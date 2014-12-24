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Номер извещения
31401844046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2014 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А
Почтовый адрес
414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А
Контактный телефон
+7 967 333-37-77
Факс
Адрес электронной почты
astrakhan@me.com
Ф.И.О. контактного лица
Резаков Максим Равильевич
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 17:00 GMT +324.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401844046Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудованияАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 17:0024.12.2014 17:0024.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401844046Дата и время вскрытия заявок поставка оборудованияАстрахань
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 16:3026.12.2014 16:3026.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401844046Подведение итогов не позднее поставка оборудованияАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования
Начальная цена
32 505 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по предложению поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ «Институт технологий»
Все закупки и тендеры АУ «Институт технологий»
Адрес местонахождения
414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А
414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А
Отсутствуют
30.0
Документация лота
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