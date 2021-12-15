Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения. Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, в границах улиц Вилоновская, Никитинская, Буянова» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2376)