Ремонт помещений цеха 14/2, корпуса 25 в осях 1-2, А - В, на отм.4,200 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401853464 Уникальный номер закупки 23-335-2014 Номер закупки Наименование закупки Ремонт помещений цеха 14/2, корпуса 25 в осях 1-2, А - В, на отм.4,200 м, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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