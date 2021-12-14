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    Главная / Торги / Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА) 0891200000621013460

    Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА) 0891200000621013460

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 04:0014.12.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000621013460Дата и время окончания срока приема заявок Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000621013460

    Уникальный номер закупки

    0891200000621013460

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА) 0891200000621013460

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    06.12.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621013460Подведение итогов не позднее Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности (выдачи) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13853-ЭА)

    Начальная цена

    7 219 178,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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