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Номер извещения
ГП809825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2018 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316
Почтовый адрес
450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316
Контактный телефон
+7 347 276-31-22
Факс
+7 347 276-23-19
Адрес электронной почты
andrey@bnzs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерёменко Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2018 14:00 GMT +319.09.2018 14:0019.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Уфа
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2018 14:0019.09.2018 14:0019.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП809825Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Уфа
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
21.09.201821.09.2018 16:0021.09.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809825Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж оборудования котельной и пуско-наладочные работы на объект: «Административное здание по ул.Бабушкина в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с проектной документацией (Приложение№1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с извещением о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
450112, РЕСП БАШКОРТОСТАН02, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 60, ОФИС 316
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1