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Номер извещения
ГП821988
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для филиала "Конаковская ГРЭС" ПАО Энел Россия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2018 09:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-30-87
Факс
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Адрес электронной почты
Nadezhda.Kokovina@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Коковина Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Свердловская обл.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2018 08:00 GMT +301.10.2018 08:0001.10.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП821988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2018 09:0001.10.2018 09:0001.10.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП821988Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.
Подведение итогов не позднее
10.10.2018 08:3010.10.2018 08:3010.10.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП821988Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭССвердловская обл.
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для филиала Конаковская ГРЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
открытый договор на 3 года с фиксацией единичной расценки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тверская обл., г.Конаково, Конаковская ГРЭСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
17.23.13.199
Кол-во: 0