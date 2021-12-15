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    Главная / Торги / ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)" 0119200000121017092

    ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)" 0119200000121017092

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 04:0015.12.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121017092Дата и время окончания срока приема заявок ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121017092

    Уникальный номер закупки

    0119200000121017092

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)" 0119200000121017092

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    03.12.2021 06:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

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    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121017092Подведение итогов не позднее ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА-№-17997/21 "Продукты питания (масло сливочное)"

    Начальная цена

    47 366,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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