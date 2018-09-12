Очистной механизированный комплекс для ГОК Денисовский согласно ТЗ 1 шт.

Поставка согласно спецификации №37: Запчасти на Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND B115. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 11.02.2022 г. включительно.