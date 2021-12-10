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Номер извещения
0345200011221000277
Уникальный номер закупки
0345200011221000277
Наименование закупки
Поставка закиси азота (лекарственного препарата Динитрогена оксид) и техническое обслуживание упаковки товара (баллонов) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» в 2022 году 0345200011221000277
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
02.12.2021 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка закиси азота (лекарственного препарата Динитрогена оксид) и техническое обслуживание упаковки товара (баллонов) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0345200011221000277Подведение итогов не позднее Поставка закиси азота (лекарственного препарата Динитрогена оксид) и техническое обслуживание упаковки товара (баллонов) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» в 2022 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка закиси азота (лекарственного препарата Динитрогена оксид) и техническое обслуживание упаковки товара (баллонов) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» в 2022 году
Начальная цена
191 435,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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