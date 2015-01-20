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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412422Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412422

    Уникальный номер закупки

    330-А-ВЮ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 2

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 1

    Извещение

    Приложение № 3 Аукционной документации Лот № 3

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2015 11:00 GMT +320.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412422Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2015 11:0021.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412422Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    22.01.2015 11:0022.01.2015 11:0022.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412422Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412422Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412422Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Начальная цена

    202,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 666,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    23,1 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Зеленского, дом № 69Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2015 11:00 GMT +320.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412422Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2015 11:0021.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412422Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    22.01.2015 11:0022.01.2015 11:0022.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412422Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412422Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412422Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Начальная цена

    202,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    35 299,38 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    35 299,38

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    174 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Зеленского, дом № 69Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2015 11:00 GMT +320.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412422Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2015 11:0021.01.2015 11:0021.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412422Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    22.01.2015 11:0022.01.2015 11:0022.01.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412422Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2015 11:0023.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412422Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.201523.01.2015 11:0023.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412422Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг» (Ростовская область)

    Начальная цена

    202,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 572,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    66,9 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Зеленского, дом № 69Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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