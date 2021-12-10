услуги по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации (кастрации), учету безнадзорных животных без владельцев, находящихся на территории Динского сельского поселения, их вакцинация и возврат на место прежнего обитания 0318300028421000469

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0318300028421000469 Уникальный номер закупки 0318300028421000469 Номер закупки Наименование закупки услуги по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации (кастрации), учету безнадзорных животных без владельцев, находящихся на территории Динского сельского поселения, их вакцинация и возврат на место прежнего обитания 0318300028421000469 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

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