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    Главная / Торги / Набор фиксирующих приспособлений 0175200000421000608

    Набор фиксирующих приспособлений 0175200000421000608

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0175200000421000608Дата и время окончания срока приема заявок Набор фиксирующих приспособленийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0175200000421000608

    Уникальный номер закупки

    0175200000421000608

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Набор фиксирующих приспособлений 0175200000421000608

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    03.12.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА

    Юридический адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Почтовый адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Набор фиксирующих приспособлений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0175200000421000608Подведение итогов не позднее Набор фиксирующих приспособлений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор фиксирующих приспособлений

    Начальная цена

    15 441 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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