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    Главная / Торги / Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора

    Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2014 20:0029.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401852105Дата и время окончания срока приема заявок Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусораг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401852105

    Уникальный номер закупки

    161-ЭЗК2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.12.2014 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №161-ЭЗК2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2014 20:00 GMT +329.12.2014 20:0029.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401852105Дата и время окончания срока приема заявок Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусораг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2014 20:0029.12.2014 20:0029.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401852105Дата и время вскрытия заявок Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусораг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201430.12.2014 10:0030.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401852105Подведение итогов не позднее Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусораг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3 ,лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора

    Начальная цена

    701 014,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    35 050,71 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    35 050,71

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание услуг согласно Техническому заданию. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6 "Е". Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг за истекший календарный месяц. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    90.00.3

    Уборка территории и аналогичная деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уборка производственных, подсобных, офисных помещений. Сортировка швейного, бытового мусора"

    Кол-во: 1850

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