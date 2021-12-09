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    Главная / Торги / Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД" 0816500000621016171

    Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД" 0816500000621016171

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 03:3009.12.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0816500000621016171Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0816500000621016171

    Уникальный номер закупки

    0816500000621016171

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД" 0816500000621016171

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    01.12.2021 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
    Все закупки и тендеры ГКУ РС(Я) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РС(Я)"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0816500000621016171Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских расходных материалов (рентген пленки, проявитель, фиксаж) для нужд ГБУ РС (Я) "ЯРПНД"

    Начальная цена

    91 862,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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