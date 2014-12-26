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Номер извещения
31401842904
Уникальный номер закупки
242_2014_ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки продуктов питания (бакалея) в ассортименте (чайная г. Бикин)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2014 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кофе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401842904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кофеХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401842904Дата и время вскрытия заявок Поставка кофеХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кофе
Начальная цена
120 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12300
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12300
Поставка чая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401842904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чаяХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401842904Дата и время вскрытия заявок Поставка чаяХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чая
Начальная цена
125 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2100
Поставка лапши, пюре картофельного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401842904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лапши, пюре картофельногоХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401842904Дата и время вскрытия заявок Поставка лапши, пюре картофельногоХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лапши, пюре картофельного
Начальная цена
391 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13500
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13500
Поставка бакалеи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401842904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалеиХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401842904Дата и время вскрытия заявок Поставка бакалеиХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бакалеи
Начальная цена
268 285,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4590
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4590
Поставка снеков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 11:00 GMT +326.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401842904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снековХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 11:0026.12.2014 11:0026.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401842904Дата и время вскрытия заявок Поставка снековХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка снеков
Начальная цена
136 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2600
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Бикин, ул. Подгорная, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
15.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2600
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