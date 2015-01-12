Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в следующем порядке: - предоплата (аванс) в размере 50% от общей суммы договора в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения заказчиком счета поставщика; - окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки поставщиком всего объема товара по договору.Срок поставки (выборки) товара: партиями не менее одного раза в месяц, равномерно с февраля 2015 года до 29 апреля 2015 года.