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Номер извещения
ГП809555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-100 (150) Блок газобетонный 375мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.09.2018 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123308, Г МОСКВА, УЛ МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 1-5,10,11
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, строение 1
Контактный телефон
+7 926 528-30-47
Факс
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Адрес электронной почты
kogai@maten.su
Ф.И.О. контактного лица
Когай Венера Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2018 14:00 GMT +317.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809555Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2018 14:0017.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП809555Дата и время вскрытия заявок Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва
Подведение итогов не позднее
21.09.2018 15:0021.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809555Подведение итогов не позднее Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125)
Начальная цена
4 053 856,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
506732 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка в г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123308, Г МОСКВА, УЛ МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 1-5,10,11
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, строение 1
23.61.11.132
23.32.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 506732
Блок газобетонный 375мм 600мм 200мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2018 14:00 GMT +317.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809555Дата и время окончания срока приема заявок Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2018 14:0017.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП809555Дата и время вскрытия заявок Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква
Подведение итогов не позднее
21.09.2018 15:0021.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809555Подведение итогов не позднее Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок газобетонный 375мм 600мм 200мм
Начальная цена
2 333 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1166,76м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123308, Г МОСКВА, УЛ МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 1-5,10,11
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, строение 1
26.61.11.132
26.40.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1166