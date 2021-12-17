№ ЭА-№-17522/21 «Выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций, проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» и прохождение государственной экспертизы обследования технического состояния, инженерных изысканий и проектной документации «Реконструкция несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 45/7, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости» 0119200000121017136

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121017136 Уникальный номер закупки 0119200000121017136 Номер закупки Наименование закупки № ЭА-№-17522/21 «Выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций, проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» и прохождение государственной экспертизы обследования технического состояния, инженерных изысканий и проектной документации «Реконструкция несущих конструкций подпорной железобетонной стены и северной части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 45/7, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости» 0119200000121017136 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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