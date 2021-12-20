Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2073400001221000010

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 2073400001221000010 Уникальный номер закупки 2073400001221000010 Номер закупки Наименование закупки Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2073400001221000010 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА

Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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