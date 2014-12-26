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Номер извещения
31401843456
Уникальный номер закупки
244/2014-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки продуктов питания (молочная продукция, мороженое) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2014 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора поставки продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401843456Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора поставки продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайная г. Бикин) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401843456Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора поставки продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайная г. Бикин) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора поставки продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Начальная цена
307 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В строгом соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4200
На право заключения договора поставки продуктов питания (сырки, масса творожная) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401843456Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора поставки продуктов питания (сырки, масса творожная) в ассортименте (чайная г. Бикин) Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401843456Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора поставки продуктов питания (сырки, масса творожная) в ассортименте (чайная г. Бикин) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора поставки продуктов питания (сырки, масса творожная) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Начальная цена
161 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В строгом соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
На право заключения договора поставки продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401843456Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора поставки продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайная г. Бикин)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401843456Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора поставки продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайная г. Бикин)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора поставки продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Начальная цена
283 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В строгом соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9500
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