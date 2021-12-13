Оказание услуг по созданию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов 0175200000421000612

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0175200000421000612 Уникальный номер закупки 0175200000421000612 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по созданию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов 0175200000421000612 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА Юридический адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198 Почтовый адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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