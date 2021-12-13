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Номер извещения
0175200000421000609
Уникальный номер закупки
0175200000421000609
Наименование закупки
Ниволумаб 0175200000421000609
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
03.12.2021 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Почтовый адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ниволумаб
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ниволумаб
Начальная цена
30 626 706,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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