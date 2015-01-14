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Номер извещения
31401862251
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров на 1 полугодие 2015 год для ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.12.2014 06:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров на 1 полугодие 2015 год для ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2015 10:00 GMT +314.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401862251Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров на 1 полугодие 2015 год для ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401862251Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров на 1 полугодие 2015 год для ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Подведение итогов не позднее
23.01.2015 10:0023.01.2015 10:0023.01.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401862251Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров на 1 полугодие 2015 год для ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров на 1 полугодие 2015 год для ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Начальная цена
601 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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