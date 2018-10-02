Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: предоплата 20 (двадцать) процентов от суммы договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора и оставшиеся 80 (восемьдесят) процентов от общей суммы Договора двумя платежами и равными долями с выплатой первого платежа в течение 30 (тридцати) календарных дней и с выплатой второго платежа в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. • Поставка товара осуществляется 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя с возможностью досрочной поставки и не позднее 31.12.2018 г. Периодичность выставления заявок – разово. Дата выставления разовой заявки до 30.10.2018 г. Поставка товара осуществляется силами Поставщика.