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Номер извещения
31401844312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2014 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Почтовый адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Контактный телефон
+7 4212 53-02-52
Факс
Адрес электронной почты
khrtz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шинко Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.01.2015 09:00 GMT +316.01.2015 09:0016.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401844312Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1.Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2015 09:0020.01.2015 09:0020.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401844312Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1.Хабаровск
Дата и время проведения
21.01.2015 09:0021.01.2015 09:0021.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401844312Дата и время проведения Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1.Хабаровск
Подведение итогов не позднее
27.01.2015 09:1527.01.2015 09:1527.01.2015 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401844312Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1.Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению АО "ХРТЗ", здание Цех № 1.
Начальная цена
4 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
242 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество и объем проектной и рабочей документации определяется в соответствии с условиями Технического задания и договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
680041, г. Хабаровск пер. Кедровый, д. 8, корп. "В"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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