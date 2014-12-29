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Номер извещения
31401852105
Уникальный номер закупки
161-ЭЗК2014
Наименование закупки
Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.12.2014 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 20:00 GMT +329.12.2014 20:0029.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401852105Дата и время окончания срока приема заявок Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусораг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2014 20:0029.12.2014 20:0029.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401852105Дата и время вскрытия заявок Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусораг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора
Начальная цена
701 014,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 050,71 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг согласно Техническому заданию. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6 "Е". Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
90.00.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1850
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