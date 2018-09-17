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    Главная / Торги / Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-100 (150) Блок газобетонный 375мм

    Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-100 (150) Блок газобетонный 375мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809555Дата и время окончания срока приема заявок Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП809555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-100 (150) Блок газобетонный 375мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.09.2018 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАТЕН
    Все закупки и тендеры МАТЕН

    Юридический адрес

    123308, Г МОСКВА, УЛ МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 1-5,10,11

    Почтовый адрес

    121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, строение 1

    Контактный телефон

    +7 926 528-30-47

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kogai@maten.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Когай Венера Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2018 14:00 GMT +317.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809555Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2018 14:0017.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП809555Дата и время вскрытия заявок Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2018 15:0021.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809555Подведение итогов не позднее Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.09.201821.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809555Подведение итогов не позднее Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпич рабочий полнотелый 250мм М-150 (125)

    Начальная цена

    4 053 856,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    506732 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка в г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАТЕН
    Все закупки и тендеры МАТЕН

    Адрес местонахождения

    123308, Г МОСКВА, УЛ МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 1-5,10,11

    121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.11.132

    Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов

    23.32.11.110

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич"

    Кол-во: 506732

    Лот 2

    Блок газобетонный 375мм 600мм 200мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2018 14:00 GMT +317.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП809555Дата и время окончания срока приема заявок Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2018 14:0017.09.2018 14:0017.09.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП809555Дата и время вскрытия заявок Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2018 15:0021.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809555Подведение итогов не позднее Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.09.201821.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП809555Подведение итогов не позднее Блок газобетонный 375мм 600мм 200ммМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок газобетонный 375мм 600мм 200мм

    Начальная цена

    2 333 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1166,76м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАТЕН
    Все закупки и тендеры МАТЕН

    Адрес местонахождения

    123308, Г МОСКВА, УЛ МНЁВНИКИ, ДОМ 3, КОРПУС 1, ЭТ 1 ПОМ II КОМ 1-5,10,11

    121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    26.61.11.132

    Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона для кладки на клею

    26.40.11.130

    Блоки керамические строительные несущие и блоки с наполнителем и аналогичные изделия (кроме блоков из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок"

    Кол-во: 1166

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