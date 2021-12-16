www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0321200022321000048
Уникальный номер закупки
0321200022321000048
Наименование закупки
Поставка реагентов для автоматических анализаторов серии Cobas 0321200022321000048
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
08.12.2021 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355002, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 205,
Почтовый адрес
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 205
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реагентов для автоматических анализаторов серии Cobas
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов для автоматических анализаторов серии Cobas
Начальная цена
298 283,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.