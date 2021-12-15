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Номер извещения
0171200001921003311
Уникальный номер закупки
0171200001921003311
Наименование закупки
Приобретение (покупка) в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев Ярославской области, квартира 3 0171200001921003311
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
07.12.2021 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение (покупка) в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев Ярославской области, квартира 3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921003311Подведение итогов не позднее Приобретение (покупка) в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев Ярославской области, квартира 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение (покупка) в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев Ярославской области, квартира 3
Начальная цена
1 240 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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