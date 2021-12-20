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Номер извещения
2073400001221000010
Уникальный номер закупки
2073400001221000010
Наименование закупки
Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 2073400001221000010
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
03.12.2021 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 2073400001221000010Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов 12, 94, 95 для организации серийного производства РН «Ангара», реализуемого на промплощадке «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Начальная цена
5 887 861 700,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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