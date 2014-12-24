Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик обязуется произвести оплату поставляемого по факту поставки, в том числе по отдельным позициям спецификации к настоящему договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поставки. Заказчик может рассмотреть возможность 100% предоплаты, при условии досрочного поступления денежных средств.