810.10.2018 08:3010.10.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП821988Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    открытый договор на 3 года с фиксацией единичной расценки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тверская обл., г.Конаково, Конаковская ГРЭСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату стоимости продукции не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами приемо-сдаточные документы (товарная накладная по форме ТОРГ-12) на поставленную продукцию и предоставлен Поставщиком Покупателю соответствующий оригинал счета-фактуры на стоимость поставленной продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.199

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект открытого договора на 3 года ( с фиксацией единичной расценки)

    25.09.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия канцелярские"

    Кол-во: 0

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