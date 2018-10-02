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    Главная / Торги / Приобретение электрокалориферов

    Приобретение электрокалориферов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2018 02:2902.10.2018 02:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806947665Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электрокалориферовБиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806947665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение электрокалориферов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2018 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Документации Проект договора

    Документация

    Извещение

    Приложение №2 к Документации Техническое задание

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение электрокалориферов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2018 02:29 GMT +302.10.2018 02:2902.10.2018 02:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806947665Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электрокалориферовБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2018 02:3002.10.2018 02:3002.10.2018 02:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806947665Дата и время вскрытия заявок Приобретение электрокалориферовБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2018 03:0003.10.2018 03:0003.10.2018 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806947665Подведение итогов не позднее Приобретение электрокалориферовБиробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.10.201803.10.2018 03:0003.10.2018 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806947665Подведение итогов не позднее Приобретение электрокалориферовБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электрокалориферов

    Начальная цена

    271 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком в адрес Заказчика – РФ, 679002, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 129.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: предоплата 20 (двадцать) процентов от суммы договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора и оставшиеся 80 (восемьдесят) процентов от общей суммы Договора двумя платежами и равными долями с выплатой первого платежа в течение 30 (тридцати) календарных дней и с выплатой второго платежа в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. • Поставка товара осуществляется 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя с возможностью досрочной поставки и не позднее 31.12.2018 г. Периодичность выставления заявок – разово. Дата выставления разовой заявки до 30.10.2018 г. Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    46.69

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Документация

    21.09.2018

    Извещение

    21.09.2018

    Приложение №2 к Документации Техническое задание

    21.09.2018

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    21.09.2018

    Приложение №1 к Документации Проект договора

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 2

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