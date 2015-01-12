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Номер извещения
31401852141
Уникальный номер закупки
226/47-2014
Наименование закупки
Покупка комплектов отопительных печей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.12.2014 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-19
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пиманкова Людмила Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Покупка комплектов отопительных печей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2015 09:00 GMT +312.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401852141Дата и время окончания срока приема заявок Покупка комплектов отопительных печейЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2015 09:0012.01.2015 09:0012.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401852141Дата и время вскрытия заявок Покупка комплектов отопительных печейЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка комплектов отопительных печей
Начальная цена
290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, количество и характеристики товара: комплекты отопительных печей в количестве 30 штук. Описание, ассортимент и характеристики товара согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 226/47-2014 о проведении запроса котировок на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 226/47-2014 о проведении запроса котировок на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счёт поставщика до склада заказчика по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.54.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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