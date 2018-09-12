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    Главная / Торги / Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт.

    Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.09.2018 16:3012.09.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП832414Дата и время окончания срока приема заявок Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП832414

    Уникальный номер закупки

    12345

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.08.2018 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат ТКП на очистной комплекс

    Изменения в извещении

    Приглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    naumov@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумов Василий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.09.2018 16:30 GMT +312.09.2018 16:3012.09.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП832414Дата и время окончания срока приема заявок Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт. Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2018 18:0030.09.2018 18:0030.09.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП832414Подведение итогов не позднее Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.201830.09.2018 18:0030.09.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП832414Подведение итогов не позднее Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • условия платежа (не мене 2-х вариантов, 100% отсрочка - приоритет);
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ "

    Кол-во: 1

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