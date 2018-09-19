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    Главная / Торги / Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

    Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2018 14:0019.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП809825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2018 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1

    Извещение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕНПОДРЯДНЫЙ ТРЕСТ БАШКОРТОСТАННЕФТЕЗАВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГТ БНЗС

    Юридический адрес

    450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316

    Почтовый адрес

    450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316

    Контактный телефон

    +7 347 276-31-22

    Факс

    +7 347 276-23-19

    Адрес электронной почты

    andrey@bnzs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерёменко Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2018 14:00 GMT +319.09.2018 14:0019.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Уфа

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2018 14:0019.09.2018 14:0019.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП809825Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Уфа

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.09.201821.09.2018 16:0021.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809825Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с проектной документацией (Приложение№1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с извещением о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГТ БНЗС
    Все закупки и тендеры ГТ БНЗС

    Адрес местонахождения

    450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение о закупке

    12.09.2018

    Приложение №1

    12.09.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»."

    Кол-во: 1

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