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    Главная / Торги / Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция. 0190200000321013440

    Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция. 0190200000321013440

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0190200000321013440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0190200000321013440

    Уникальный номер закупки

    0190200000321013440

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция. 0190200000321013440

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    03.12.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
    Все закупки и тендеры ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0190200000321013440Подведение итогов не позднее Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Надропарин кальция.

    Начальная цена

    407 899,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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