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    Главная / Торги / ЗАПРОС ЦЕН на право заключения договора поставки оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S

    ЗАПРОС ЦЕН на право заключения договора поставки оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 08:0024.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401845059Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401845059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ЦЕН на право заключения договора поставки оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2014 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    дк

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ

    Юридический адрес

    460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,

    Почтовый адрес

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1

    Контактный телефон

    +7 3532 70-34-81

    Факс

    +7 3532 70-24-13

    Адрес электронной почты

    ords.zakupki@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 08:00 GMT +324.12.2014 08:0024.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401845059Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2014 08:0025.12.2014 08:0025.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401845059Дата и время вскрытия заявок поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 08:0026.12.2014 08:0026.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401845059Подведение итогов не позднее поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 08:0026.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401845059Подведение итогов не позднее поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования на битумощебнераспределитель Shafer 4500-S

    Начальная цена

    56 650,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно п. 2.2. документации по запросу цен

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата – 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,

    460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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