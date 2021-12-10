Поставка закиси азота (лекарственного препарата Динитрогена оксид) и техническое обслуживание упаковки товара (баллонов) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» в 2022 году 0345200011221000277

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0345200011221000277 Уникальный номер закупки 0345200011221000277 Номер закупки Наименование закупки Поставка закиси азота (лекарственного препарата Динитрогена оксид) и техническое обслуживание упаковки товара (баллонов) для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» в 2022 году 0345200011221000277 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМ. Л.Д. РОМАНА"

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