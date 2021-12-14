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Номер извещения
0891200000621013459
Уникальный номер закупки
0891200000621013459
Наименование закупки
Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13842-ЭА) 0891200000621013459
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
06.12.2021 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13842-ЭА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621013459Подведение итогов не позднее Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13842-ЭА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание финансовой услуги по предоставлению кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета Забайкальского края и (или) погашения долговых обязательств Забайкальского края с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей сроком на 62 (шестьдесят два) дня (13842-ЭА)
Начальная цена
7 219 178,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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