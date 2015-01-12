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    Главная / Торги / Покупка комплектов отопительных печей

    Покупка комплектов отопительных печей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401852141Дата и время окончания срока приема заявок Покупка комплектов отопительных печейЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401852141

    Уникальный номер закупки

    226/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка комплектов отопительных печей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.12.2014 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 226/47-2014

    Документация к Извещению № 226/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пиманкова Людмила Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка комплектов отопительных печей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2015 09:00 GMT +312.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401852141Дата и время окончания срока приема заявок Покупка комплектов отопительных печейЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2015 09:0012.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401852141Дата и время вскрытия заявок Покупка комплектов отопительных печейЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.201515.01.2015 14:0015.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401852141Подведение итогов не позднее Покупка комплектов отопительных печейЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка комплектов отопительных печей

    Начальная цена

    290 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, количество и характеристики товара: комплекты отопительных печей в количестве 30 штук. Описание, ассортимент и характеристики товара согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 226/47-2014 о проведении запроса котировок на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 226/47-2014 о проведении запроса котировок на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счёт поставщика до склада заказчика по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в следующем порядке: - предоплата (аванс) в размере 50% от общей суммы договора в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения заказчиком счета поставщика; - окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки поставщиком всего объема товара по договору.Срок поставки (выборки) товара: партиями не менее одного раза в месяц, равномерно с февраля 2015 года до 29 апреля 2015 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.54.2

    Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплект отопительных печей"

    Кол-во: 30

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