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    Главная / Торги / Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 0171200001921003259

    Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 0171200001921003259

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0171200001921003259Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0171200001921003259

    Уникальный номер закупки

    0171200001921003259

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 0171200001921003259

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    03.12.2021 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ДГЗ ЯО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921003259Подведение итогов не позднее Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение в собственность Ярославской области жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Рыбинске Ярославской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

    Начальная цена

    1 306 599,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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