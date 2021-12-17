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Номер извещения
0119200000121017136
Уникальный номер закупки
0119200000121017136
Наименование закупки
№ ЭА-№-17522/21 «Выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций, проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» и прохождение государственной экспертизы обследования технического состояния, инженерных изысканий и проектной документации «Реконструкция несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 45/7, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости» 0119200000121017136
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
03.12.2021 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА-№-17522/21 «Выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций, проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» и прохождение государственной экспертизы обследования технического состояния, инженерных изысканий и проектной документации «Реконструкция несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 45/7, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121017136Подведение итогов не позднее № ЭА-№-17522/21 «Выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций, проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» и прохождение государственной экспертизы обследования технического состояния, инженерных изысканий и проектной документации «Реконструкция несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 45/7, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-17522/21 «Выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций, проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» и прохождение государственной экспертизы обследования технического состояния, инженерных изысканий и проектной документации «Реконструкция несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 45/7, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости»
Начальная цена
6 916 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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