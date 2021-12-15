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Номер извещения
0132600003921000088
Уникальный номер закупки
0132600003921000088
Наименование закупки
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 109 «Починки-Ужовка» 0132600003921000088
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
07.12.2021 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 109 «Починки-Ужовка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132600003921000088Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 109 «Починки-Ужовка»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным транспортом общего пользования во внутрирайонном сообщении на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области по маршруту № 109 «Починки-Ужовка»
Начальная цена
1 144 621,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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