МИ-002-ПП-Р-22 на право заключения договора на выполнение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения на территории г.Тюмени, ремонт и установка водопроводных и канализационных колодцев и камер, в том числе аварийно-восстановительный ремонт сетей, с последующим восстановлением нарушенного благоустройства, также проектно-изыскательские работ (рабочая документация), проводимый централизованно для нужд ООО «Тюмень Водоканал»