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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806947665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение электрокалориферов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2018 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение электрокалориферов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2018 02:29 GMT +302.10.2018 02:2902.10.2018 02:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806947665Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электрокалориферовБиробиджан
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2018 02:3002.10.2018 02:3002.10.2018 02:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806947665Дата и время вскрытия заявок Приобретение электрокалориферовБиробиджан
Подведение итогов не позднее
03.10.2018 03:0003.10.2018 03:0003.10.2018 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806947665Подведение итогов не позднее Приобретение электрокалориферовБиробиджан
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение электрокалориферов
Начальная цена
271 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
• Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком в адрес Заказчика – РФ, 679002, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 129.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
46.69
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Документация лота
Кол-во: 2