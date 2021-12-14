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Номер извещения
0171200001921003239
Уникальный номер закупки
0171200001921003239
Наименование закупки
Капитальный ремонт части кровли площадью 180,3 м2 одноэтажного пристроенного объема из нежилых помещений к 9-этажному жилому дому, расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41б 0171200001921003239
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
03.12.2021 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Капитальный ремонт части кровли площадью 180,3 м2 одноэтажного пристроенного объема из нежилых помещений к 9-этажному жилому дому, расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41б
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921003239Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт части кровли площадью 180,3 м2 одноэтажного пристроенного объема из нежилых помещений к 9-этажному жилому дому, расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт части кровли площадью 180,3 м2 одноэтажного пристроенного объема из нежилых помещений к 9-этажному жилому дому, расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 41б
Начальная цена
757 825,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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