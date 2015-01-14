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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку автомобиля УАЗ – 390995 «Комби» для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Право заключения договора на поставку автомобиля УАЗ – 390995 «Комби» для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401864310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401864310

    Уникальный номер закупки

    198 ЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку автомобиля УАЗ – 390995 «Комби» для нужд ОАО «Международный аэропорт «Пермь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.12.2014 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Юридический адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Почтовый адрес

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Контактный телефон

    +7 342 294-98-08 доб. 757

    Факс

    +7 342 294-98-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@savino.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трошкова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2015 14:00 GMT +314.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401864310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2015 08:0015.01.2015 08:0015.01.2015 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401864310Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 12:0023.01.2015 12:0023.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401864310Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 12:0023.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401864310Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино», корпус 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля УАЗ – 390995 «Комби»

    Начальная цена

    544 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 162,25 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем поставляемого товара указан в документации об открытом запросе предложений IV «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    614515, Пермский край, Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт «Большое Савино»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями Главы IV «Техническое задание» и Главы V «Проект договора» настоящей документации. Максимальный срок поставки товара 45 календарных дней с даты заключения договора Минимальный срок поставки товара 30 календарных дней с даты заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Пермь»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Международный аэропорт Пермь
    Все закупки и тендеры АО Международный аэропорт Пермь

    Адрес местонахождения

    614515, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, аэропорт "Большое Савино", корпус 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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