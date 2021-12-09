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    Главная / Торги / Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0171200001921003197

    Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0171200001921003197

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0171200001921003197Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фондаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0171200001921003197

    Уникальный номер закупки

    0171200001921003197

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0171200001921003197

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    01.12.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ДГЗ ЯО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921003197Подведение итогов не позднее Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение в собственность городского поселения Ростов жилого помещения (квартиры), расположенного в г. Ростов Ярославской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

    Начальная цена

    2 638 170,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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